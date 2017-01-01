لجمالك معلومات عالسريع

الرياضة عندك فوتينڨ يعني الجري وهي رياضة رائعة لعضلة القلب بالخصوص

وأحيانا عندما أشعر بالملل لأنو كتمارسي الرياضة وحدك تخسي بالملل لذلك أتوجه لهوايتي المفضلة وهي الرقص

منيش على الرقص الجزائري والقبائلي راني على الرقص اللي هو في حد ذاته رياضة

عندي يومين فالسمانة ندير تمارين رياضة

تخدم كل الجسم

كل تمرين واش يخدم بالخصوص وتجيب نتيجة رائعة بحيث كمارست هاد التمارين لاحظت نتائج روعة

وتعلمتهم عند وحدة أخصائية في التأهيل الحركي والرياضة لأنو منحبش نروح للنادي

ففي بعض الأحيان تروحي للنادي

وتلقاي هديك اللي دربك تدي التمارين من اليوتيوب يعني مش قارية

مي هادي رحتلها دارتلي حصص وطلبت قبل الإذن تاع الطبيب

أما عن التمارين راح نحاول نديرهم موضوع كامل ونديرلك إشارة

وشكرا على مرورك

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