B10 فروض واختبارات لكل الفصول و لجميع المواد - السنة الخامسة ابتدائي

الموضوع في 'منتدى سنة خامسة إبتدائي' نشر بواسطة abdou35, ‏16 فيفري 2017 على 17:20.

  1. abdou35

    abdou35 :: عضو منتسِب ::

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    [​IMG] فروض واختبارات لكل الفصول و لجميع المواد - السنة الخامسة ابتدائي
    الفصل الاول :
    اللغة العربية
    التاريخ والجغرافيا
    الرياضيات
    الفرنسية

    الفصل الثاني :
    اللغة العربية
    اختبار الثلاثي الثاني في اللغة العربية - السنة الخامسة ابتدائي
    التربية الاسلامية
    اختبار الثلاثي الثاني في التربية الاسلامية - السنة الخامسة ابتدائي
    التاريخ والجغرافيا
    اختبار الثلاثي الثاني في التاريخ و الجغرافيا - السنة الخامسة ابتدائي
    الرياضيات
    اختبار الثلاثي الثاني في الرياضيات - السنة الخامسة ابتدائي
    الفرنسية

    الفصل الثالث:
    اللغة العربية
    التاريخ والجغرافيا
    الرياضيات
    الفرنسية
    من منتديات طاسيلي الجزائرية

    أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله
     
    abdou35, ‏16 فيفري 2017 على 17:20
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  2. abdou 31

    abdou 31 :: عضو منتسِب ::

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    بارك الله فيك
     
    abdou 31, ‏17 فيفري 2017 على 08:55
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