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بين الحلم و الواقع ... الزواج في مواجهة الأزمات الإقتصادية









في السنوات الأخيرة شهد العالم تحولات إقتصادية و إجتماعية عميقة



كان من أبرز نتائجها تفاقم أزمة السكن و إرتفاع تكاليف المعيشة



هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على الدول النامية فحسب بل إمتدت لتشمل حتى الدول المتقدمة



مما جعلها قضية عالمية تمس إستقرار الأفراد و المجتمعات على حد سواء



في هذا السياق أصبحت قرارات الزواج و تكوين الأسرة مرتبطة إرتباطًا وثيقًا بالقدرة على توفير سكن لائق و تأمين متطلبات الحياة الأساسية





أولا :

مظاهر أزمة السكن و غلاء المعيشة ​ إرتفاع أسعار العقارات و الإيجارات

في بعض الدول تجاوزت أسعار الإيجارات 50% من دخل الفرد مما جعل السكن اللائق بعيد المنال ​ تدهور القدرة الشرائية

بإرتفاع أسعار المواد الأساسية ( الغذاء و النقل و التعليم والصحة ) دون زيادات موازية في الأجور

و كذلك التضخم العالمي بعد جائحة كوفيد-19 و الحروب الجيوسياسية ساهم في تفاقم الأزمة ​ ضعف السياسات السكنية

مثل نقص في مشاريع السكن الإجتماعي أو تأخر في تسليمها

و كذلك غياب آليات فعالة لدعم الشباب المقبلين على الزواج في ما يخص السكن أو التمويل ​



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ثانيًا:

تأثير الأزمة على قرارات الزواج ​ تأجيل الزواج

أصبح الكثير من الشباب يفضلون تأجيل الزواج بسبب عدم القدرة على توفير سكن مستقل أو تغطية تكاليف المعيشة ​ إرتفاع معدلات العزوبية

العزوف عن الزواج لم يعد خيارًا حرًا بل أصبح نتيجة حتمية للظروف الإقتصادية الصعبة و هذا الوضع قد يؤدي إلى تغيرات في البنية الإجتماعية التقليدية و يؤثر على معدلات الإنجاب و النمو الديمغرافي ​ تراجع مفهوم الإستقلالية الأسرية

اضطرار الأزواج الجدد للعيش مع الأهل بسبب غياب السكن المستقل مما يخلق توترًا في العلاقات الأسرية و يؤثر على خصوصية الحياة الزوجية ​



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ثالثًا:

أثر الأزمة على تكوين الأسرة ​ تأجيل الإنجاب أو الإكتفاء بعدد محدود من الأطفال

و أيضا إرتفاع تكاليف التعليم و الرعاية الصحية يدفع الأزواج إلى تأجيل الإنجاب أو تقليص عدد الأطفال ​ الضغط النفسي داخل الأسرة

الضغوط المالية تؤدي إلى توتر العلاقة بين الزوجين و قد تكون سببًا في تفكك الأسرة أو الطلاق ​ تراجع جودة الحياة الأسرية

غياب الإستقرار السكني و المعيشي يؤثر على شعور الأمان و الانتماء داخل الأسرة و يضعف من قدرتها على أداء دورها التربوي و الإجتماعي ​



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رابعًا:

أمثلة من الواقع ​ في الجزائر :

رغم الجهود الحكومية في توفير السكن الإجتماعي إلا أن الطلب يفوق العرض بكثير مما يخلق حالة من الإحباط لدى الشباب ​ في العالم :

تراجعت القدرة على تحمل تكلفة السكن في أكثر من 40 دولة خلال السنوات الأخيرة و أصبحت أزمة السكن تتصدر أولويات الأسر قبل التعليم و الصحة ​



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خامسًا:

حلول مقترحة ​ تعزيز مشاريع السكن الإجتماعي

و تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية و توجيهها للفئات الأكثر حاجة خاصة الشباب المقبلين على الزواج ​ دعم مالي مباشر

تقديم إعانات مالية أو قروض ميسرة للمتزوجين الجدد لتأمين سكن أو تغطية تكاليف المعيشة الأساسية ​ إصلاح السياسات العقارية

كفرض ضرائب على العقارات غير المستغلة و المضاربة العقارية

تسهيل إجراءات البناء و تخفيض تكاليف الرخص و الضرائب المرتبطة بها ​ التوعية و التخطيط المالي

بنشر ثقافة التخطيط المالي بين الشباب و تقديم برامج تدريبية حول إدارة الموارد الشخصية و الإستعداد للزواج ​