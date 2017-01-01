العنف في شارع

السلام عليكم

و الله اصبحت هذه الظاهرة حتى في البيوت لم يصبح الواحد منا يستمع الى الآخر ويتذوق كلامه و يفهم قصده

مجرد كلمة واحدة او عبارة ما تجعل الواحد يتعصب و يصرخ في وجهك حتى تندم انك كلمته

اما في الشارع فحدث و لا حرج الكل منفعل و سريع الغضب ربما الضغوطات التي نعيشها يوميا جعلت الغضب صفة الكل تقريبا

الانسان الهادئ اصبح عملة نادرة للاسف

شكرا لك ​