السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

كل ما يخص ألم الظهر



آلام الظهر من أكثر الأمراض شيوعا

و يتعرض معظم الناس إلى الشعور بآلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم و لكن سرعان ما تختفي هذه الآلام دون الحاجة إلى إستعمال أدوية معقدة

و من غير الطبيعي تداخل آلام الظهر لفترة طويلة مع النشاطات اليومية

و من غير الطبيعي أن تستمر آلام الظهر لأكثر من أسبوع أو أسبوعين و نادر جدا أن تكون هنالك ضرورة لعمل جراحة لإزالة هذا الألم و يمكن أن تعاود الأعراض و لكن من غير الطبيعي أن تؤدي هذه الأعراض إلى الإعاقة

العمود الفقري هو الذي ترتبط الفقرات ببعضها بواسطة الطبقات البيفقارية و رباطات قوية

و مادة الطبقات مرنة بطريقة كافية بحيث تسمح بالحركة و المفاصل السطحية الموجودة على ظهر العمود الفقري

تساعد في السيطرة على هذه الحركة توازن جسم الإنسان يعتمد على فقرات العمود الفقري و لكن الجهد الأكبر يقع على منطقة أسفل الظهر و حركة الجسم الغير متوازنة و المفاجئة أو الحركة الخاطئة تعرض الظهر لعدة عوامل سلبية مثل شد العضلات و تمزق الأربطة و الضغط على المفاصل و بالتالي تؤدي إلى آلام ظهر مبرحة

و من أسباب آلام الظهر الأخرى التهاب المفاصل و العيوب الخلقية و الجلوس الغير الصحيح و السمنة المفرطة و تآكل العظام كما أن العضلات المشدودة قد تؤدي أيضا إلى حدوث آلام الظهر

الأسباب

هناك نوعان من الأسباب وراء حدوث الألم في أسفل الظهر

منه ما هو مرتبط بأسلوب الحياة مثل الوقوف أو الجلوس بطريقة خاطئة و قلة التمارين الرياضية و الضغوط الحياتية الزائدة و منه ما سببه الإصابات و الأمراض العضوية (الجسدية) و هنا نحدد أسباب آلام أسفل الظهر



فإن الضغوط الحياتية والقلق وما ينتج عنها من الشعور بالتعب يمكن أن تضر بالجهاز العصبي وتسبب تشنجات في عضلات أسفل الظهر

أفضل علاج لهذا النوع من الألم هو استعمال طرق الاسترخاء

قلة التمارين الرياضية من الأفضل القيام بالتمارين الرياضية بدلا من الاضطرار إلى التوقف بسبب آلام الظهر إن العضلات الضعيفة و المترهلة لا تسند العمود الفقاري و ممكن أن تسبب تقوسا مؤلما أسفل الظهر إن وجود بطن كبيرة تزيد من شدة الإجهاد على أسفل الظهر و العضلات المساندة

الوقوف بطريقة خاطئة إن الوقوف بطريقة مترهلة يجعل تقوسات الظهر الطبيعية غير مستوية و يعرض السلسلة الفقارية للإصابة و كذلك فإنها تزيد من الإجهاد و الضغط على أسفل الظهر

التهاب مفاصل العظام هي جزء من عملية تقدم السن و نظرا للتآكل الذي يحدث في غضاريف الظهر تضيق المسافة بين فقرات الظهر و يحدث إحتكاك بين الفقرات مما يؤدي إلى تكون نتوءات «تكون عظم جديد» و حدوث الألم

إن الوقوف والجلوس بالطريقة الصحيحة و العناية بالظهر و الرياضة ممكن أن تقلل من مشاكل الخشونة و آلامها

مشاكل الغضاريف تقدم السن يؤدي إلى جفاف و إنحلال الغضاريف و لكن الوقوف و الجلوس بطريقة خاطئة يمكن أن تعجل العملية مما يؤدي إلى فقدان المسافات الطبيعية و الضغط على الأعصاب و فقدانها لقدرتها على إمتصاص الصدمات و ينتج عن ذلك الألم و تيبس الظهر و ممكن الإحساس بوخز أو خدر في الرجل نظرا للضغط على الأعصاب

التواء المفاصل وشد العضلات إن الدوران أو الانحناء أو رفع الأشياء الثقيلة بطريقة خاطئة يمكن أن يحدث التواء في المفاصل وشد أربطة العضلات وحدوث آلام الظهر الالتواء المفاجئ (أثناء التمارين الرياضية) أو التحرك بأسلوب متخبط له التأثير نفسه

الأعراض:

ربما يكون هنالك سبب واضح لآلام الظهر مثل رفع أشياء ثقيلة الوزن أو الالتواء المفاجئ. و من ناحية أخرى يكون هنالك سبب واضح لألم الظهر الذي قد يتطور خلال أيام و أسابيع و عادة يتم الإحساس بالألم في جزء صغير من الظهر إما في الوسط أو في جانب واحد

و الشعور بالألم ربما ينتشر و ينتقل إلى الأرداف و الفخذ أو الجزء الأعلى من الرجل و يعرف هذا النوع " بالألم المتحول "

و تكون هذه الأعراض مؤلمة عند الوقوف لفترات زمنية طويلة أو الجلوس في أوضاع غير سليمة أو النوم على فرشة رديئة