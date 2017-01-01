المزاج .. يتحكم فينا

السلام عليكم

نعم هذه حقيقة حتى ان بعض الاشخاض في حالة يكون مزاجه سيئا يتخد قرارات مصيرية يندم عليها فيما بعد

لذا يجب علينا ان نتريث حتى يعتدل مزاجنا ثم نفكر و نقرر

انا شخصيا اعاني من هذا المشكل فمزاجي سريع الانقلاب و عندما يكون معكرا ارى كل شيء بسلبية حتى انه يعكر صفو حياتي

اي موقف لا يعجبني يعكر مزاجي و يجعلني سريعة الانفعال حتى انني لا اتحمل في بعض الاحيان التكلم مع الآخرين

كيف اتعامل معه؟

و الله اكثر الاستغفار و ذكر الله حتى يزول عني

و احاول ان اتجنب الحديث عن الامور المهمة و ان لا افكر في شيء آخر الا كيف اخرج من هذه الحالة

بوركت ايها الكاتب المتألق و دمت لنا ​