تفكير بصوت عالي

وماذا عن تلك التفاصيل التي تأتي إلينا كرها لا طوعا ! لا نحن نريدها ولا نحن نبحث عنها فقط تأتينا هكذا لتعكر مزاجنا ! بالعادة لست من الأشخاص الذين يدققون في التفاصيل ولا الذين يبحثون عن العيوب أو الأخطاء ! لكن ما عساني أفعل عندما تأتيني تلك التفاصيل التي لا أريد معرفتها ! فتحمّلني ما لا طاقة لي به على الأقل ذهنيا ! لا علينا ربما هي هلوسات ولا ترقى لمشكلة لكن ... أحببت أن أهلوس بصوت مسموع لعل تلك الأفكار تتشتت !

كِذا ! هل لديكِ هلوساتٌ أخرى

مالي أرى تدفق تفاصيل أفكارك بشكل مستمر

فيه شئ مخفي في قولك فيه حواس عتمة كلامك أكثر

خرجت كلّ طاقاتك ومخزونها في لحظة صفاء

وقمتِ بعرضه على شاشتك ذهنك الداخلية

ربما الذي عكر مزاجك كان هذا قدرك ..،!

قال أحد الأعراب كان في سجن في زمن الخليفة العباس

أراد الملك يسأل عن حاله فأجاب الأعرابي

أوّ تحسبني تعيسٌ يا رجل ، بل أنا سعيد في أسمىّ السعادةِ

فجنتي وجحيمى هنا في عقلى !

ترى أين جنتك يا صديقة

أين نكهتك الذهنية أين مزاجك

لا حاجة لأنّ نجعل مستقبلنا تعيسًا

فالذي يلوث حاضرنا ويعكره هو الشوائب التّي نفكر فيها

أنا لا ارى أنه تم نفاذ صلاحية مزاجك لا بل بالعكس

حالات فيزيائية لديك مزالت شابة لديها ما فيها من البلاغ

أختي الحزن الراسخ فيك ، ينبهك أنكِ حية

تحسين بأعضائك ودقات قلبك ، تأملى حولك

وفي لحظة عمق سوف تخفف الأحقان العاطفية لديك

وفي لحظة حرارة سوف تنتهي كلّ الإشكاليات

الراسخة لديك

بسمة في موضوعك

تذكرتُ حديث النبي فقال :

من تعار من اللّيل..

فقلت الوردة الحمراء رأيت موضوعها

تحتاجين إلى كلاشينكوف مع طلقات حادة إبدأي أول بأول

وسوف تخرجين كلّ القلقات مع كلابها

لا التعكير ولا الأخطاء ولا الكره يستطيع إجتنابها

تعرفين لماذا ؟.. لأنك تعيشين في الدنيا وذقتي من طعمها

ورأيتِ من حلوها عذابها !