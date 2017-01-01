الزوايـــــــــــــا ....

بسم الله السلام عليكم الزوايا اول ما اسمعها يتبادر الى ذهني صورة الشيخ التقي الذي يلبس الأبيض و يحمل مسبحة الشيخ الحافظ لكتاب الله الشيح الفقيه الشيخ الوقور و مجالس ترتيل القرآن و مجالس الصلح و مجالس الكرم و روائح المسك و البخور و الوجه الذي يشع نورا الزوايا كلمة تذكرك بألواح الحفظ و الصمصال و الدواة و القلم و بقيام الليل و و الورد و المتون الزوايا كلمة لها صدى بين المقدس و المنتقد الزوايا و دورها في محاربة الاستعمار عند البعض و دور في في نشر التصوف و الشرك عند البعض الزوايا بين نشر الدين و المذهب المالكي و بين حلقات الحضرة و و التبرك بالاموات بين نشر العلم و ربما البدع عند البعض الزوايا بين التعميم و التخصيص يرى البعض أن جلها صائب و شاذها منقلب على اصله و يرى البعض عكس ذالك تماما بين هذا و ذاك انتم ما ٍرأيكم