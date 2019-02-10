ام امينة ضيفة العدد الثالث سلسلة عضوة في ضيافة ركن العناية بالجسم والشعر

قال ملكة زوجي: مساء الانوار اختي ام امينة جيت ومعايا عراااام اسئلة ههه



-احسن حاجة جربتيها لنزع الشعر ماهي ؟

-هل تحبين الشعر الطويل ام القصير ؟

-نوع او اسم الغاسول لي تستعمليه ؟

-واش اسم عطرك المفضل؟

ان شاء الله منكونش كثرت عليك لي عودة باذن الله​ إضغط للتوسيع...

-احسن حاجة جربتيها لنزع الشعر ماهي ؟

كل مرة واش نستعمل لان بشرتي حساسة جدا مي نفضل كرام فيت veet

-هل تحبين الشعر الطويل ام القصير ؟

انا نفضل الشعر الطويل لاكن ماشي بزاف

-نوع او اسم الغاسول لي تستعمليه ؟

نستعمل سواليس شامبوان و البلسم تاعو

-واش اسم عطرك المفضل؟

evidance او clain doeil

ان شاء الله منكونش كثرت عليك لي عودة باذن الله

لالا ما كترثي م والو و مرحبا بيك مرة اخرى ​

مساء الخير اختي و شكرا على الضيافةمرحبا بيك و الاسئلة على عيني و راسي سقسي و عاودي