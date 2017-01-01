تفكير بصوت عالي

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة الورد الأحمر, ‏30 جانفي 2017 على 20:59.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أحيانا يشعر الإنسان برغبة في التعبير، يحس أن الكلمات ربما ستحمل معه شيئا مما يزعجه !

    المشكل أنه وفي بعض الأحيان لا يدري الإنسان ما به بالضبط! يشعر باختناق، يشعر بحزن شديد !

    لكنه ... لا يعرف السبب الأصلي !

    أمور تحدث في داخله تختلط ببعضها ! والعقل الباطن يخزن أفكارا لا يستطيع العقل الحقيقي تحليلها !

    بشيفرة غير قابلة للقرصنة يحمي نفسه ذلك العقل الباطن ليجعل الجسد في حالة استنفار !

    لا هو يفهم على نفسه ولا هو مدرك لما يجري بداخله !

    تبقى الأسئلة والاستفسارات قائمة !

    ما بك يا قلبي ! ما الذي يزعجك ! وما المطلوب حتى تستريح !

    نشك في أننا نعرف أمورا ما كان يجب علينا معرفتها !
    أو أننا اكتشفنا حقائق ما كان علينا النبش فيها !

    أصغار نحن نعيش بعقلٍ أكبر منا حتى اعتقدنا أننا حُمِّلنا بما لا طاقة لنا به !
    أم أننا في مقدار طاقتنا لكننا لا نعلم !

    هي أمور تزعج بشدة راحة القلب فنحس بثقله على الجسد رغم أنه محرك الجسد !
    نعتقد أن توقفه للحظة قد ينعش جسدنا أو ينقله إلى نعشٍ أبدي !

    لم تكن هذه خاطرة ولا كتابة أدبية ! فقط هلوسات أزعجتني قي قلبي فأحببت أن أفرغ حمولتها !

    لكني لا أحب البوح كثيرا فجعلتها مشفرة حتى يرتاح قلبي منها ولا أحد يفهمها !

    الحمد لله على كل حال.
     
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    الورد الأحمر, ‏30 جانفي 2017 على 20:59
    #1
  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    عندما تقليلين تفاصيل المراقبة والإهتمام بشئ ليس لك
    سوف ترتاحين
    تعيشين الأحداث بعمقها
    بوصلة تفكيرك لها تردد من الـ 0 الى 180
    لا تعرف درجات غيرها
    قلقانة يا وردة الحمراء هاحرفك أعطي لنا حبوب القلق مثلك
    معليه كوني طبيبة نفسك طبيبة إخصائية
    سوف تكونين مرتاحة البال
    ذبحني هذا الكلام بدي أقوم بإستعارة ليلية منه قليلا
    هكذا أيضًا نرسلها مشفرة :giggle:
     
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    العَنْقَاءُ, ‏30 جانفي 2017 على 21:20
    #2
  3. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وماذا عن تلك التفاصيل التي تأتي إلينا كرها لا طوعا !

    لا نحن نريدها ولا نحن نبحث عنها فقط تأتينا هكذا لتعكر مزاجنا !

    بالعادة لست من الأشخاص الذين يدققون في التفاصيل ولا الذين يبحثون عن العيوب أو الأخطاء !

    لكن ما عساني أفعل عندما تأتيني تلك التفاصيل التي لا أريد معرفتها !

    فتحمّلني ما لا طاقة لي به على الأقل ذهنيا !

    لا علينا ربما هي هلوسات ولا ترقى لمشكلة لكن ...

    أحببت أن أهلوس بصوت مسموع لعل تلك الأفكار تتشتت !
     
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    الورد الأحمر, ‏30 جانفي 2017 على 21:36
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    هلوسات رائعة
    حقا هذا ما نحس به احيانا
    والحمد لله انك افرغت كل هذا من قلبك هنا
    فهذا راحة لك
    ربي يهنيننا ختي ويريح بالنا من كل هذا
    تحياتي
     
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    الصحافية الساخرة, ‏30 جانفي 2017 على 21:37
    #4
  5. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    مشكورة على المرور من هنا أختي

    وترك بعض الكلمات التي تعتبر شيئا من الدعم المعنوي أيضا

    الله يريح بال وقلب كل محتار.
     
    الورد الأحمر, ‏30 جانفي 2017 على 21:40
    #5
  6. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    وبعد هذه الزوبعة من كومة الأحاسيس والمشاعر
    يهطل المطر
    ويزول كل ماهو في القلب ^^

     
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    أم ياسمينdz, ‏30 جانفي 2017 على 21:46
    #6
  7. Lila 22

    Lila 22 :: عضو مُشارك ::

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    بكل بساطة من عرف الله و لجأ إليه لن يحصل معه كل هدا
     
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    Lila 22, ‏30 جانفي 2017 على 22:05
    #7
  8. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    كِذا ! هل لديكِ هلوساتٌ أخرى
    مالي أرى تدفق تفاصيل أفكارك بشكل مستمر
    فيه شئ مخفي في قولك فيه حواس عتمة كلامك أكثر
    خرجت كلّ طاقاتك ومخزونها في لحظة صفاء
    وقمتِ بعرضه على شاشتك ذهنك الداخلية
    ربما الذي عكر مزاجك كان هذا قدرك ..،!
    قال أحد الأعراب كان في سجن في زمن الخليفة العباس
    أراد الملك يسأل عن حاله فأجاب الأعرابي
    أوّ تحسبني تعيسٌ يا رجل ، بل أنا سعيد في أسمىّ السعادةِ
    فجنتي وجحيمى هنا في عقلى !
    ترى أين جنتك يا صديقة
    أين نكهتك الذهنية أين مزاجك
    لا حاجة لأنّ نجعل مستقبلنا تعيسًا
    فالذي يلوث حاضرنا ويعكره هو الشوائب التّي نفكر فيها
    أنا لا ارى أنه تم نفاذ صلاحية مزاجك لا بل بالعكس
    حالات فيزيائية لديك مزالت شابة لديها ما فيها من البلاغ
    أختي الحزن الراسخ فيك ، ينبهك أنكِ حية
    تحسين بأعضائك ودقات قلبك ، تأملى حولك
    وفي لحظة عمق سوف تخفف الأحقان العاطفية لديك
    وفي لحظة حرارة سوف تنتهي كلّ الإشكاليات
    الراسخة لديك
    بسمة في موضوعك
    تذكرتُ حديث النبي فقال :
    من تعار من اللّيل..
    فقلت الوردة الحمراء رأيت موضوعها
    تحتاجين إلى كلاشينكوف مع طلقات حادة إبدأي أول بأول
    وسوف تخرجين كلّ القلقات مع كلابها
    لا التعكير ولا الأخطاء ولا الكره يستطيع إجتنابها
    تعرفين لماذا ؟.. لأنك تعيشين في الدنيا وذقتي من طعمها
    ورأيتِ من حلوها عذابها !
     
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    العَنْقَاءُ, ‏30 جانفي 2017 على 22:07
    #8
  9. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    ان شاء الله حبيبتي ... الله يريح قلبك وبالك على طول :kiss:
     
    الورد الأحمر, ‏30 جانفي 2017 على 22:08
    #9
  10. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وهل لنا من ملجأ سواه سبحانه وتعالى !
     
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    الورد الأحمر, ‏30 جانفي 2017 على 22:09
    #10
  11. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من حسن حظي أن هلوساتي لا تدوم

    قد أبكي قد أنزعج لكنها لحظة تسبق اللحظة التي تأتي بالبسمة بعدها

    لا شيء يدوم فدوام الحال من المحال

    قلبي من القلوب التي صعبٌ أن تصل إلى حدها الأقسى في الألم

    لكنها تفقد كل الشحنات السالبة في برهةٍ تشبه برهة التفكير بالصوت العالي

    وما المر أحيانا في حياتنا سوى طعمٌ يتيح لنا لذة التمتع بطعم الحلو بعدها

    مشكور أخي على الكلمات الطيبة وبارك الله فيك على المساندة
     
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    الورد الأحمر, ‏30 جانفي 2017 على 22:15
    #11