لجمالك معلومات عالسريع

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة sanaya, ‏4 فيفري 2017.

  1. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    مساء الخير يا أحباب :
    اليوم لأول مرة نكتب فهاد الركن حبيت نعطيكم معلومات قيمة لجمالك عالسريع:
    1 للحفاظ على بشرتك :
    أكثري شرب الماء على الأقل ثلاث لترات يوميا
    تجنبي السهر واستيقظي باكرا
    تجنبي المأكولات المصنعة لأن المعدة لاتستطيع إفراز المواد المصنعة الموجودة بالمأكولات المعلبة لذلك يفرزها الجلد ولذلك أحيانا تلاحظ المرأة وجود حبيبات أو بقع بنية على الوجه وتلك ترجع للإكثار من المعلبات
    تناولي طعاما صحيا قدر الإمكان
    مارسي الرياضة فهي تحسن شكل الجسم وتنشط الدورة الدموية مما يعطي لبشرتك إشراقا وحيوية أكثر
    تجنبي الغضب والإنفعالات
    قللي استعمال مستحضرات التجميل فهي مضرة بشكل كبير
    وإن استلزم الأمر فاشتري ماركات معروفة ولو كانت غالية وابتعدي عن المنتجات مجهولة المصدر
    حافظي على بشرتك باستخدام الأقنعة الطبيعية يوميا
    ولجمال عينيك احرصي على وضع كمادات من الشاي عليها خصوصا عندما تكون العين مرهقة
    وأخيرا جمالك الطبيعي هو لأروع
    فحافظي عليه
    الأناقة:
    اختيار الملابس أحيانا لايكون دوما صائبا لذلك أقدم معلومات عالسريع:
    المرأة النحيفة جدا لايمكن لها أن تلبس اللون الأسود لأنه يزيدها نحافة
    والمرأة السمينة تبدو أفضل بالأسود لأنه يخبأ سمنتها نسبيا
    اللون الأسود يخبئ أيضا قصر الطول إن كانت المرأة قصيرة
    السمينة يجب عليها استعمال أكسسوارات رقيقة
    مثل هذه images (3).jpg
    بينما النحيفة تستطيع لبس الاكسسوارات الصغيرة ولكنها تبدو أنيقة باستعمال مثل هذه الاكسسوارات
    images (6).jpg
    images (7).jpg
    وكذلك بالنسبة لتسريحات الشعر
    السمينة تبدو أفضل بالشعر الطويل دائما
    بينما النحيفة يليق لها الطويل والقصير
    لصاحبات الوجه الصغير تجنبي وضع الغرة (الناصية) على جبينك لأنها تخبئ كامل الوجه بل ارفعيها وخذيها للجانب أو الخلف
    بينما صاحبة الوجه العريض يليق بها إنزال الغرة على الجبين
    كذلك لايجب على صاحبة الوجه الطويل أن ترفع الغرة لأن ذلك يزيد طوله
    في اختيار الألبسة دوما اختاري الألبسة التي تليق بك وليس كل مايعرضه المتجر
    اتمنى أن تكونوا استفدتوا سلام

     
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    sanaya, ‏4 فيفري 2017
    #1
  2. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    نصائح مميزة اختي ومهمة
    بارك الله فيكِ على طرح الموضوع وجزاكِ الله خيراً
    بوركتِ
     
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    سكون الفجر, ‏4 فيفري 2017
    #2
  3. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    شكرا على المرور أختي
     
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    sanaya, ‏4 فيفري 2017
    #3
  4. ،كارينا،

    ،كارينا، :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك
    نصائح جد قيمة ومهمة ...
    مشكووورة
     
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    ،كارينا،, ‏4 فيفري 2017
    #4
  5. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    وشكرا على المرور حنونة
     
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    sanaya, ‏4 فيفري 2017
    #5
  6. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    السلام عليكم أختي

    بارك الله فيك

    عجبتني قصة الجمال الطبيعي

    و النوم بصح أرواحي نتي دوك وقنعيني نرقد بكري:ROFLMAO:
    ربي يحفظك أختي ..
     
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    Twinkle Stars, ‏4 فيفري 2017
    #6
  7. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    ههههه مقنعتش روحي باش نقنعك

    شكرا على مرورك
     
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    sanaya, ‏4 فيفري 2017
    #7
  8. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    مشكووورة يا غالية
    جزاك الله كل خير
    حبيت برك نعرف كيفاه تمارسي الرياضة انتيا
    واش هي التمارين اللي تديريها و في اي وقت تمارسيها ؟
    والسباحة مليحة ليا ولا لا ؟ باسكو رايحة نولي نديرها
    احتاج نصائحك اخت سنايا لانني اريد التغيير في طريقة حياتي
     
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    الصحافية الساخرة, ‏13 فيفري 2017
    #8
  9. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    الرياضة عندك فوتينڨ يعني الجري وهي رياضة رائعة لعضلة القلب بالخصوص
    وأحيانا عندما أشعر بالملل لأنو كتمارسي الرياضة وحدك تخسي بالملل لذلك أتوجه لهوايتي المفضلة وهي الرقص
    منيش على الرقص الجزائري والقبائلي راني على الرقص اللي هو في حد ذاته رياضة
    عندي يومين فالسمانة ندير تمارين رياضة
    تخدم كل الجسم
    كل تمرين واش يخدم بالخصوص وتجيب نتيجة رائعة بحيث كمارست هاد التمارين لاحظت نتائج روعة
    وتعلمتهم عند وحدة أخصائية في التأهيل الحركي والرياضة لأنو منحبش نروح للنادي
    ففي بعض الأحيان تروحي للنادي
    وتلقاي هديك اللي دربك تدي التمارين من اليوتيوب يعني مش قارية
    مي هادي رحتلها دارتلي حصص وطلبت قبل الإذن تاع الطبيب
    أما عن التمارين راح نحاول نديرهم موضوع كامل ونديرلك إشارة
    وشكرا على مرورك
     
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    sanaya, ‏13 فيفري 2017
    #9
  10. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    مشكووورة اختي سنايا
    حبيت برك نعرف الرياضة البديلة للجري معنديش مكان معين نجري فيه والقاعات الرياضية الخاصة بالنسا معندناش فجيجل
     
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    الصحافية الساخرة, ‏13 فيفري 2017
    #10
  11. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    أكيد فيه بديل للجري ولكن مكاش رياضة تخدم عضلة القلب كما الجري ممكن رياضة القفز على الحبل
    الجري يخدم الجسم وعضلات القلب
    أما الرياضات الأخرى فتخدم كذلك عضلة القلب ولكن بنسبة ضئيلة
    (أحد حلقات خواطر)
     
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    sanaya, ‏13 فيفري 2017
    #11
  12. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام فعلا هي نصائح مفيدة يجب على امرأة وفتاة تطبيقها والاهتمام بنفسها وبصحتها
    بوركت اختي
     
    أم ياسمينdz, ‏21 فيفري 2017 على 14:35
    #12