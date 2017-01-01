لجمالك معلومات عالسريع

مساء الخير يا أحباب : اليوم لأول مرة نكتب فهاد الركن حبيت نعطيكم معلومات قيمة لجمالك عالسريع: 1 للحفاظ على بشرتك : أكثري شرب الماء على الأقل ثلاث لترات يوميا تجنبي السهر واستيقظي باكرا تجنبي المأكولات المصنعة لأن المعدة لاتستطيع إفراز المواد المصنعة الموجودة بالمأكولات المعلبة لذلك يفرزها الجلد ولذلك أحيانا تلاحظ المرأة وجود حبيبات أو بقع بنية على الوجه وتلك ترجع للإكثار من المعلبات تناولي طعاما صحيا قدر الإمكان مارسي الرياضة فهي تحسن شكل الجسم وتنشط الدورة الدموية مما يعطي لبشرتك إشراقا وحيوية أكثر تجنبي الغضب والإنفعالات قللي استعمال مستحضرات التجميل فهي مضرة بشكل كبير وإن استلزم الأمر فاشتري ماركات معروفة ولو كانت غالية وابتعدي عن المنتجات مجهولة المصدر حافظي على بشرتك باستخدام الأقنعة الطبيعية يوميا ولجمال عينيك احرصي على وضع كمادات من الشاي عليها خصوصا عندما تكون العين مرهقة وأخيرا جمالك الطبيعي هو لأروع فحافظي عليه الأناقة: اختيار الملابس أحيانا لايكون دوما صائبا لذلك أقدم معلومات عالسريع: المرأة النحيفة جدا لايمكن لها أن تلبس اللون الأسود لأنه يزيدها نحافة والمرأة السمينة تبدو أفضل بالأسود لأنه يخبأ سمنتها نسبيا اللون الأسود يخبئ أيضا قصر الطول إن كانت المرأة قصيرة السمينة يجب عليها استعمال أكسسوارات رقيقة مثل هذه بينما النحيفة تستطيع لبس الاكسسوارات الصغيرة ولكنها تبدو أنيقة باستعمال مثل هذه الاكسسوارات وكذلك بالنسبة لتسريحات الشعر السمينة تبدو أفضل بالشعر الطويل دائما بينما النحيفة يليق لها الطويل والقصير لصاحبات الوجه الصغير تجنبي وضع الغرة (الناصية) على جبينك لأنها تخبئ كامل الوجه بل ارفعيها وخذيها للجانب أو الخلف بينما صاحبة الوجه العريض يليق بها إنزال الغرة على الجبين كذلك لايجب على صاحبة الوجه الطويل أن ترفع الغرة لأن ذلك يزيد طوله في اختيار الألبسة دوما اختاري الألبسة التي تليق بك وليس كل مايعرضه المتجر اتمنى أن تكونوا استفدتوا سلام