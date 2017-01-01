العنف في شارع

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة ملامح شاعر, ‏12 فيفري 2017 على 17:44.

  1. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قال تعالى : الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ آل عمران:133-134

    عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « مَنْ كَظَمَ غَيْظًا - وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ - دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُؤوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ مَا شَاءَ »،
    " جاء غلام لأبي ذر رضي الله عنه وقد كسر رجل شاةٍ له فقال له : من كسر رِجل هذه ؟ قال: أنا فعلتُهُ عمدًا لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال: لأغيظنَّ من حرَّضك على غيظي، فأعتقه "
    • قال قال العَرْجِيُّ:
    وإذا غَضِبتَ فكن وقوراً كاظماً للغيظ تُبصر ما تقول وتسمع
    فكفى به شرفاً تصبُّر ساعة     يَرضى بها عنك الإله وتُرفع
    ظاهرة قد تكون استفحلت في الشوارع في الإدارات وحتى في المدارس
    ظاهرة الغضب السريع
    لم يعد يخلو شارعنا من شجارات ومشادات كلامية
    وأحيانا تتحول لقتال وربما بسلاح الأبيض
    إلا أين هذا العنف ؟ ما أسبابه ؟
    هل هو نقص تربية ؟ ومن المسؤول ؟
    هل كما يعتقد البعض أنه إظهار للقوة ؟
    اترك لكم المجال
     
    بقايا إنسان, حلم كبير و حكاية قمر معجبون بهذا.
    ملامح شاعر, ‏12 فيفري 2017 على 17:44
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    السلام عليكم
    و الله اصبحت هذه الظاهرة حتى في البيوت لم يصبح الواحد منا يستمع الى الآخر ويتذوق كلامه و يفهم قصده
    مجرد كلمة واحدة او عبارة ما تجعل الواحد يتعصب و يصرخ في وجهك حتى تندم انك كلمته
    اما في الشارع فحدث و لا حرج الكل منفعل و سريع الغضب ربما الضغوطات التي نعيشها يوميا جعلت الغضب صفة الكل تقريبا
    الانسان الهادئ اصبح عملة نادرة للاسف
    شكرا لك
     
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    أم منيــــــر, ‏12 فيفري 2017 على 19:20
    #2
  3. حكاية قمر

    حكاية قمر
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك ع الطرح وع طريقة الطرح الجميلة
    العنف أصبح منا وفينا وجزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية ويصل الأمر بالبعض حتى أن يستخدم العنف مع نفسه
    إلا أين هذا العنف ؟ ما أسبابه ؟
    الى الفوضى أسبابه الجتماعية بحتة انعدام التربية الصحيحة الملمة بكل الأمزر الحياتية والتوجيه الأسري لأولاد وغياب الوازع الديني عن الأنفس
    هل هو نقص تربية ؟ ومن المسؤول ؟
    أكيد هو نقص لتربية والا كيف يعنف الانسان انسان مثله !
    هل كما يعتقد البعض أنه إظهار للقوة ؟
    اظهار لقوة والقدرات ولتحدي ولاثبات النفس وحتى لتغطية نقائص أخرى
    شكرا لك ع الطرح الجميل
     
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    حكاية قمر, ‏12 فيفري 2017 على 19:29
    #3
  4. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    العفو أختي الكريمة
    حقيقة الضغوطات التي نعيشها من أكبر الأسباب التي جعلتنا شعب دائم الغضب وفي الشارع صارنا نسمع كلام لا يليق من شتم وسب ولا يستحوا حتى من المارة
    ورثنا هذا الغضب لأبنائنا وما نراه خير دليل
    مشكورة على التدخل القيم جزاك الله خيرا
     
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    ملامح شاعر, ‏12 فيفري 2017 على 19:51
    #4
  5. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    العفو أختي الكريمة
    صحيح العنف صار جزء منا وامسينا عنيفين حتى مع أنفسنا
    والله يوجد من يتقاتل مع ثيابه حين يريد لبسها وهذا رأيته بأم عيني
    قد تعددت الأسباب وأولها كما قلت الوازع الديني
    التربية الصحيحة
    أصبحنا نتقاتل لاتفه الأسباب
    ألم يأن لنا أن انعالج هذه الظاهر فقد فاض الكأس
    ويكاد يخرج الأمر عن السيطرة ليصبح داء خطير يفتك بالأمة
    كل الشكر لك أختي الكريمة على الرد القيم والمفيد
    وبارك الله فيك وجزاك كل خير
     
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    ملامح شاعر, ‏12 فيفري 2017 على 20:08
    #5
  6. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    و الله يا اخي الكريم اصبحنا نخشى المشي مع ازواجنا في الشوارع بسبب الالفاظ السوقية و الهابطة التي اصبحت متداولة من كل شرائح المجتمع حتى الاطفال تربوا عليها
    لان في هذا الحال ليس هناك من يرض بهذا الوضع امام زوجته او ابنته فلن يسكت و تكون ردة فعله قوية و نصبح في مشكل آخر و الله سئمنا من هذا الوضع
    لا احد يستحي من الكبير او يحترم المراة الامر كارثي فعلا (الله يجيب الخير)
     
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    أم منيــــــر, ‏12 فيفري 2017 على 20:08
    #6
  7. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
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    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    اللهم آمين
    والله كلامك صح مئة بالمئة وللأسف
    لماذا الدول الغربية شوارعها كما يحكى فيها أدب والعكس عندنا ؟
    لماذا لا تكون هناك شرطة في الأماكن العامة ضد العنف حتى اللفظي أو قانون ردعي ؟ أو ربما لم نعد نستطيع الوقوف أمام هذه الظاهرة
    الله يهدينا ويعيد شبابنا لما فيه الخير
     
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    ملامح شاعر, ‏12 فيفري 2017 على 20:24
    #7