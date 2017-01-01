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عرض بيع بيع 200$ بتكوين BITCOIN مقابل بريد الجزائر ccp

الموضوع في 'منتدى تجارة العملات الإلكترونية [ بيع وشراء العملات ]' نشر بواسطة mixicali, ‏7 فيفري 2017 على 07:38.

بيانات المعاملة المالية
المبلغ:
200
سعر البيع (د.ج):
190, ثابت
البنك الإلكتروني:
بيتكوين - Bitcoin
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  1. mixicali

    mixicali
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2007
    المشاركات:
    2,089
    الإعجابات المتلقاة:
    541
    نقاط الجوائز:
    91
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله
    بيع 200$ BITCOIN مقابل ccp
    سعر البيـع : 190 دج للدولار الواحد
    طريقة الدفع:عن طريق بريد الجزائر
    الاولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
    المصدر : صديق
    الاثبات:
    [​IMG]
    الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
    اسم عضوية البائع والمشتري + اسم المنتدى + المبلغ​

     
    mixicali, ‏7 فيفري 2017 على 07:38
    #1
  2. nabi abderahman

    nabi abderahman :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الثلاثاء
    المشاركات:
    1
    الإعجابات المتلقاة:
    1
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    Saida
    انا محتاج 15 دولار بيتكوين , هذه ستكون اول عملية شراء لي ,
     
    mixicali معجب بهذا.
    nabi abderahman, ‏7 فيفري 2017 على 09:33
    #2
  3. mixicali

    mixicali
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2007
    المشاركات:
    2,089
    الإعجابات المتلقاة:
    541
    نقاط الجوائز:
    91
    مرحبا بك أخي ستأتيك رسالة على الخاص فيها رقم السيسيبي والهاتف اتصل بي اشرح لك الامر
     
    nabi abderahman معجب بهذا.
    mixicali, ‏7 فيفري 2017 على 09:37
    #3
  4. أبوإسحاق31

    أبوإسحاق31 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الثلاثاء
    المشاركات:
    3
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    وهران
    احجز لي 15 دولار
     
    mixicali معجب بهذا.
    أبوإسحاق31, ‏7 فيفري 2017 على 10:16
    #4
  5. mixicali

    mixicali
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2007
    المشاركات:
    2,089
    الإعجابات المتلقاة:
    541
    نقاط الجوائز:
    91
    تم الحجز أخي الكريم وارسال معلومات الدفع على الخاص
     
    mixicali, ‏7 فيفري 2017 على 10:21
    #5
  6. oussamaghr

    oussamaghr :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1
    الإعجابات المتلقاة:
    1
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    ELOUED
    احجز لي 10$ من فضلك واشرح لي كيفية الدفع فانا جديد هنا شكرا
     
    mixicali معجب بهذا.
    oussamaghr, ‏7 فيفري 2017 على 12:49
    #6
  7. mourad4242

    mourad4242 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2017
    المشاركات:
    7
    الإعجابات المتلقاة:
    7
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    tipaza
    احجز 12 دولار ادا امكن الدفع مساءا او الغدا صباحا شكرا
     
    mixicali معجب بهذا.
    mourad4242, ‏7 فيفري 2017 على 13:19
    #7
  8. mixicali

    mixicali
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2007
    المشاركات:
    2,089
    الإعجابات المتلقاة:
    541
    نقاط الجوائز:
    91
    تم الحجزاخي الكريم وارسال معلومات الدفع ورقم الهاتف على الخاص
    تم الحجزاخي الكريم وارسال معلومات الدفع ورقم الهاتف على الخاص
     
    mixicali, ‏7 فيفري 2017 على 13:34
    #8
  9. raoufyahia

    raoufyahia :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الإثنين
    المشاركات:
    5
    الإعجابات المتلقاة:
    1
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    جيجل
    اخي اريد 100 دولار لكنني لا اعرف كيفية التواصل في الموقع وارسال المعلومات ارجو التواصل معي
     
    mixicali معجب بهذا.
    raoufyahia, ‏7 فيفري 2017 على 13:52
    #9
  10. mixicali

    mixicali
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2007
    المشاركات:
    2,089
    الإعجابات المتلقاة:
    541
    نقاط الجوائز:
    91
    تم الحجز اخي والطريقة سهلة للغاية سارسل لك معلوماتي وهاتفي على الخاص تواصل معي بعدها
     
    mixicali, ‏7 فيفري 2017 على 13:55
    #10
  11. mourad4242

    mourad4242 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2017
    المشاركات:
    7
    الإعجابات المتلقاة:
    7
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    tipaza
    تم ارسال وصل الدفع و البايانات الى المشرف maxicali
    في انتظار الدفع
     

    الملفات المرفقة:

    • photocho.png
      photocho.png
      حجم الملف:
      410 كيلوبايت
      المشاهدات:
      14
    mourad4242, ‏7 فيفري 2017 على 15:49
    #11
  12. hassane1987

    hassane1987 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 نوفمبر 2016
    المشاركات:
    38
    الإعجابات المتلقاة:
    9
    نقاط الجوائز:
    3
    احجز لي 12 دولار اخي محمد معلومات الدفع عندي
    الدفع غدا ان شاء الله
     
    mixicali معجب بهذا.
    hassane1987, ‏7 فيفري 2017 على 17:15
    #12
  13. mixicali

    mixicali
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2007
    المشاركات:
    2,089
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    541
    نقاط الجوائز:
    91
    نعم اخي الكريم تم الحجز لك شكراا
     
    hassane1987 معجب بهذا.
    mixicali, ‏7 فيفري 2017 على 17:20
    #13
  14. أبوإسحاق31

    أبوإسحاق31 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الثلاثاء
    المشاركات:
    3
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
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    ذكر
    الإقامة:
    وهران
    شكرا وصل المبلغ ادا بقي اخي احجزلي 11دولار والدفع غدا صباحا
     
    mixicali معجب بهذا.
    أبوإسحاق31, ‏7 فيفري 2017 على 20:34
    #14
  15. mixicali

    mixicali
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2007
    المشاركات:
    2,089
    الإعجابات المتلقاة:
    541
    نقاط الجوائز:
    91
    نعم أخي تم الحجز لك 11 دولار شكرا على تأكيد الاستلام
     
    mixicali, ‏7 فيفري 2017 على 20:40
    #15
  16. 2013zoubir

    2013zoubir :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 ديسمبر 2016
    المشاركات:
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    ذكر
    الإقامة:
    bejaia
    احجز لي 10 دولار اخي
     
    mixicali معجب بهذا.
    2013zoubir, ‏8 فيفري 2017 على 03:39
    #16
  17. mixicali

    mixicali
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2007
    المشاركات:
    2,089
    الإعجابات المتلقاة:
    541
    نقاط الجوائز:
    91
    تم الحجز أخي الكريم والمعلومات على الخاص
     
    mixicali, ‏8 فيفري 2017 على 05:13
    #17
  18. Mouatez05035

    Mouatez05035 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2016
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
    4
    نقاط الجوائز:
    3
    السلام عليكم ممكن تحجز لي 15 دولار أخي الكريم مقابل 2800 دج
     
    Mouatez05035, ‏8 فيفري 2017 على 06:24
    #18
  19. mixicali

    mixicali
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2007
    المشاركات:
    2,089
    الإعجابات المتلقاة:
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    نقاط الجوائز:
    91
    وعليكم السلام ورحمة الله
    تم الحجز أخي 15 دولار ب 2850 دج والمعلومات على الخاص
     
    mixicali, ‏8 فيفري 2017 على 07:17
    #19
  20. lazhar12

    lazhar12 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    3
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
    السلام عليكم أخي احجزلي 15 دولار الدفع سيكون الان او حتى المساء والمعلومات سوف ارسلها الى المشرف
     
    mixicali معجب بهذا.
    lazhar12, ‏8 فيفري 2017 على 10:57
    #20
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