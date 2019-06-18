السلام عليكم

الكثير من الشباب الجزائري او الكبار يقومون بشراء العملة الصعبة من الانترنت لشحن بطاقاتهم المصرفية من اجل التسوق او الاستثمار او لاغراض اخرى ، و طبعا للشراء في الجزائر سنتعامل مع وسيط الذي ندفع له عن طريق ccp في العادة ، و هنا تتم الخدعة في مرات من البائع الذي تدفع له و لا يحول اليك الاموال ، و العكس بان يدفع لك بشيك مزيف ، وهذا لان النصابين و الذين هم نصابيين مبتدئين يضنون انه لا يوجد قانون عقوبات على الانترنت بما انه عالم افتراضي .



لذا يجب على كل واحد منكم معرفة ان التعاملات الالكترونية اصبحت مدرجة في القانون الجزائري للتعاملات التجارية و التعاملات الالكترونية ، و انطلاقا من هذا القانون فاي شخص ينصب عليك و يسرق اموالك تستطيع تقديم شكوى لدى مصالح الامن و رفع دعوة قضائية ضده ، و قد اصبح الامر يؤخذ بمحمل الجد بما ان القضية اصبحت تحدث بكثرة ، و كذا سيوقف النصاب او السارق مباشرة .



لذا في حال تم النصب عليك طرف اي شخص كل ما ستقوم به هو تقديم دليل يدل على التعامل بينكما '' صورة للتعامل - صورة للدفع - محادثات الفيس بوك او الهاتف او الرسائل النصية '' ، المهم ان يكون دليل حقيقي لكي لا تورط نفسك في مشاكل أكبر .

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اخواني هذا الموضوع كان مجرد تحذير للنصابين و انه لا مفر لهم كما يظنون ، و هو ايضا حل للاشخاص الذين يتم النصب عليهم لذا نرجو منكم توعية اصدقائكم بمشاركة الموضوع معهم .



1-الشاري:

أكتب محفظتك او ايميلك للدفع على الوصل وقيمة المبلغ المحجوز.

حذاري أن تصور هدا الوصل بدون كتابة الايميل لان النصاب يأخذه ليشتري لصالحه, لأن ccp الذي يعطيك ليس له بل لبائع أخر معروف عادة و موثوق.

في حالة تم النصب رغم استعمال هدا النموذج يعني أنها سرقة مباشرة خذ معلومات ccp و اذهب مباشرة للشرطة و لا تظن أنك غير محمي من القانون لأن هناك فرق مختصة في الجرائم الالكترونية في كل من الدرك الوطني و الشرطة (أكيد حساب ccp للسارق أو له علاقة به) (في حالة السرقة الجديدة يتطلب مجهود أكبر من الشرطة)

2-البائع:

البائع ليس مشكل لأنه يدفع بعد أن يتأكد من دخول المال في ccp.

لكن عليه أن يفرض هذه الطريقة (ليحمي الناس من النصب و نفسه من استعمال اسمه لأن دائما هناك مشترين سذاج يتيحون الفرصة ليفعل النصاب فعلته)

في حالة الشك أنها مزورة بالفتوشوب يطلب البائع عدة صور مأخودة من زوايا مختلفة أو يطلب رؤية الوصل

ويطلب منه ان يكتب اسم المنتدى واكد عليه ذالك ولا تقبل اي شخص يخبرك انه دفع وتفقد حساب او الرسالة النصية .. يمكن انه استعمل حسابك في نصب ولا يرد ان يمنحك الوصل

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لقد تم الفصل في العديد من قضايا النصب من طرف المحاكم و كانت اقل عقوبة هي السجن+ تعويض الشخص الذي تم النصب عليه تعويضا كاملا + دفع مصاريف القضية .لذا كما ترون فلا تخافو اخواني من النصب عليكم خاصة عندما تكون انت المتشري لان البائع يعطيك كل معلوماته الشخصية المتعلقة بالبريد ، و ان شاهدته يتلاعب بك او قام بحظرك بعد اثبات الدفع اذهب الى اقرب مصالح امن لمتابعته قضائيا قبل ان يستفيد حتى من مالك مهما كانت قيمته .و تذكر هاته الامور لتبعد نفسك عن المتاعب .- لا تتعامل مع اشخاص من خارج الجزائر الذي يطلب منك الدفع عبر Western union او شيء من هذا القبيل .