بوادر انفراج في أزمة كونتي وتشيلسي

أكدت تقارير صحفية بريطانية مساء اليوم الإثنين، إن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، بات قريبًا جدًا من تمديد تعاقده مع البلوز. وقالت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، إن أنطونيو كونتي، أصبح قاب قوسين أو أدني من الموافقة على العرض الجديد الذي قدمه نادي تشيلسي له لتمديد عقده. ولا يزال كونتي يملك عقدًا مع تشيلسي يتبقى عليه عامين، ولكن النادي يريد أن يعطي المدرب الإيطالي عقدًا محسنًا، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، في أول مواسمه كمدرب في إنجلترا. وأوضحت الشبكة البريطانية أن الراتب الجديد الذي سيحصل عليه أنطونيو كونتي، سيتراوح بين 9.5 إلى 10 ملايين جنيه إسترليني، ليصبح من بين أعلى المدربين أجورًا في البريمييرليج، بينما كان راتبه سابقًا 6.5 مليون فقط. وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن تشيلسي رفض الأسبوع الماضي التعليق، عندما اتصلوا به، لكنهم أكدوا أنه سعيد في النادي رغم التقارير التي ربطته بالرحيل عن البلوز، والتي أشارت إلى إن كونتي، يرفض تمديد عقده مع النادي قبل تلبية طلباته من قبل الإدارة. وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المدرب اشترط على إدارة النادي التعاقد مع تيموي باكايوكو، من موناكو، وروميلو لوكاكو، من إيفرتون، وأليكس ساندرو، من يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية، تحضيرًا لخوض فريقه منافسات دوري أبطال أوروب