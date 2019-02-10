ام امينة ضيفة العدد الثالث سلسلة عضوة في ضيافة ركن العناية بالجسم والشعر

ملكة زوجي

ملكة زوجي

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أهلا وسهلا بعضواتنا الحبّوبات



ورائدات ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر

العاشقات للجمال والأناقة


هآآ نحن نطل عليكــن بالجزء الثالث من سلسلة :
عضوة في ضيافة ركن العناية بالجسم والشعر
شرح فكـرة الموضوع :

** تختصر الفكـرة في استضافتنآ لعضوة

نتعرف عليهآآ اكثـر من خلآل ماتستعمله لجمال وجهها



نطرح عليهآ أسئلة مختلفة عن العناية بالجسم والوجه والماكياج والشعر وطرق العناية به


وتقوم هي بدورهآ الاجابة عنهآآ
ملاحظة :
الرجاء منكن عدم وضع صور لنساء مكشوفات تفاديا للاثم حبيباتي
يرجى طمس الصور او اختيار صور دون اجساد ووجوه مكشوفة



الضيفة عن كل عدد تتحصل على وسام :

مشاهدة المرفق 99858

اكثر عضوة مناقشة للضيفة تتحصل على وسام :

مشاهدة المرفق 99859

ضيفة العدد الثاني هي الأخت :
ام أمينة


101296

فلنرحب بها ونتقدم بالأسئلة الخاص بالجمال والعناية بالجسم والشعر

101297


 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
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إنضم
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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
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إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
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مساء الانوار اختي 😘ام امينة جيت ومعايا عراااام اسئلة ههه
👅
-احسن حاجة جربتيها لنزع الشعر ماهي ؟
-هل تحبين الشعر الطويل ام القصير ؟
-نوع او اسم الغاسول لي تستعمليه ؟
-واش اسم عطرك المفضل؟
ان شاء الله منكونش كثرت عليك لي عودة باذن الله
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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قال ملكة زوجي:
مساء الانوار اختي 😘ام امينة جيت ومعايا عراااام اسئلة ههه
👅
-احسن حاجة جربتيها لنزع الشعر ماهي ؟
-هل تحبين الشعر الطويل ام القصير ؟
-نوع او اسم الغاسول لي تستعمليه ؟
-واش اسم عطرك المفضل؟
ان شاء الله منكونش كثرت عليك لي عودة باذن الله
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مساء الخير اختي و شكرا على الضيافة
مرحبا بيك و الاسئلة على عيني و راسي سقسي و عاودي

-احسن حاجة جربتيها لنزع الشعر ماهي ؟
كل مرة واش نستعمل لان بشرتي حساسة جدا مي نفضل كرام فيت veet
-هل تحبين الشعر الطويل ام القصير ؟
انا نفضل الشعر الطويل لاكن ماشي بزاف
-نوع او اسم الغاسول لي تستعمليه ؟
نستعمل سواليس شامبوان و البلسم تاعو
-واش اسم عطرك المفضل؟
evidance او clain doeil
ان شاء الله منكونش كثرت عليك لي عودة باذن الله
لالا ما كترثي م والو و مرحبا بيك مرة اخرى
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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منتدى المطبخ الجزائري
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السلام عليكم ....
حجيت بصح مجيتش وحدى ههههههههههههه جيت معايا شوياا أسئلة هههه
1-مانوع الزيت الذى تستعملينه للشهر؟؟
2-هل تفضلين الزيت أم سيروم للشعر؟؟
3-مانوع الصبغة التى تستعملينها؟؟
4- ما رايك في الخصلات أو ليماش وأى لون تفضلي وأى نوع؟؟
5-هل استعملت مرطبات الجسم وأى نوع؟؟
سأكتفي بهذا القدر أن شاء الله ميكونش كثرة
وأى عودة بإذن الله
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله صباحك عزيزتي😘رجعت لي بشوي اسئلة
-هل تحبين صبغ شعرك واي لون تفضلين تحبيه ؟
-ماهي قصة الشعر المناسبة لديكي ؟ وماهي التسريحة التي تفضلينها في الاعراس؟
-نوع الزيت لي تستعمليه لشعرك؟
-واش من نوع مثبت ماكياج تستعمليه ؟
-نوع الكونسيلر ؟ممكن استعملتي واحد وعجبك يا ريت تفدينا؟

وان شاء الله منكونش كثرت عليك غاليتي
دمتي🌹
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
حجيت بصح مجيتش وحدى ههههههههههههه جيت معايا شوياا أسئلة هههه
1-مانوع الزيت الذى تستعملينه للشهر؟؟
2-هل تفضلين الزيت أم سيروم للشعر؟؟
3-مانوع الصبغة التى تستعملينها؟؟
4- ما رايك في الخصلات أو ليماش وأى لون تفضلي وأى نوع؟؟
5-هل استعملت مرطبات الجسم وأى نوع؟؟
سأكتفي بهذا القدر أن شاء الله ميكونش كثرة
وأى عودة بإذن الله
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السلام عليكم ....
و عليكم السلام
حجيت بصح مجيتش وحدى ههههههههههههه جيت معايا شوياا أسئلة هههه
مرحبا بيك و بأسئلتك
1-مانوع الزيت الذى تستعملينه للشهر؟؟
نستعمل زيت جوز الهند
2-هل تفضلين الزيت أم سيروم للشعر؟؟
افضل الزيت احسن و اكتشقت عندي شهرين كريم اسمها**كارينا**هي une creme coiffante رائعة كي تديريها شعرك يبان مزيت من بعد الشعر يشربها و كي تمشطيها يولي عادي و شباب ان شاء الله ندير موضوع عليها
3-مانوع الصبغة التى تستعملينها؟؟
كنت نستعمل garnier و من بعد وليت نفضل اشعر الطبيعي احسن
4- ما رايك في الخصلات أو ليماش وأى لون تفضلي وأى نوع؟؟
يعجبوني في شعر الناس مي في شعري لالا نفضل الصبيغة
5-هل استعملت مرطبات الجسم وأى نوع؟؟
استعملت لمدة 4 سنوات زيت جونسون للاطفال رائع خاصة ريحتو و درك راني حابة نجرب كرام الجليسيرين تجي العلبة تاعو حمراء
سأكتفي بهذا القدر أن شاء الله ميكونش كثرة
على عيني و راسي
وأى عودة بإذن الله
ان شاء الله مرحبا بيك
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله صباحك عزيزتي😘رجعت لي بشوي اسئلة
-هل تحبين صبغ شعرك واي لون تفضلين تحبيه ؟
-ماهي قصة الشعر المناسبة لديكي ؟ وماهي التسريحة التي تفضلينها في الاعراس؟
-نوع الزيت لي تستعمليه لشعرك؟
-واش من نوع مثبت ماكياج تستعمليه ؟
-نوع الكونسيلر ؟ممكن استعملتي واحد وعجبك يا ريت تفدينا؟

وان شاء الله منكونش كثرت عليك غاليتي
دمتي🌹
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و عليكم السلام
اسعد الله صباحك عزيزتي😘رجعت لي بشوي اسئلة
اهلا وسهلا
-هل تحبين صبغ شعرك واي لون تفضلين تحبيه ؟
كنت نصبغ شعري من قبل كنت نحب البلون سودري و المارون شوكولا و الشاتان كلاغ كل مرة واش كنت ندير ميدرك نفضل اللون الطبيعي احسن
-ماهي قصة الشعر المناسبة لديكي ؟ وماهي التسريحة التي تفضلينها في الاعراس؟
نحب قصة طويلة ديقرادي و فالاعراس نفضل الغاماسي خير
-نوع الزيت لي تستعمليه لشعرك؟
نستعمل زيت جوز الهند
-واش من نوع مثبت ماكياج تستعمليه ؟
اشريتو مرة كي كنت نجهز و كي خلاص ما عاودتش شريتو و الماركة essance
-نوع الكونسيلر ؟ممكن استعملتي واحد وعجبك يا ريت تفدينا؟
صراحة عمري ما استعملتو
وان شاء الله منكونش كثرت عليك غاليتي
لالا كي العسل
دمتي🌹
تحياتي
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آخر تعديل بواسطة المشرف:
ملكة زوجي

ملكة زوجي

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السلام عليكم ورحمة الله
قمت بالتعديل غاليتي سؤالي لكي😉
-هل تحبين طلاء الاظافر اذا كان جوابك ب نعم ما هي الالوان التي تحبينها؟
-هل تحبين الخلطات الطبيعية ؟
-اسم منتج ستعملتيه وعجبك فيدينا بيه؟
دمتي غاليتي😘
 
ام أمينة

ام أمينة

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قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله
قمت بالتعديل غاليتي سؤالي لكي😉
-هل تحبين طلاء الاظافر اذا كان جوابك ب نعم ما هي الالوان التي تحبينها؟
-هل تحبين الخلطات الطبيعية ؟
-اسم منتج ستعملتيه وعجبك فيدينا بيه؟
دمتي غاليتي😘
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السلام عليكم ورحمة الله
و عليكم السلام
قمت بالتعديل غاليتي سؤالي لكي😉
بارك الله فيكي اختي
-هل تحبين طلاء الاظافر اذا كان جوابك ب نعم ما هي الالوان التي تحبينها؟
انا لا استعمله الا في المناسبات و اللون المفضل لدي الاحمر
-هل تحبين الخلطات الطبيعية ؟
نعم احبها و كي نكون قاعدة نحب نجرب
-اسم منتج ستعملتيه وعجبك فيدينا بيه؟
ستيك نارتا لون الغطاء وردي رائع و لن استغنى عنه
و عندي شامبو سواليس مع ابري شامبوان و الماسك لن استغنى عنه ايضا لاني جربت العديد من الشامبوانات و من الغاليين و ما جاوش على شعري
دمتي غاليتي
تحياتي لكي
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
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18 نوفمبر 2018
المشاركات
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السلام عليكم ورحمة الله ..
واش راكي ام امــــــنة😘 ان شاء الله تكوني بخير ^^
-جال دوش تسعمليه وعجباتك ريحتو ؟
-فوندوتان ستعملتيه وعجبك انصحينا بيه؟
-تسريحة المفضلة لديك في البيت؟

دمتي🌹
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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منورة الغالية

@ام أمينة



-كيف تعتنين بشعرك ابنتك أمينة هل تستعملين لها زيت معين افيديني به رجاءا ؟
-هل تحبي اللون الفضي في الشعر ؟
-هل ممكن تصبغي شعرك يوما ما باللون البنفسجي او الوردي ؟
-تسريحاتك المفضلة في الاعراس ؟

 
ام أمينة

ام أمينة

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191
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله ..
واش راكي ام امــــــنة😘 ان شاء الله تكوني بخير ^^
-جال دوش تسعمليه وعجباتك ريحتو ؟
-فوندوتان ستعملتيه وعجبك انصحينا بيه؟
-تسريحة المفضلة لديك في البيت؟

دمتي🌹
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السلام عليكم ورحمة الله ..
و عليكم السلام و رحمة الله
واش راكي ام امــــــنة😘 ان شاء الله تكوني بخير ^^
الحمد لله بخير
-جال دوش تسعمليه وعجباتك ريحتو ؟
دوف و venus تع اللوز
-فوندوتان ستعملتيه وعجبك انصحينا بيه؟
نستعمل نوت و نشريه 1300 دج و مخلياتو غير للمناسبات و الاعراس
-تسريحة المفضلة لديك في البيت؟
كل مرة و كيفاش و تاني على حساب القوسطو مي اغلب الوقت طوماطيشة
دمتي🌹
نورتيني
 
ام أمينة

ام أمينة

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قال السلطانة:
منورة الغالية

@ام أمينة



-كيف تعتنين بشعرك ابنتك أمينة هل تستعملين لها زيت معين افيديني به رجاءا ؟
-هل تحبي اللون الفضي في الشعر ؟
-هل ممكن تصبغي شعرك يوما ما باللون البنفسجي او الوردي ؟
-تسريحاتك المفضلة في الاعراس ؟

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منورة الغالية
ربي يحفظك حبيبتي
@ام أمينة



-كيف تعتنين بشعرك ابنتك أمينة هل تستعملين لها زيت معين افيديني به رجاءا ؟
انا نستعملها زيت جوز الهند هايل بزاف و ما يضرش البنات الصغار
-هل تحبي اللون الفضي في الشعر ؟
جامي شفت هاد اللون يعني لي ماش و لا واش؟؟
-هل ممكن تصبغي شعرك يوما ما باللون البنفسجي او الوردي ؟
لالا مستحيل
-تسريحاتك المفضلة في الاعراس ؟
نحب الغاماسي بزاف

انا في انتظار المزيد من الاسئلة
نورتيني
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلام اختي ام امينةان شاء الله تكوني بخير
-الصابون اللي تغسلي بيه كل يوم وشي نوعه؟؟
-هل تعتني بوجهكـ ! و مآهي الكريمآت التي نفعتكـ !؟
-هل تثقين في الكريمآت الغير أصلية ! لأن في أسوآقنآ معظمهآ غير أصلية ؟

دمتي🌺

 
ام أمينة

ام أمينة

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قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلام اختي ام امينةان شاء الله تكوني بخير
-الصابون اللي تغسلي بيه كل يوم وشي نوعه؟؟
-هل تعتني بوجهكـ ! و مآهي الكريمآت التي نفعتكـ !؟
-هل تثقين في الكريمآت الغير أصلية ! لأن في أسوآقنآ معظمهآ غير أصلية ؟

دمتي🌺

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و عليكم السلام
سلام اختي ام امينةان شاء الله تكوني بخير
الحمد لله
-الصابون اللي تغسلي بيه كل يوم وشي نوعه؟؟
لوجهي نستعمل صابون دوف و للايدي نستعمل الصابون السائل تع venus
-هل تعتني بوجهكـ ! و مآهي الكريمآت التي نفعتكـ !؟
اكيد نعتني بوجهي ندير القوماج تع القهوة و ندير الطفل l'argile و نستعمل بزاف ماء الورد و كاينة كرام نيفيا نهار نديرها و 10 ننساها
-هل تثقين في الكريمآت الغير أصلية ! لأن في أسوآقنآ معظمهآ غير أصلية ؟
لالا جامي ندير الثقة في حاجة غير اصلية

دمتي
تحياتي لكي حبيبتي
 
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