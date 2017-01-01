المزاج .. يتحكم فينا

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة bleu roi, ‏17 فيفري 2017 على 07:01.

  1. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    النفس وما أدراك ما النفس عندما تمرض أو تصاب بعطب يميل التفكير حيث تأخذه فتتغير الحياة الطبيعية

    لتتحول إلى كآبة و لامبالاة عندها يصبح المزاج هو سيد الموقف لا العقل .

    فكم من قرارات نتخذها بسبب المزاج فعندما يتعكر تظهر أعراض واضحة تؤثر على مسار حياتك بشكل مباشر قد لا تستطيع

    حتى الكتابة أو تؤجل الاستحمام لمدة أسبوع أو تفضل الوحدة وربما فقدان الشهية و التكاسل في الصلاة وأيضا توقف عن

    ممارسة الرياضة لكن يحدث عكس ذلك عندما يكون المزاج جيد تفتح شهية الكلام و الطعام على مصرعيها و تصبح اجتماعي

    أكثر ناهيك عن تأذيه عملك بشكل متقن و تهتم أكثر بالهندام ، وفي الحقيقة هذا خطأ كبير لأن مراهنة انتظام الحياة بحسب

    الظروف يجعلك غير مستقر فتكون بالسراء شخص وفي الضراء شخص أخر وهذا التغيير في الشخصية هو شتات وعدم

    الثبات على موقف بل مثل الفصول تظهر بحلة حسب الطقس ،

    عندما ننظر للكون حسب الحزن أو الفرح سنكون حيث وضعنا أنفسنا إما نعيش حياة كرب وفشل و إما نعيش حياة نجاح

    وسعادة لكن إذا اتخذنا القرارات حسب حالتنا سنخطئ في حقنا و في حق غيرنا فكم ظلمنا أثناء الغضب وكم استخفينا

    أثناء البهجة إذن علينا أن نرى الحياة بتفاؤل لكن قراراتنا ونمط حياتنا لا نحكمه بالمزاج بل بالعقل .


    _ لكم الرأي في هذا السؤال هل يؤثر المزاح على حياتك وكيف تتعامل معه ؟.

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    sanaya معجب بهذا.
    bleu roi, ‏17 فيفري 2017 على 07:01
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    نعم هذه حقيقة حتى ان بعض الاشخاض في حالة يكون مزاجه سيئا يتخد قرارات مصيرية يندم عليها فيما بعد
    لذا يجب علينا ان نتريث حتى يعتدل مزاجنا ثم نفكر و نقرر
    انا شخصيا اعاني من هذا المشكل فمزاجي سريع الانقلاب و عندما يكون معكرا ارى كل شيء بسلبية حتى انه يعكر صفو حياتي
    اي موقف لا يعجبني يعكر مزاجي و يجعلني سريعة الانفعال حتى انني لا اتحمل في بعض الاحيان التكلم مع الآخرين
    كيف اتعامل معه؟
    و الله اكثر الاستغفار و ذكر الله حتى يزول عني
    و احاول ان اتجنب الحديث عن الامور المهمة و ان لا افكر في شيء آخر الا كيف اخرج من هذه الحالة
    بوركت ايها الكاتب المتألق و دمت لنا
     
    أم منيــــــر, ‏17 فيفري 2017 على 10:40
    #2
  3. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    نوضوع رائع
    لقد علمت نفسي أن لايؤثر المزاج على حياتي
    بحيث في السابق عندما يحصل لي مشكل أفقد الشهية في الطعام وأغضب من دون سبب وأتقاعس عن أداء واجباتي
    وبعد ذلك اكتشفت أن المزاج هو أكبر العوائق في النجاح
    بحيث الواحد كيصرالو مشكل يبقا يامات غاضب لايمارس الرياضة وتقريبا يعود للصفر
    والآن والحمد لله تعلمت أن لايتحكم المزاج بحياتي
    مهما كانت المشاكل حياتي تبقا هي هي
    الأعمال هي والأهداف هي
    وأكيد هذا شيء رائع لأنو مهما كانت المشاكل والعقبات تبقى تسير في برنامجك المرسوم
    من دون أن يتحكم مزاجك بنشاطاتك
    وهو مايسميه ابراهيم الفقي بالتعميم السلبي
    بوركت على هذا الطرح سلام
     
    sanaya, ‏17 فيفري 2017 على 14:33
    #3