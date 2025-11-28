تعرف علي ظلم الزوج لزوجته

التقصير بالحقوق المادية مع القدرة:

التقصير في الحقوق المادية يعتبر من أبرز أوجه أو أشكال ظلم الزوج لزوجته، وربما أشهرها حيث تعاني وتشتكي منه الكثير من السيدات، ويعتبر التقصير المادي ظلم فعلاً خاصة إذا كان الرجل مقتدر مادياً ومع ذلك لا يلبي احتياجات زوجته.مفهوم الحقوق الزوجية واسع وعام ولكن التقصير بأي جانب من هذه الحقوق العاطفية أو تقديم الدعم للزوجة والحماية والأمان وتأمين المتطلبات، في حال كان لا يوجد مانع من توفيرها، يعتبر شكل من أشكال ظلم الزوج لزوجته.أقسى شعور يمكن أن تعيشه المرأة وتعتبره ظلم لا يمكن التعايش معه، هو أن يقوم الزوج بخيانتها سواء خيانة عاطفية عبر التحدث مع أي امرأة أخرى بالخفاء، أو خيانة جنسية من خلال الدخول في علاقات مشبوهة وغير مشروعة مع نساء أخريات.تعامل الزوج مع زوجته بطريقة قاسية كأن يسخر منها أو يتنمر عليها أو يحبط إنجازاتها ويقلل من شأنها أو يهينها، كلها تعتبر أشكال من ظلم الزوج لزوجته.تحتاج المرأة للاهتمام والدعم من زوجها، من خلال المساعدة في القيام بمهامها، وتلبية احتياجاتها، أو العناية بها وبصحتها، أو إشعارها بالحب والقرب والوقوف بجانبها، والإهمال المتعمد من قبل الرجل أو التجاهل العاطفي أو اللامبالاة بشؤون الزوج يعتبر أيضاً نوع من أنواع ظلم الزوج لزوجته.أن يتسبب الزوج بإيذاء زوجته من خلال التقصير أو الإهمال الذي يؤدي لتضررها صحياً أو نفسياً أو عاطفياً، مثل الإهمال الصحي في حال كانت مريضة وتحتاج لعلاج ولا يقدم لها المساعدة، يجعله ذلك زوج ظالم ولا يهتم بزوجته.من الطبيعي أن ترتكب الزوجة بعض الأخطاء وحتى لو غضب الزوج فإن لذلك حدود، وإذا بالغ الرجل في عقاب زوجته نفسياً أو عاطفياً أو حتى جسدياً، بمخاصمتها أو طردها من المنزل أو الامتناع عن الأحاديث معها أو هجرها أو تهديدها بالطلاق أو تحميلها مسؤولية زائدة وتذكيرها دائماً بالخطأ، يعتبر ظلم غير محق وقسوة زائدة من الزوج.أي اعتداء يقوم به الزوج على حقوق الزوجة يعتبر شكل من اشكال ظلم الزوج لزوجته، مثل أن يكون لديها أموال ويطمع فيها ويحاول السيطرة على أموالها، أو يحرمها من حقوقها التي وعدها بها قبل الزواج.الزوجة لها طاقة محدودة وتحميلها مسؤوليات أكثر من هذه الطاقة التي تملكها قد تسبب لها الأذى النفسي أو الجسدي، وهذا يعتبر ظلم يقع على الزوجة من زوجها.صحيح أن الزوج يجوز له الزواج بأكثر من امرأة، ولكن شرط أن يعدل بين الزوجات، ويفضل أن يكون هناك مبرر لذلك، ولكن الزواج على الزوجة لعقابها أو لمجرد الزواج أو إزعاجها، يضع الزوجة تحت حالة من الظلم الكبير.