السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا حلوين اليوم حابة نعطيكم نصائح قيمة لممارسة الرياضة تعلمتهم على يد مختصة في الرياضة والتأهيل الحركي اولا: من الأفضل دوما أخذ برنامج رياضي من طرف مختص وقبل ذلك إذن الطبيب طبعا لممارسة الرياضة لأنو كاين أخطاء ترتكب أثناء ممارسة الرياضة من دون قصد وتؤثر على الجسم سلبا وأقصد المختص يعني الشخص اللي عندو خبرة فالمجال ولاحضر تكوين قبل مايفتح النادي تاعوا لأنو مؤخرا عرفت وحدة حلت نادي تاع رياضة وكسقسيتها وين تعلمت قاتلي نجيب التمارين من اليوتيوب فالوقت الذي لاتعتبر الأنترنت مرجع موثوق مئة بالمئة لأنو كل من هب ودب يحط لك فيديو كما أنو فيه بعض الرياضات الخاطئة التي نمارسها ولا نعلم أنه تضر بأجسامنا وهي أيضا مأخوذة من اليوتيوب لذلك تمارينك الأولى لازم تكون على يد مختص ثانيا: نوعية الحذاء لازم الواحد أثناء ممارسة الرياضة يلبس حذاء رياضي مش أي حذاء خصوصا عند الجري والقفز فهنالك الكثير ممن يشكون آلام الركب عند الكبر مع أنهم كانوا يمشون بكثرة بفترة شبابهم والسبب كالتالي: عندما لاتلبس حذاءا رياضيا أثناء القفز أو الجري أو عندما تمشي مسافات طويلة كلما ضربت برجلك على الأرض تعود الضربات إلى الرجل من دون أن تشعر طبعا وبالضبط إلى الركبة ومع طول اىوقت قد تعاني من آلام الركب بينما الحذاء الرياضي يحمي الرجل أثناء المشي والجري ولايدع مجالا لأن يتأثر الساق أو الركبة أثناء المشي وكذلك يجب عدم اقتناء أحذية مغشوشة فهنالك أحذية مغشوشة مصممة على شكل أحذية رياضية ولكنها ليست رياضية يبقى فقط أن نسأل أهل الاختصاص في هذا المجال كيف نفرق بين حذاء رياضي حقيقي وآخر مقلد ثالثا: قبل ممارسة التمارين الرياضية دائما يجب أن نقوم بتسخين العضلات سواءا بالقفز أو الجري ثم نبدأ التمارين وخطأ فادح أن تبتدأ التمارين من دون تسخين العضلات رابعا: عندما تقوم بحركة رياضية مثلا هذه الحركة تقوم بالحركة لمدة عشر ثواني فيجب أن تستريح لمدة عشر ثواني كذلك وإذا قمت بالحركة مثلا مدة عشرين ثانية فستستريح كذلك عشرين ثانية وخطأ أن تقوم بحركة رياضية مدة عشر أو عشرين ثانية ثم تستريح لثانية او ثانيتين فقط والقاعدة دوما تقول: مدة الحركة= مدة الاستراحة لماذا؟ لأنه عندما تقوم بالحركة ذلك يعني أن العضلة تعمل وعندما تستريح تعود العضلة لوضعها الطبيعي ثم تباشر العمل أما إذا لم تقم بالاستراحة بين كل تمرين ذلك يعني أن العضلة لم تعد لوضعها الصحيح وعدت لمواصلة التمرين والنتيجة : تشعر العضلة بالتعب بسرعة لأنها لاتأخذ قسطها من الراحة بين كل حركة وأخرى كما أنه لن تكون نتيجة التمرين جيدة لأن العضلة عندما تقوم بتحريكها قبل استراحتها ستتعب وبالتالي لن تفيدها الحركة كثيرا أما التمارين التي تعلمتها في يد هذه المختصة سأخصص لها موضوعا آخر لأني سأبحث أولا عن الصور التي تبين الكيفية وهذه معلومات أخرى حول الرياضة: *معظم الرياضات تخدم عضلات الجسم وقليلة هي الرياضات التي تخدم عضلة القلب والرياضات التي تخدم عطلة القلب هي التي تتزايد سرعة نبضك عند ممارستك لها كالقفز والمشي السريع وأفضلها الجري نقلا عن طبيب أمريكي مشهور للقلب يقول أفضل دواء للقلب هو الجري *إن لم يكن لديك الوقت فيومين في الأسبوع لممارسة الرياضة هو كافي جدا (عن المختصة في الرياضة) *يفضل ممارسة الرياضة في الهواء الطلق *الموسيقى التحفيزية أثناء الرياضة تحفزك كثيرا ولا تشعرك بالتعب بسرعة *اشرب الكثير من الماء أثناء فترة الرياضة * معدل الرياضة هو45 دقيقة يوميا * بعد الرياضة لابد من تناول المكسرات مثلا أو عصير طبيعي للفواكه لتعويض الحريرات المحروقة * للفتيات هنالك من الأطباء من ينصحون بعدم ممارسة الرياضة أثناء الدورة الشهرية خصوصا الأيام الأولى لأن له أضرارا بليغة وحاولن البحث أكثر في الموضوع وأنا شخصيا اقتنعت بهذه الفكرة وأخيرا نتمنى نكون قد وفقت في الطرح سلام