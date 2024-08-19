ما سبب تقلب المزاج أثناء الحمل؟

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ما سبب تقلب المزاج أثناء الحمل؟

الفكرة الشائعة عن الحمل قبل خوض التجربة أنه فترة رومانسية
تلقى فيها المرأة الرعاية و الحب فتغمر عاطفتها الجنين الذي ينمو
بينما توجد أمور أخرى تشكّل ملامح رحلة الـ 9 أشهر
منها: غثيان الصباح و تقلّب المزاج و آلام الثدي و الظهر و في بعض الأحيان تورّم القدمين
و لا يعني ذلك الخصم من رصيد العواطف و إنما التداخل معها

و تبدو تقلّبات المزاج مشكلة خارجة عن سياق آلام الظهر و الإمساك و الغثيان و ما شابه من مشاكل جسمانية
و لكن الحقيقة أنها من جوهر تغيرات الجسم المرتبطة بالحمل

يحدث تقلّب المزاج نتيجة عدة عوامل أولها: التغيرات الهرمونية و تغيرات الجسم و تمدد حجم البطن و ما يضعه من ضغوط سواء على العمود الفقري أو مفاصل الجسم عامة إلى جانب القلق الذي يصاحب رحلة الحمل

كيف تتغلبين على المشكلة؟
أولا
النوم من أهم الطرق التي تساعدك على خفض القلق و توفير الراحة و بالتالي خفض الضغوط على الجسم

ثانيا
التحدث مع الزوج و شرح بعض التفاصيل الخاصة بمتاعب الحمل و التوتر الذي يصاحبه و بالتالي خفض القلق و الحد من شدة تقلّب الحالة المزاجية

ثالثا
اللقاء مع سيدات حوامل في تجمّعات للحوار موضوعها الحمل من الأمور التي تساعد على تبادل التجربة و خفض القلق
كما أن الإستماع لتجارب الآخرين و رؤية نساء تمددت بطونهن و لديهن نفس المشاكل لا يجعلك تشعرين أنك منفردة
 
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