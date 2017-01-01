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بلاغ إداري: إن شاء الله مساء الجمعة سيتم غلق المنتدى من أجل تغيير السيرفر وإن شاء الله نحاول جاهدين أن يكون المنتدى أون لاين صبيحة السبت.
** أيضا عند تغيير السيرفر سيتغير IP السيرفر وبالتالي يتغير DNS وبالتالي قد يتأخر تجديد أو التعرف عليها من شركات الإتصال في الجزائر / مرات يطول الأمر إلى 24 ساعة.
** أيضا قد يواجه البعض مشكلة في تسجيل الدخول وعليه أحث قبل عمل ذلك أن تقوموا بحذف الملفات المؤقته + الكوكيز من المتصفح (Supprimer les cookies et l'historique).
اماكن جميله للسياحه
الموضوع في 'منتدى السياحة العالمية' نشر بواسطة وردة فواحة, 9 فيفري 2017 على 12:14.