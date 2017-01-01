بعض اماكن من مدينتي

الموضوع في 'منتدى السياحة الجزائرية' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏9 فيفري 2017.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضوية محظورة ::

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    المسيلة

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    فندق القائد
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    مسجد البشير الابراهيمي
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    rycerz معجب بهذا.
    وردة فواحة, ‏9 فيفري 2017
    #1
  2. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    شلالات واد البارد شمال سطيف
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    آثار رومانية جميلة (سطيف)
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    هل تصدقون ؟ هذه الصورة بطكوكة 16 كلم فقط شمال مدينة سطيف
    أنظروا كمية الثلج
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    ammmmoula معجب بهذا.
    rycerz, ‏15 فيفري 2017 على 19:31
    #2
  3. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 سبتمبر 2014
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    شلالات واد البارد شمال سطيف
    في الأول كنت أحسب أن الماء بارد برودة عادية لكن عرفت في ما بعد أنه بارد مثل ماء الثلاجة حتى في الصيف .. لا يمكن أن تبقى فيه طويلا .. و هي ظاهرة طبيعية عجيبة
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    ammmmoula معجب بهذا.
    rycerz, ‏15 فيفري 2017 على 20:06
    #3
  4. ammmmoula

    ammmmoula :: عضو مُشارك ::

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    ماشاء الله منظر ولا اروع اول مرة تشوفه شكرا
     
    ammmmoula, ‏16 فيفري 2017 على 09:42
    #4