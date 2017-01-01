B10 فروض واختبارات لكل الفصول و لجميع المواد - السنة الخامسة ابتدائي

فروض واختبارات لكل الفصول و لجميع المواد - السنة الخامسة ابتدائي الفصل الاول : اللغة العربية التاريخ والجغرافيا الرياضيات الفرنسية الفصل الثاني : اللغة العربية اختبار الثلاثي الثاني في اللغة العربية - السنة الخامسة ابتدائي التربية الاسلامية اختبار الثلاثي الثاني في التربية الاسلامية - السنة الخامسة ابتدائي التاريخ والجغرافيا اختبار الثلاثي الثاني في التاريخ و الجغرافيا - السنة الخامسة ابتدائي الرياضيات اختبار الثلاثي الثاني في الرياضيات - السنة الخامسة ابتدائي الفرنسية الفصل الثالث: اللغة العربية التاريخ والجغرافيا الرياضيات الفرنسية من منتديات طاسيلي الجزائرية أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله