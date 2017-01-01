بعض اماكن من مدينتي

شلالات واد البارد شمال سطيف

في الأول كنت أحسب أن الماء بارد برودة عادية لكن عرفت في ما بعد أنه بارد مثل ماء الثلاجة حتى في الصيف .. لا يمكن أن تبقى فيه طويلا .. و هي ظاهرة طبيعية عجيبة

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