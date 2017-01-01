المزاج .. يتحكم فينا

النفس وما أدراك ما النفس عندما تمرض أو تصاب بعطب يميل التفكير حيث تأخذه فتتغير الحياة الطبيعية لتتحول إلى كآبة و لامبالاة عندها يصبح المزاج هو سيد الموقف لا العقل . فكم من قرارات نتخذها بسبب المزاج فعندما يتعكر تظهر أعراض واضحة تؤثر على مسار حياتك بشكل مباشر قد لا تستطيع حتى الكتابة أو تؤجل الاستحمام لمدة أسبوع أو تفضل الوحدة وربما فقدان الشهية و التكاسل في الصلاة وأيضا توقف عن ممارسة الرياضة لكن يحدث عكس ذلك عندما يكون المزاج جيد تفتح شهية الكلام و الطعام على مصرعيها و تصبح اجتماعي أكثر ناهيك عن تأذيه عملك بشكل متقن و تهتم أكثر بالهندام ، وفي الحقيقة هذا خطأ كبير لأن مراهنة انتظام الحياة بحسب الظروف يجعلك غير مستقر فتكون بالسراء شخص وفي الضراء شخص أخر وهذا التغيير في الشخصية هو شتات وعدم الثبات على موقف بل مثل الفصول تظهر بحلة حسب الطقس ، عندما ننظر للكون حسب الحزن أو الفرح سنكون حيث وضعنا أنفسنا إما نعيش حياة كرب وفشل و إما نعيش حياة نجاح وسعادة لكن إذا اتخذنا القرارات حسب حالتنا سنخطئ في حقنا و في حق غيرنا فكم ظلمنا أثناء الغضب وكم استخفينا أثناء البهجة إذن علينا أن نرى الحياة بتفاؤل لكن قراراتنا ونمط حياتنا لا نحكمه بالمزاج بل بالعقل . _ لكم الرأي في هذا السؤال هل يؤثر المزاح على حياتك وكيف تتعامل معه ؟.