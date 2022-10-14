تعادل مجنون بين البارصا وإنتر في دوري الأبطال

خطف برشلونة تعادلا مثيرا من ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، بنتيجة 3 - 3، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2022 - 2023.



سجل الفرنسي عثمان ديمبيلى هدف برشلونة فى الدقيقة 40، بعد متابعته لعرضية زميله سيرجى روبيرتو، لينهى الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، وفى الشوط الثانى نجح نيكولو باريلا فى إدراك هدف التعادل لفريق إنتر ميلان فى الدقيقة 50 من زمن اللقاء.



وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثانى للنيراتزورى فى الدقيقة 63، من عمر المباراة، ونجح روبرت ليفاندوفسكي فى تسجيل التعادل للبارسا فى الدقيقة 82، وعاد إنتر ميلان للتقدم بالهدف الثالث فى الدقيقة 89 عن طريق اللاعب روبن جوسينس، وأنقذ ليفاندوفسكي برشلونة من الخسارة بتسجيله الهدف الثالث والتعادل فى الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 4 ليحتل المركز الثالث فى المجموعة الثالثة، وجاء إنتر ميلان وصيفا برصيد 7 نقاط، خلف صاحب الصدارة بايرن ميونخ برصيد 12 نقطة.



وبدأ برشلونة اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن.



الدفاع: بيكيه ، ماركوس ألونسو، إريك جارسيا وسيرجى روبرتو.



الوسط: بوسكيتس، جافى وبيدرى.



الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينيا وعثمان ديمبيلى.





فى المقابل خاض إنتر ميلان اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: أونانا.



الدفاع: سكرينيار، باستونى، دى فريج ودومفريس.



الوسط: باريلا، دى ماركو، هاكان أوغلو ومخيتاريان.



الهجوم: لاوتارو مارتينيز ودجيكو.