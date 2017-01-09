وداعا لي حب الشباب

اكيد معضمنا عندنا حب الشباب كاين لي عندها بزاف وكاين مرة على مرة تنبتلها حبيبة ولازوج جبتلكم اليوم زيت يعتبر دواء فعال لحب الشباب هو زيت قوي الرائحة مستخرجينو من شجرة موجودة فقط في أستراليا اسمه زيت شجرة الشاي والإنجليزيةTea tree oil وبالفرنسية huile d'arbre àthe اذا كان وجهك فيه الحب بزاف ديري 100مل من ماء الورد او اي تونر ضفيلو قطرات من هذا الزيت وإذا كان عندك حبات بليلي قطن عود تنظيف الأذن( كوتونتيش ) بهذا الزيت وضعيها مباشرة على الحبة رح تيبس وتروح ومتخلي حتى أثر ملاحظة اذا وضعتيه على كامل وجهك لازم تخفيفه بماء الورد او ماء او اي سائل وهذا الزيت له فوائد كثيرة في المرة القادمة نذكرلكم وفوائد أخرى عليه لاادري اذا كان يتباع في الجزائر اسألو لي بيع الأعشاب او في الصيدليات