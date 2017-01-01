نصائح قيمة لممارسة الرياضة

السلام عليكم ورحمة الله

مشكوووورة اخت سنايا على هذه النصائح

لكن انا عن نفسي لا اجد مكانا للركض والشارع ليس مكانا لتمارس رياضة الجري فقط امشي كثيرا

ففي ولاية جيجل لا توجد قاعات رياضة خاصة بالنساء حتى

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