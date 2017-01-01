الزوايـــــــــــــا ....

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة الامين محمد, ‏10 فيفري 2017 على 10:13.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    3,262
    الإعجابات المتلقاة:
    10,228
    نقاط الجوائز:
    391
    الإقامة:
    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    بسم الله
    السلام عليكم
    الزوايا
    اول ما اسمعها يتبادر الى ذهني صورة الشيخ التقي
    الذي يلبس الأبيض و يحمل مسبحة
    الشيخ الحافظ لكتاب الله
    الشيح الفقيه
    الشيخ الوقور
    و مجالس ترتيل القرآن
    و مجالس الصلح
    و مجالس الكرم
    و روائح المسك و البخور

    و الوجه الذي يشع نورا

    الزوايا كلمة تذكرك بألواح الحفظ و الصمصال و الدواة و القلم
    و بقيام الليل و و الورد و المتون
    الزوايا كلمة لها صدى بين المقدس و المنتقد
    الزوايا و دورها في محاربة الاستعمار عند البعض
    و دور في في نشر التصوف و الشرك عند البعض
    الزوايا بين نشر الدين و المذهب المالكي
    و بين حلقات الحضرة و و التبرك بالاموات

    بين نشر العلم و ربما البدع عند البعض

    الزوايا بين التعميم و التخصيص
    يرى البعض أن جلها صائب و شاذها منقلب على اصله
    و يرى البعض عكس ذالك تماما

    بين هذا و ذاك انتم ما ٍرأيكم
     
    ميلينا و ملامح شاعر معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏10 فيفري 2017 على 10:13
    #1
  2. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    1,077
    الإعجابات المتلقاة:
    1,080
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    شكرا على هذا الموضوع القيم الذي له اهمية كبيرة و يتطرق الى موضوع الزوايا و اللي مازال منتشر عبر انحاء للتراب الوطني . انا و لله الحمد لم ازرها قط لانني اخافها فهي تبدو اماكن مسكونة حسب روايات الناس خاصة التي تتواجد فيها الاضرحة و الولي و الاولياء الصالحين الله يهديهم
    ذات مرة كنا في زيارة لاحد الاقارب في بوسعادة ، فقالوا غدا الجمعة سنذهب للتجول و نعرفكم على المنطقة . و في الجمعة اتجهنا باكرا الى الجبل و مضينا نمشي حتى وصلنا الى اعلاه فوجدنا مبنى كبير ، لم اكن اعرف ما هو و لم يخبروني. بدأ الزوار يصلون بكثرة (اطفال . نساء . شيوخ . شبان ..) و كانوا يحملون قرابين في يدهم ، و بدأوا بالدخول الى ذلك المبنى لتبدأ مراسم و طقوس لا اعرفها حيث كان صمت رهيب للدلالة على الاحترام . فإرتعشت و قلت ما هذا اعتقد ان هذه زاوية o_O:oops:، فرفضت الدخول و قلت سارعوا بالهرب ، الجن مملوء هنا .. لن انسى ذلك الرعب ابدا
    للاسف مازالت هذه الزوايا تلقى القبول من قبل شريحة ليس لها فقه في الدين و ذات مستوى تعليمي بسيط او امي اصلا او من مر بضيق ، زوايا اليوم لم تعد تلعب الدور الذي كانت تلعبه في الماضي
     
    ميلينا, ‏10 فيفري 2017 على 14:35
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    3,262
    الإعجابات المتلقاة:
    10,228
    نقاط الجوائز:
    391
    الإقامة:
    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    أظن أختي انت تتحدثين عن ضريح و ليس زاوية
    لأنه عادة هكذا يفعل عند الأضرحة حسب فهمي لردك و الله أعلم
     
    الامين محمد, ‏10 فيفري 2017 على 20:35
    #3