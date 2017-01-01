الزوايـــــــــــــا ....

بسم الله

السلام عليكم

الزوايا

اول ما اسمعها يتبادر الى ذهني صورة الشيخ التقي

الذي يلبس الأبيض و يحمل مسبحة

الشيخ الحافظ لكتاب الله

الشيح الفقيه

الشيخ الوقور

و مجالس ترتيل القرآن

و مجالس الصلح

و مجالس الكرم

و روائح المسك و البخور



و الوجه الذي يشع نورا



الزوايا كلمة تذكرك بألواح الحفظ و الصمصال و الدواة و القلم

و بقيام الليل و و الورد و المتون

الزوايا كلمة لها صدى بين المقدس و المنتقد

الزوايا و دورها في محاربة الاستعمار عند البعض

و دور في في نشر التصوف و الشرك عند البعض

الزوايا بين نشر الدين و المذهب المالكي

و بين حلقات الحضرة و و التبرك بالاموات



بين نشر العلم و ربما البدع عند البعض



الزوايا بين التعميم و التخصيص

يرى البعض أن جلها صائب و شاذها منقلب على اصله

و يرى البعض عكس ذالك تماما



بين هذا و ذاك انتم ما ٍرأيكم