وحدك...

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏7 فيفري 2017 على 10:48.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    وقت يصلح فيه الموت

    أو

    الجنون

    و

    بينهما أفكر أن أختار


    أنا أحتضر

    كيف يمكن أفكر؟


    هذا جنون وأنا أراه الحل


    والجنون أن انتظر

    مع قلب منكسر


    متى نرى هذا الخير؟

    توقعت رؤيته غدا.. لأبتسم

    أرى دموعي تنهمر

    صدقت أن:

    "كل شيء سيكون بخير"

    كنت أنتظر

    و

    انتظرت

    لم يكن شيء يظهر

    و

    لا يتغير

    الدموع نفسها


    الألم

    و

    الجراح

    ما أكثرها


    و

    علي أن أعيش بها

    و

    أحتمل وجعها

    و

    قلب واحد

    يحملها

    لا يقدر


    فهل من أحد مازال يملك

    ما يسمى بالقلب

    وليس الحجر


    ليشعر

    أحتاج إلى من يصغي

    ليئسي

    و

    يتحمل صراخي

    ويفهم

    كيف أشعر

    ولا يتدمر

    من بكائي

    في كل وقت

    ما من أحد

    يمر ويقف..

    ليسألك: لماذا هذه العيون

    الحزينة؟

    وهذه الدموع ؟

    لماذا

    هذه

    النظرات اليائسة

    من الحياة

    ما من سؤال

    ولا

    اهتمام


    أنت وحدك في ألم

    وآلام..

    وحدك..























     
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    الصحافية الساخرة, ‏7 فيفري 2017 على 10:48
    #1
  2. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
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    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    كم استمتعت بحروفك والإبحار بين ثنايا كلماتك رغم الحزن الذي يسيطر عليها
    دائما هناك شاطئ إسمه الأمل مرسى لكل من اجتاحه اعاصير اليأس
    مبدعة كعادتك ياصاحبة الحرف الحزين
    اسعدك الله دمت مبدعة
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    ملامح شاعر, ‏7 فيفري 2017 على 18:30
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    اسعدني مرورك الجميل اخي
    شكرا لك :)
     
    الصحافية الساخرة, ‏7 فيفري 2017 على 20:15
    #3