وداعا لي حب الشباب

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة ام تسنيم واحلام, ‏31 جانفي 2017.

  1. ام تسنيم واحلام

    ام تسنيم واحلام :: عضو منتسِب ::

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    اكيد معضمنا عندنا حب الشباب كاين لي عندها بزاف وكاين مرة على مرة تنبتلها حبيبة ولازوج
    جبتلكم اليوم زيت يعتبر دواء فعال لحب الشباب هو زيت قوي الرائحة مستخرجينو من شجرة موجودة فقط في أستراليا اسمه زيت شجرة الشاي
    والإنجليزيةTea tree oil وبالفرنسية huile d'arbre àthe
    اذا كان وجهك فيه الحب بزاف ديري 100مل من ماء الورد او اي تونر ضفيلو قطرات من هذا الزيت وإذا كان عندك حبات بليلي قطن عود تنظيف الأذن( كوتونتيش ) بهذا الزيت وضعيها مباشرة على الحبة رح تيبس وتروح ومتخلي حتى أثر
    ملاحظة اذا وضعتيه على كامل وجهك لازم تخفيفه
    بماء الورد او ماء او اي سائل
    وهذا الزيت له فوائد كثيرة في المرة القادمة نذكرلكم وفوائد أخرى عليه
    20170109_134127.jpg
    لاادري اذا كان يتباع في الجزائر اسألو لي بيع الأعشاب او في الصيدليات
     
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    ام تسنيم واحلام, ‏31 جانفي 2017
    #1
  2. نبض الحياة

    نبض الحياة :: طبيبة المنتدى ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ربي يبارك فيك حبيبة على الافادة
    مشكورة
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    نبض الحياة, ‏31 جانفي 2017
    #2
  3. Miss Nina

    Miss Nina :: عضو منتسِب ::

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    merci ma belle
    :giggle::giggle:
     
    Miss Nina, ‏17 فيفري 2017 على 21:25
    #3