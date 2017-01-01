دعوة الى الكتابة .. تجربتي (التجارة)

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ميلينا, ‏3 فيفري 2017.

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  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    [​IMG]
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    .
    .
    سعيدة بتواجدي معكم و مشاركتي البسيطة لكنها تحكي تجربة مختلفة ، ربما هي كبيرة علي و ليست من اختصاصي ، و هي اني خذت تجربة في التجارة كما فعلت خديجة رضي الله عنها ، لكن اين انا منها ؟!
    في بادء الامر كان لدي مبلغ بسيط ففتحت محل لبيع ملابس الأطفال ، المحل لم يكن يقع في الشارع الرئيسي لان اسعار الكراء فيه كانت خيالية فكان في شارع متفرع عنه تقل فيه الحركة ، و المبلغ المالي لم يكفني لجعله محل راقي يتوفر على كل مستلزمات جلب الانتباه للزبائن ، بطبيعة الحال لم اكن اعمل فيه بل جلبت عامل لانو كل اصحاب المحل كانوا رجالا ، و رحت اديره لكن بصعوبة شديدة ، لان المحل كان يتطلب التسوق مرتين على الاقل في الاسبوع خارج الولاية و بالليل و هذا امر مستحيل علي ، استعنت بأقاربي ، لكن لم يهتموا بالامر فأحيانا نتسوق بالنهار و احيانا اكلف احدا بشراء السلعة معهم عند تسوقهم . و مع هذا البطئ في الشراء اخذ المحل ينفذ من السلعة و اجر العامل و الكراء ينتظران ، و هكذا بدأت انفق من رأس المال ، و لما سألت اقاربي ممن لديهم خبرة قالوا عليك ان تصبري فالتجارة ربح و خسارة ، لكنني و مع عدم وجود دعم مالي و المعنوي بدأت استسلم و دخلت في خسارة كبيرة ، كل يوم تتطور ، فأغلقت المحل .
    لم اشعر بالفشل . لكنني شعرت بالراحة ، لانه كان يزيدني هموما .
    بعد مدة تحركت رغبتي في التجارة مرة اخرى فإستفسرت عن اماكن تواجد مستلزمات الاطفال فأجابوني : اتجهي الى قسنطينة . و فعلا اتجهنا لها في الصباح في الحافلة ، كانت نزهة رائعة ، مشيت على احد الجسور المعلقة ، و لقد كان منظر رهيب و لم استطع ان انظر الى الاسفل ، بعدها وصلنا الى المكان الذي كان عبارة عن شوارع ضيقة و منحدرات و مساحات المحلات صغيرة و بدأت اتجول و كنت مسرورة جدا . اكتشف اشياء غير روتينية في حياتي . دخلت الى مبنى من ثلاث طوابق و في الطابق السفلي و بفضل من الله وجدت ماكنت ابحث عنه ، كانت هناك شركة صغيرة مخصصة لبيع مستلزمات الرضع ، لم تكن تسمح لنا بالمرور لولا ضيق المساحة و وجود سلم في وسطها ، و عندما نظرت راودني شعور جميل و قلت لنفسي :
    يا الهي كم هذا رائع ، لو استطيع ان امتلك شركة كهذه .
    كانت علب الهدايا منتشرة مملوئة ، و في لمح البصر استرقت النظر خلسة حتى اكتشف ماذا يوجد في العلب و هذا في الاسلام يسمى خائنة الاعين ، فوجدت انها تحتوي على اشياء بسيطة : اغطية و رضاعة و لعبة صغيرة . و اما الافرشة فكانت لوحدها ، كانوا يقومون بعملية التغليف فقلت في نفسي :
    يا ترى اين تباع ؟
    ومضيت بسرعة لانه لا يسمح بالتواجد هناك فصعدت الى الطابق العلوي ، و بفضل الله ايضا و جدت ما كنت اتسائل عنه في قرارة نفسي . و دون تردد قلت سأبدأ التجربة الآن و بنفس الطريقة التي تقوم بها الشركة السفلية اشتريت العلب الفارغة و مستلزمات الاطفال ثم خرجت ابحث عن قماش القطن الصافي لصنع اقمصة للمواليد الجدد ، فرحت استفسر و استفسر دون جدوى ، ثم وقفت عند احد التجار استفسر فقال :
    لا تتعبي نفسك بالبحث عنه لانه محتكر من قبل تجار بني مزاب و لا يسمح له بالخروج الى السوق نهائيا . فإستسلمت و عدت ادراجي الى البيت ، فكرت جيدا و قلت لن اعيد التجربة الاولى فالمبلغ الذي ادفعه للإيجار و للعامل يكون لي و تلك فائدتي و ارضى بها .
    بدأت العمل و جهزت العلب و قمت بخياطة الافرشة بنفسي و غلفتها مع تزيينها بصور اطفال من الداخل ، و عرضت السلعة على اصحاب المحلات بسعر اقل و وجدت العديد من العملاء وافقوا على التعامل معي داخل الولاية و في الدوائر المجاورة .
    نجحت و لله الحمد ، كانوا يشجعونني كثيرا و يقولون ماشاء الله شيء جميل

    اما اليوم توقفت لاسباب قاهرة لكنني انوي العودة بقوة .
    اسأل الله ان يرزقني المال الحلال و الشاحنة لانها وسيلة نقل ضرورية .
    من خلال تجربتي تعلمت ان النجاح في هذا المجال يحتاج الطموح الثابت غير المؤقت ، و المادة و التفرغ ، الجودة في المنتجات و المنافسة في الاسعار .
    انا لا أؤمن بالفشل لانه مجرد عثرات ، فالشخص الذي يتعثر لا بد له ان يقف و ذلك هو النجاح . اما الذي يبقى متعثرا فهو شخص مريض جسديا و نعذره عن ذلك او عقليا فقد رفع عنه القلم
    اعذروني كنت ثرثارة معكم لان ذكرياتي الجميلة جعلتني اتكلم و لا احس بالوقت​

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏25 فيفري 2017 على 15:17
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    ميلينا, ‏3 فيفري 2017
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    صباح الخير و الله احلى صباح بأحلى تجربة
    ماشاء الله تبارك الله
    هته همم بنات الجزائر بنات الامير عبدالقادر و الشيخ بوعمامة

    تجربة و تحدي رائعين و في ميدان في الأصل
    مبارك
    لكن يلزمه صبر و رأس مال و جهد عضلي و نفسي
    و الله اسعدتني تجربتك و احزنني توقفك اتمنى ان تعيدي الشركة للعمل
    و لما لا تكون مصدر رزق لبعض الاسر
    اشجعك و اتمنى لك العودة الى العمل
     
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    الامين محمد, ‏3 فيفري 2017
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    صباح الانوار اخي الكريم
    جمعة مباركة مليئة بالصحة و العمل و العبادة
    شكرا لمرورك الطيب و تشجيعك
    حقا كانت تجربة لها طعم خاص عندي ، ساهمت في تشغيل بعض الفتيات معي ليساعدنني في الخياطة و كنا سعيدات بذلك جدا ، معظمهن من اصحاب الحاجة . و دائما نأخذ ماكتبه الله لنا
    اما عن عودتي بإذن الله فذلك شغلي الشاغل الى ان يأذن الله لي بذلك
    تقبل مني فائق الاحترام و التقدير ​
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ميلينا, ‏3 فيفري 2017
    #3
  4. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
    :: مرشحة للإشراف ::
    مجتمع اللمة العام
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    السلام عليكم أختي ميلينا
    ماشاء الله عليك و على صبرك و إصرارك
    كما يعلم الجميع أن التجارة ربح و خسارة ، لكن مع الإصرار و الحزم و التوكل فإن النجاح سيكون حليف المرأ.
    ومع كل هذا لا ننسى التخطيط و تتبع الأبجديات الأساسية اللتي ستمكننا من النجاح ،و أساسها تقوى الله و تحري الرزق الحلال ،و قد ذكرت مثالا في تجربتك من من هم مشهورون في هذا المجال و متمرسون فيه ،و هم بنو ميزاب .
    أكبر فيك هذه المثابرة و هذ التحدي ،و أرجوا لك عدم الإستسلام ،تمنياتي لك بالتوفيق و الإزدهار في مشروعك .
    مشكورة على مشاركتنا تجربتك الرائعة
    بالتوفيق
     
    ميلينا و حلم كبير معجبون بهذا.
    عاشقة الإحسان, ‏3 فيفري 2017
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    و عليكم و السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
    اختي الغالية عاشقة الاحسان شكرا على مرورك الطيب و على مشاركتي تجربتي
    حقا التجارة ميدان صعب و واسع لكن له طعم خاص و لا بد ان تكون لك رغبة و ميول لذلك لكنه مليء بالنشاط و الحيوية و الجهد و التعب و طبعا و طبعا تحري الحلال و مع الاسف هناك نسبة كبيرة لا تمارس الصدق في التجارة ، بل تمارس شتى الالاعيب التي نهى عنها الشرع بحجة الشطارة . و انا و الحمد لله تجارتي كانت بسيطة لا تجرني الى هذه الاساليب و الطرق الخبيثة . اسأل الله ان يغفر لي ان كانت هناك اخطاء جهلتها فلا احد يزكي نفسه
    عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ , عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.
    و في النهاية اشكرك على تشجيعي و رفع معنوياتي
    حقا اجمل ما زرته و استمتعت به خلال تجربتي زيارتي لمدينة العلمة ، تشعرين انك في مدينة صناعية بالصين . تكتشفي اشياء و اشياء تتعجبي ليها و تجدي متعة تبعدك عن الروتين اليومي
    تحياتي
     
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    ميلينا, ‏3 فيفري 2017
    #5
  6. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

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    صباح الخير عجبتني تجربتك لازم تواصلي ماكانش واحد يبدا طول ناجح من نهار الأول كامل يسوفريو لكن في النهاية راح تنجحي ان شاء الله موفقة
     
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    دعاء الجنات, ‏3 فيفري 2017
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اختي الفاضلة قصتكي تزيد القارىء لها اصرارا على المضي قدما ،لا تسمعي لمن يقول لك لا طاقة لك ببارونات التجارى وبارونات ملابس الاطفال ،توكلي على الله فهو المعين وكل واحد رزقه على الله .
    لكي شخصية قوية والتجارة أختي تعلم التعامل مع الناس وتعلمك الفطنة ...
    أتمنى لكي التوفيق من الله لتبدئي من جديد بكل إصرار وحزم.
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏3 فيفري 2017
    #7
  8. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    أُحيي فيك طموحك واصرارك رغم العثرات واتمنى لك التوفيق والنجاح في مقابيل الايام ...
     
    ميلينا و حلم كبير معجبون بهذا.
    aljentel, ‏3 فيفري 2017
    #8
  9. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    مساء الانوار اختي الغالية و انا اعتذر على التأخير في الرد
    شكرا لمشاركتك تجربتي و بالفعل كل شيء يبدو صعب لكن الصعاب لا تدوم لانه لابد من ازالتها عن الطريق و الا ستأخذنا معها ، و فعلا كانت تجربة ممتعة اكتسبت من خلالها الخبرة و من يمتلكونها دائما يخبروني لا بد من اكتسابها اولا ثم الاقتناع بمبدأ الربح و الخسارة و عند الخسارة سنعود الى الربح بكل تأكيد . عرفت كثير من التجار كانوا في الاعلى ثم اصبحوا في الاسفل لانو مرت بيهم ظروف فمثلا الجمارك احيانا تحجز السلع في الميناء و في الطريق و تكون بالملايير لعدة حجج و بسبب انتشار الفساد الرشوة انتشرت فمن لا يدفع تسلب سلعته ، مع ذلك صبروا و عادوا و عوضوا الخسارة
    تحياتي
     
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    ميلينا, ‏3 فيفري 2017
    #9
  10. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    و عليكم و السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
    شكرا اخي الكريم على مشاركتي تجربتي و شكرا لتشجيعي معنويا الذي له اثر كبير في اثر اي شخص .
    انا حقا لا اهتم بالبارونات ، لا اقارن نفسي بهم لاني اعرف من اكون و اني واحدة بسيطة و عندما نقارن نفسنا بأكثر منا فهذا يجعل الاختلال قائم و الخسارة هي النتيجة .
    شكرا على المدح و اخشى ان اصاب بالغرور ..
    جزاك الله كل خير
    تقبل مني فائق الاحترام و التقدير
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ميلينا, ‏3 فيفري 2017
    #10
  11. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    مليحة هذي الفكرة تاعك
    هه
    و الله راني نهدر صح ...التجارة ..حنا نعرفو ان المرأة صعيب عليها خدمة كيما التجارة ..بصح انتِ يا سيدتي
    راكي قدرتيلها
    ههه
    بارك الله فيك
    عجبتني حكايتك
    و ان شاء الله ترجعي لمشروعك خير من بكري

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    habchisalaheddin, ‏3 فيفري 2017
    #11
  12. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    شكرا على مرورك الطيب و تشجيعي
    و انا احيي فيك طيبتك و كرمك
    اسأل الله ان يوفقني في ذلك
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ميلينا, ‏3 فيفري 2017
    #12
  13. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    الجزائر
    شكرا على مرورك الطيب و تشجيعي
    و انا احيي فيك طيبتك و كرمك
    اسأل الله ان يوفقني في ذلك
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ميلينا, ‏3 فيفري 2017
    #12
  14. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    و عليكم و السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
    حقا هي صعبة لكن مع الوقت تصبح سهلة مع التعود ، و بكل تأكيد مدخولها مغري لهذا اهمس في أذان اخوتي اهجروا الوظيفة كما قال الدكتور عائض القرني في كتابه لا تحزن، و توجهوا الى التجارة و الرسول صلى الله عليه و سلم اوصانا بالتجارة ، و عليكم انتم الرجال اسهل و اسهل ، فما تجنونه في شهر بالوظيفة تجنيه بصفقة واحدة
     
    حلم كبير و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏3 فيفري 2017
    #13
  15. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استمتعت بمثابرتك وعدم استلامك ومحاولة الدخول غصبا إلى عالم التجارة في النهاية بأقل تكلفة.

    صحيح أختي أن بعض السلع لو فككناها ونظرنا إلى أجزائها لوجدنا أنها أجزائ تافهة متوفرة ويمكننا صنعها لو كان لدينا وقت وطول بال.

    في الحقيقة الإرادة توصلنا إلى أبعد الأماكن التي لا نتوقع الوصول إليها مع الإتكال على الله أيضا.

    بالتوفيق أختي في مجالك هذا وتذكري أن كل شخص ناجح الآن بدأ بفكرة بسيطة وطورها حتى أصبح ناجحا.
     
    ميلينا, حلم كبير و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏3 فيفري 2017
    #14
  16. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    واااااااااو احببت تجربتك أختي حقا حقا حقا
    ليست التجربة فحسب بل انخراطك ونزولك للعمل وفتحك محلا والتنقل لورشة في قسنطينة حقااااااااا راااااااائع
    فإرادتك ليست قوية بل هي فولاذية
    فبارك الله فيك
    و رجاءا عودي لعملك بأقرب وقت
    سلامي
     
    حلم كبير و ميلينا معجبون بهذا.
    sanaya, ‏3 فيفري 2017
    #15
  17. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    و عليكم و السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
    شكرا على مشاركتي تجربتي البسيطة التي ورائها حلمٌ كبير . الى يومنا هذا لا يفارقني رغم امگانياتي البسيطة .
    صدقيني ان النجاح في التجارة ليس بالشيء الصعب لكن يجب ان نحسن الإختيار مع التفرغ لذلك و هنا تكمن المشكلة بالنسبة للمرأة ، و اذا تفرغت كليا لذلك ستخسر امور كثيرة و انا لا احب ذلك
    في النهاية نحن ضيوف مؤقتين على هذه الارض لا يجب ان نخسر اشياء و اشياء من اجل المادة
    و حقا الطموح يطور الاشياء البسيطة
    تحياتي ​
     
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    ميلينا, ‏4 فيفري 2017
    #16
  18. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    صباح الانوار اختي الغالية
    شكرا على مشاركتك تجربتي ، و ارجو ان يحفزك على ان تخوضي تجربتك في الكتابة بإرادة فولاذية مع الحفاظ دائما على الكتاكيت لانهن اهم شيء .
    بالنسبة لعملي سأعود ان شاء الله
     
    حلم كبير و sanaya معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏4 فيفري 2017
    #17
  19. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    التجارة صعيبة ختي ختى فمجال الخياطة فبلاصة حابسة خلاص
    ربي يوفقك وترجعي بقوة افضل من قبل ونسمعوا بيك (لاميين)
     
    الصحافية الساخرة, ‏7 فيفري 2017
    #18
  20. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    و عليكم و السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
    اجل التجارة صعبة لكنها ليست مستحيلة و مع الوقت و التعود ستصبح سهلة حتى مع وجود العوائق ، اما الخياطة فلها اسرار ، هناك خياطات يوزع موديلاتهن على مختلف انحاء الوطن و بأسعار جيدة ، لكن ليست اي واحدة تستطيع فعل ذلك
    تحياتي
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    ميلينا, ‏7 فيفري 2017
    #19
  21. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الامين محمد, ‏25 فيفري 2017 على 15:22
    #20