كاسيريس يرفض العودة لبرشلونة ويفضل البريمييرليج

أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع المدافع الأورجوياني مارتن كاسيريس، والذي كان مطلوبًا في نادي برشلونة الإسباني لتعويض غياب أليكس فيدال. وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن المدافع الأوروجوياني رفض العودة لناديه برشلونة وفضّل الرحيل للدوري الإنجليزي واللعب لصفوف ساوثهامبتون. وكان كاسيريس قد لعب لنادي برشلونة في الفترة ما بين عامي 2008 و 2011 وفاز مع الفريق الكتالوني بلقب دوري أبطال أوروبا، كما فاز مع يوفنتوس الإيطالي بخمس ألقاب دوري. وقال كاسيريس بعد الانضمام لساوثهامبتون: "أنا سعيد جدًا بالانضمام لهذا النادي المهم في كرة القدم الإنجليزية وأنا أتطلع لبدء العمل مع زملائي الجدد". وأضاف :"من بين كل الخيارات التي كانت متاحة أمامي، أعتقد أنني اخترت الخيار الأفضل، أنا سعيد للغاية بانضمام لهذا النادي". يذكر أن مارتن كاسيريس لم ينضم لأي فريق منذ رحيله عن يوفنتوس العام الماضي.