حصرياً: لنعتني بأزهارنا



وبعد ...



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسعد الله أوقاتكم بكل خير إخوتي أخواتي في منتدى اللمة الجزائرية

هذا موضوعي الأول في هذا القسم وأردته أن يكون حصرياً لا منقولاً

أسأل الله أن ينفعني وإياكم به



قبل حوالي 19 سنة إشتريت قطعة بسكويت لوالدي وكنت في غاية السعادة

أعطيتها لوالدي لكني لم أجد منه تلك المشاعر التي كنت أنتظرها!!

بقيت قطعة البسكويت في المكان الذي وضعها والدي فيه ولم يتناولها!!

وكأي طفل يتمنى أن يسمع الثناء وأنها لذيذة ..

بادرت وتفوهت بكل براءة قائلة لوالدي: لما لم تتناولها؟ هل تكرهني؟



أردت أن أدخل عليكم بهذه القصة لأن معظم الوالدين أصبحوا لا يهتمون

بمشاعر أطفالهم أبداً، وهذا ليس بالجديد، فالجهل بهذه الأمور منتشر بشكل غير طبيعي



بعض الأعضاء هنا يعلموا بأني أدرس الآن لأتخرج في نهاية هذا العام إن شاء الله

كـــ مربية أطفال، وبحكم دراستي تعلمت أشياء كثيرة وتعمقت في هذا العالم البريء



لنتعرف على هذه المخلوقات الصغيرة الجميلة

الأطفال: هم زينة الحياة الدنيا وهم ملح البيت كما يصفهم البعض

والبعض الآخر يصفهم بروح البيت .. الى آخره

عن نفسي أقول بأن الأطفال كالنباتات تماماً، تكون بذور صغيرة

وتنموا شيئاً فشيئاً



الطفل لا يسمع كلام الكبير بل ينظر إلى ما يفعل الكبير فيقلده

أليس هذا صحيحاً؟ نعم صحيح مئة في المئة

لقد طبقت هذا على صغيرتي فوجدتها تفعل تماماً ما أفعل لا ما أقول لها أن تفعله

مثال: بعد الحادث الذي تعرضت له مؤخراً بت لا أقولى على السجود

ولهذا أنا أصلي جالسة

سبحان الله، صغيرتي تصلي كما تراني أصلي؟؟!! ولقد أخبرتها مراراً بأن المريض وحده

من يصلي جالساً، لكنها تقلدني وحسب!



وأنا واثقة بأن جميع الأمهات والآباء الآن تذكروا أولاهم

نعم، حين تدخن يا أيها الأب فلا تقل لولدك لا تدخن بل أنت من عليه الإقلاع عنه

ستجد هذا الشيء في ولدك

وأنتِ عزيزتي الأم حين تراكِ إبنتكِ بأنكِ ربت منزل متميزة ستصبح مثلكِ بل أفضل



لذا علينا أن ننتبه إلى تلك النباتات التي في منازلنا وأن نعتني بها

وأن نسقيها حباً وأن نعرضها لأشعة التفهم وأن نحتضنهم ولا نخنقهم



أحضن طفلك وأسقيه حباً قبل أن تأمره وتنهاه

سؤال الى الوالدين؟ هل قبَّلتم أولادكم اليوم؟ هل إحتضنتموهم؟؟ حسناً هل لعبتم معهم؟

لقد سمعتكِ أختي، لا تقولي لي أنكِ مشغولة وهذا الكلام الذي لا وزن له عندي مع إحترامي للجميع

لو لم يكن لكِ وقت لما تصفحتِ النت!! ولو لم يكن عندكِ وقت لما وضعتِ تلك المساحيق

ولو ولو ... لذا لا تقولي لي أنكِ مشغولة [ هذا الكلام مرفوض ] بسم الله والصلاة والسلام على محمد إبن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن إهتدى بهداهوبعد ...السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأسعد الله أوقاتكم بكل خير إخوتي أخواتي في منتدى اللمة الجزائريةهذا موضوعي الأول في هذا القسم وأردته أن يكون حصرياً لا منقولاًأسأل الله أن ينفعني وإياكم بهأردت أن أدخل عليكم بهذه القصة لأن معظم الوالدين أصبحوا لا يهتمونبمشاعر أطفالهم أبداً، وهذا ليس بالجديد، فالجهل بهذه الأمور منتشر بشكل غير طبيعيبعض الأعضاء هنا يعلموا بأني أدرس الآن لأتخرج في نهاية هذا العام إن شاء اللهكـــ مربية أطفال، وبحكم دراستي تعلمت أشياء كثيرة وتعمقت في هذا العالم البريءلنتعرف على هذه المخلوقات الصغيرة الجميلةأليس هذا صحيحاً؟ نعم صحيح مئة في المئةلقد طبقت هذا على صغيرتي فوجدتها تفعل تماماً ما أفعل لا ما أقول لها أن تفعلهمثال: بعد الحادث الذي تعرضت له مؤخراً بت لا أقولى على السجودولهذا أنا أصلي جالسةسبحان الله، صغيرتي تصلي كما تراني أصلي؟؟!! ولقد أخبرتها مراراً بأن المريض وحدهمن يصلي جالساً، لكنها تقلدني وحسب!وأنا واثقة بأن جميع الأمهات والآباء الآن تذكروا أولاهمنعم، حين تدخن يا أيها الأب فلا تقل لولدك لا تدخن بل أنت من عليه الإقلاع عنهستجد هذا الشيء في ولدكوأنتِ عزيزتي الأم حين تراكِ إبنتكِ بأنكِ ربت منزل متميزة ستصبح مثلكِ بل أفضللذا علينا أن ننتبه إلى تلك النباتات التي في منازلنا وأن نعتني بهاوأن نسقيها حباً وأن نعرضها لأشعة التفهم وأن نحتضنهم ولا نخنقهمسؤال الى الوالدين؟ هل قبَّلتم أولادكم اليوم؟ هل إحتضنتموهم؟؟ حسناً هل لعبتم معهم؟لقد سمعتكِ أختي، لا تقولي لي أنكِ مشغولة وهذا الكلام الذي لا وزن له عندي مع إحترامي للجميعلو لم يكن لكِ وقت لما تصفحتِ النت!! ولو لم يكن عندكِ وقت لما وضعتِ تلك المساحيقولو ولو ... لذا لا تقولي لي أنكِ مشغولة [



وأنت أيضاً إعذرني أخي، حتى وإن دخلت البيت في الساعة الثالثة صباحاً وأولادك نائمون

قبلة على الجبين أو الخد لن تأخذ من وقتك إلا لحظات بسيطة

لذا لا تتحجج بالعمل [ كلامك مرفوض ]