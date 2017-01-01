ردود باللغة الفرنسية ليسهل عليكم

الموضوع في 'ركن اللغة الفرنسية' نشر بواسطة الشآعرة الفرنسية, ‏16 فيفري 2017.

  1. الشآعرة الفرنسية

    الشآعرة الفرنسية :: عضو مُشارك ::

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    منقول
    السلام عليكم
    ردود باللغة
    آللغـــة آلفــرنسيـــــة
    ليسهل عليكما لرد وداعآ للغة العربية في منتديات اجنبية
    منتدى اللغة الفرنسية يتضمن نصوص وكلمات باللغة المطلوبة لذا
    تشكر او يشكر صاحبه

    .
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    .

    J'ai apprécié la lecture du sujet, et je vous remercie post sur le sujet avec nous, avec Cordialement
    ( استمتعت بقراءة الموضوع , واشكرك على مشاركة الموضوع معنا , مع
    أطيب التحيات )
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    Merci beaucoup pour ce beau sujet.
    ( شكرا جزيلا لهذا الموضوع اللطيف . )
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    Ce sujet est grand et vous remercions pour le partage, meilleurs voeux.
    ( هذا موضوع عظيم و شكرا للمشاركة , أطيب التمنيات . )
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    Merci pour votre information, avec les meilleurs.
    ( شكرا لك على المعلومات , مع أطيب التحيات . )

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    Vraiment aimé votre sujet.
    ( حقا أعجبني موضوعك .)
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    Merci pour vos efforts.
    ( شكرا على جهودك .)
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    Merci soeur,
    ( شكرا أختي , )
    Thème merveilleux, merci
    ( موضوع رائع , شكرا .)
    Vous êtes les bienvenus.
    ( على الرحب والسعة .)
    Ma gratitude et sa reconnaissance
    ( امتناني وتقديري .)
    Merci pour votre présence
    ( شكرا لتواجدك .)
    Merci d'être venu
    ( شكرا على حضورك .)
    Merci pour vos contributions.
    ( شكرا على مشاركتكم .)
    Merci pour vos commentaires douce.
    ( شكرا على تعليقاتكم الحلوة .)[​IMG]
     
    chirine zina معجب بهذا.
    الشآعرة الفرنسية, ‏16 فيفري 2017
    #1
  2. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    Merci beaucoup pour ce beau sujet.
     
    chirine zina و الشآعرة الفرنسية معجبون بهذا.
    الفتى المغامر, ‏16 فيفري 2017
    #2
  3. الشآعرة الفرنسية

    الشآعرة الفرنسية :: عضو مُشارك ::

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    ‏10 فيفري 2017
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    في عآلم التدريس
    Merci d'être venu
     
    chirine zina معجب بهذا.
    الشآعرة الفرنسية, ‏16 فيفري 2017
    #3
  4. Smile Queen

    Smile Queen :: عضو مُتميز ::

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    باتنة
    Merci pour vos efforts
     
    chirine zina معجب بهذا.
    Smile Queen, ‏17 فيفري 2017
    #4
  5. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    في أحلامي
    Vraiment aimé votre sujet.......merci beaucoup
     
    chirine zina, ‏2 مارس 2017 على 11:39
    #5
  6. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    في أحلامي
    Avec les meilleurs
     
    hocine ben معجب بهذا.
    chirine zina, ‏2 مارس 2017 على 11:44
    #6
  7. hocine ben

    hocine ben :: عضو منتسِب ::

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    Whren
    Vraiment aimé votre sujet.
     
    chirine zina معجب بهذا.
    hocine ben, ‏2 مارس 2017 على 11:46
    #7