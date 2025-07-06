ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بين الحلم و الواقع ... الزواج في مواجهة الأزمات الإقتصادية
في السنوات الأخيرة شهد العالم تحولات إقتصادية و إجتماعية عميقة
كان من أبرز نتائجها تفاقم أزمة السكن و إرتفاع تكاليف المعيشة
هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على الدول النامية فحسب بل إمتدت لتشمل حتى الدول المتقدمة
مما جعلها قضية عالمية تمس إستقرار الأفراد و المجتمعات على حد سواء
في هذا السياق أصبحت قرارات الزواج و تكوين الأسرة مرتبطة إرتباطًا وثيقًا بالقدرة على توفير سكن لائق و تأمين متطلبات الحياة الأساسية
بين الحلم و الواقع ... الزواج في مواجهة الأزمات الإقتصادية
في السنوات الأخيرة شهد العالم تحولات إقتصادية و إجتماعية عميقة
كان من أبرز نتائجها تفاقم أزمة السكن و إرتفاع تكاليف المعيشة
هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على الدول النامية فحسب بل إمتدت لتشمل حتى الدول المتقدمة
مما جعلها قضية عالمية تمس إستقرار الأفراد و المجتمعات على حد سواء
في هذا السياق أصبحت قرارات الزواج و تكوين الأسرة مرتبطة إرتباطًا وثيقًا بالقدرة على توفير سكن لائق و تأمين متطلبات الحياة الأساسية
أولا :
مظاهر أزمة السكن و غلاء المعيشة
إرتفاع أسعار العقارات و الإيجارات
في بعض الدول تجاوزت أسعار الإيجارات 50% من دخل الفرد مما جعل السكن اللائق بعيد المنال
تدهور القدرة الشرائية
بإرتفاع أسعار المواد الأساسية ( الغذاء و النقل و التعليم والصحة ) دون زيادات موازية في الأجور
و كذلك التضخم العالمي بعد جائحة كوفيد-19 و الحروب الجيوسياسية ساهم في تفاقم الأزمة
ضعف السياسات السكنية
مثل نقص في مشاريع السكن الإجتماعي أو تأخر في تسليمها
و كذلك غياب آليات فعالة لدعم الشباب المقبلين على الزواج في ما يخص السكن أو التمويل
ثانيًا:
تأثير الأزمة على قرارات الزواج
تأجيل الزواج
أصبح الكثير من الشباب يفضلون تأجيل الزواج بسبب عدم القدرة على توفير سكن مستقل أو تغطية تكاليف المعيشة
إرتفاع معدلات العزوبية
العزوف عن الزواج لم يعد خيارًا حرًا بل أصبح نتيجة حتمية للظروف الإقتصادية الصعبة و هذا الوضع قد يؤدي إلى تغيرات في البنية الإجتماعية التقليدية و يؤثر على معدلات الإنجاب و النمو الديمغرافي
تراجع مفهوم الإستقلالية الأسرية
اضطرار الأزواج الجدد للعيش مع الأهل بسبب غياب السكن المستقل مما يخلق توترًا في العلاقات الأسرية و يؤثر على خصوصية الحياة الزوجية
ثالثًا:
أثر الأزمة على تكوين الأسرة
تأجيل الإنجاب أو الإكتفاء بعدد محدود من الأطفال
و أيضا إرتفاع تكاليف التعليم و الرعاية الصحية يدفع الأزواج إلى تأجيل الإنجاب أو تقليص عدد الأطفال
الضغط النفسي داخل الأسرة
الضغوط المالية تؤدي إلى توتر العلاقة بين الزوجين و قد تكون سببًا في تفكك الأسرة أو الطلاق
تراجع جودة الحياة الأسرية
غياب الإستقرار السكني و المعيشي يؤثر على شعور الأمان و الانتماء داخل الأسرة و يضعف من قدرتها على أداء دورها التربوي و الإجتماعي
رابعًا:
أمثلة من الواقع
في الجزائر :
رغم الجهود الحكومية في توفير السكن الإجتماعي إلا أن الطلب يفوق العرض بكثير مما يخلق حالة من الإحباط لدى الشباب
في العالم :
تراجعت القدرة على تحمل تكلفة السكن في أكثر من 40 دولة خلال السنوات الأخيرة و أصبحت أزمة السكن تتصدر أولويات الأسر قبل التعليم و الصحة
خامسًا:
حلول مقترحة
تعزيز مشاريع السكن الإجتماعي
و تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية و توجيهها للفئات الأكثر حاجة خاصة الشباب المقبلين على الزواج
دعم مالي مباشر
تقديم إعانات مالية أو قروض ميسرة للمتزوجين الجدد لتأمين سكن أو تغطية تكاليف المعيشة الأساسية
إصلاح السياسات العقارية
كفرض ضرائب على العقارات غير المستغلة و المضاربة العقارية
تسهيل إجراءات البناء و تخفيض تكاليف الرخص و الضرائب المرتبطة بها
التوعية و التخطيط المالي
بنشر ثقافة التخطيط المالي بين الشباب و تقديم برامج تدريبية حول إدارة الموارد الشخصية و الإستعداد للزواج
إن أزمة السكن و إرتفاع تكاليف المعيشة ليست مجرد مشكلة إقتصادية بل هي أزمة إجتماعية تمس جوهر الإستقرار الأسري و المجتمعي
فحين يُحرم الشباب من حقهم في بناء حياة مستقلة تتأثر بنية المجتمع بأكمله لذلك فإن معالجة هذه الأزمة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة و المجتمع المدني و القطاع الخاص من أجل توفير بيئة معيشية كريمة تُمكن الأفراد من إتخاذ قراراتهم المصيرية بثقة و أمان
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في انتظار ردودكم و تعليقاتكم
دمتم بخير
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