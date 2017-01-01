العنف في شارع

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال تعالى : الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ آل عمران:133-134 عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « مَنْ كَظَمَ غَيْظًا - وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ - دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُؤوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ مَا شَاءَ »، " جاء غلام لأبي ذر رضي الله عنه وقد كسر رجل شاةٍ له فقال له : من كسر رِجل هذه ؟ قال: أنا فعلتُهُ عمدًا لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال: لأغيظنَّ من حرَّضك على غيظي، فأعتقه " قال قال العَرْجِيُّ: وإذا غَضِبتَ فكن وقوراً كاظماً للغيظ تُبصر ما تقول وتسمع فكفى به شرفاً تصبُّر ساعة يَرضى بها عنك الإله وتُرفع ظاهرة قد تكون استفحلت في الشوارع في الإدارات وحتى في المدارس ظاهرة الغضب السريع لم يعد يخلو شارعنا من شجارات ومشادات كلامية وأحيانا تتحول لقتال وربما بسلاح الأبيض إلا أين هذا العنف ؟ ما أسبابه ؟ هل هو نقص تربية ؟ ومن المسؤول ؟ هل كما يعتقد البعض أنه إظهار للقوة ؟ اترك لكم المجال