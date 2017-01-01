الأزمة و ما أخباركم بعد كل أزمة؟ جزائر أحبك رغم ما فيك من غمة , حتى وإن أكلنا فيك الكسرة بالما فلن نختار بلدا من برا العيش و الموت على أرضك .. لكن الكلام لن ينتهي بالمرة , فكل عام أزمة ونحن في حيرة واثارة للضجة سيدي الرئيس المقعد نسينا شكل وجهك واسمك , بقي وزير وراءك يجهل عن السياسة يتلعثم في الكلام , الافضل له لو كان أبكم فقد أضحك عليه شعبه , وحتى العالم يشهد على جهله ومنصبه كوزير أول يشهد عليه أنه لا يستحق أن يحمل هذا الاسم فقد طغى وافسد بلادنا , ونهب كل شيء رأت عينه , مد يده الهرم على بيوت أناس فقيرة فدمر و خرب بحكم "املاك الدولة" , و عن جهل أقام علاقات خارجية مع دول أعظم منه عقلا وارقى منه فكرا و اكثر منه حيلة و نهبا .. فضحكوا عليه وخرج خاسرا ولكن هو لا يخسر فالخسارة تاتي على ظهر شعبه دائما فيدفع الثمن وأولها اتخاذ سياسة القشف , فتجويع الشعب هو الحل و الضغط عليه , وكتعويض على الخسائر تبدأ الأزمات .. فتمطر كل يوم أزمة سوداء .. فتركل الشباب أزمة السكن , وتطعنهم من جنوبهم أزمة البطالة , ومن الخلف أزمة الكهرباء ومن الأمام أزمة ارتفاع الأسعار , حتى تحيط به من كل الجهات وتحاصره حتى يختنق فيصعب عليه التنفس مع أزمة "حليب الشكاير" والسفر من بشار الى بجاية لشراء الحليب الذي ليس كالحليب فقط ماء ملون بالأبيض ههههه وإنه زمن الأزمات , في بلاد "الميزيرية" تخسف بالشعب خسفا , فيغطي الشيب شعرا أسود وتظهر التجاعيد على وجه مشرق وظهور متمردين في الساحة , وإنهم يطالبون و يطالبون , وحكومتنا "صم بكم عمي" فهم في شغل عنهم , في سرقة ونهب وقوانين تخرج الشعب من عقله و تفرغ جيبه , فيخرج شباب الى الشارع ليتسكع و يقضي وقته في السهر والمخدرات , ومنهم من يغير جهته نحو جهة "اوروبا" .. فقط أخبروني كيف يغمض عينيه من يحمل مسؤولية بلد؟ بقلم الصحافية الساخرة قلم متمرد