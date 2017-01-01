ردود باللغة الفرنسية ليسهل عليكم

منقول السلام عليكم ردود باللغة آللغـــة آلفــرنسيـــــة ليسهل عليكما لرد وداعآ للغة العربية في منتديات اجنبية منتدى اللغة الفرنسية يتضمن نصوص وكلمات باللغة المطلوبة لذا تشكر او يشكر صاحبه . . . J'ai apprécié la lecture du sujet, et je vous remercie post sur le sujet avec nous, avec Cordialement ( استمتعت بقراءة الموضوع , واشكرك على مشاركة الموضوع معنا , مع أطيب التحيات ) Merci beaucoup pour ce beau sujet. ( شكرا جزيلا لهذا الموضوع اللطيف . ) Ce sujet est grand et vous remercions pour le partage, meilleurs voeux. ( هذا موضوع عظيم و شكرا للمشاركة , أطيب التمنيات . ) Merci pour votre information, avec les meilleurs. ( شكرا لك على المعلومات , مع أطيب التحيات . ) Vraiment aimé votre sujet. ( حقا أعجبني موضوعك .) Merci pour vos efforts. ( شكرا على جهودك .) Merci soeur, ( شكرا أختي , ) Thème merveilleux, merci ( موضوع رائع , شكرا .) Vous êtes les bienvenus. ( على الرحب والسعة .) Ma gratitude et sa reconnaissance ( امتناني وتقديري .) Merci pour votre présence ( شكرا لتواجدك .) Merci d'être venu ( شكرا على حضورك .) Merci pour vos contributions. ( شكرا على مشاركتكم .) Merci pour vos commentaires douce. ( شكرا على تعليقاتكم الحلوة .)