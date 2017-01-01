بعض اماكن من مدينتي

الموضوع في 'منتدى السياحة الجزائرية' نشر بواسطة وردة فواحة, 9 فيفري 2017.
فندق القائد
مسجد البشير الابراهيمي
شلالات واد البارد شمال سطيف
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آثار رومانية جميلة (سطيف)
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هل تصدقون ؟ هذه الصورة بطكوكة 16 كلم فقط شمال مدينة سطيف
أنظروا كمية الثلج
شلالات واد البارد شمال سطيف
في الأول كنت أحسب أن الماء بارد برودة عادية لكن عرفت في ما بعد أنه بارد مثل ماء الثلاجة حتى في الصيف .. لا يمكن أن تبقى فيه طويلا .. و هي ظاهرة طبيعية عجيبة
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ماشاء الله منظر ولا اروع اول مرة تشوفه شكرا
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).