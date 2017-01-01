تفكير بصوت عالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيانا يشعر الإنسان برغبة في التعبير، يحس أن الكلمات ربما ستحمل معه شيئا مما يزعجه ! المشكل أنه وفي بعض الأحيان لا يدري الإنسان ما به بالضبط! يشعر باختناق، يشعر بحزن شديد ! لكنه ... لا يعرف السبب الأصلي ! أمور تحدث في داخله تختلط ببعضها ! والعقل الباطن يخزن أفكارا لا يستطيع العقل الحقيقي تحليلها ! بشيفرة غير قابلة للقرصنة يحمي نفسه ذلك العقل الباطن ليجعل الجسد في حالة استنفار ! لا هو يفهم على نفسه ولا هو مدرك لما يجري بداخله ! تبقى الأسئلة والاستفسارات قائمة ! ما بك يا قلبي ! ما الذي يزعجك ! وما المطلوب حتى تستريح ! نشك في أننا نعرف أمورا ما كان يجب علينا معرفتها ! أو أننا اكتشفنا حقائق ما كان علينا النبش فيها ! أصغار نحن نعيش بعقلٍ أكبر منا حتى اعتقدنا أننا حُمِّلنا بما لا طاقة لنا به ! أم أننا في مقدار طاقتنا لكننا لا نعلم ! هي أمور تزعج بشدة راحة القلب فنحس بثقله على الجسد رغم أنه محرك الجسد ! نعتقد أن توقفه للحظة قد ينعش جسدنا أو ينقله إلى نعشٍ أبدي ! لم تكن هذه خاطرة ولا كتابة أدبية ! فقط هلوسات أزعجتني قي قلبي فأحببت أن أفرغ حمولتها ! لكني لا أحب البوح كثيرا فجعلتها مشفرة حتى يرتاح قلبي منها ولا أحد يفهمها ! الحمد لله على كل حال.