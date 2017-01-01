الاختبار الثلاثي الثالث في التاريخ و الجغرافيا 1 ثانوي

الموضوع في 'منتدى سنة أولى ثانوي' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏17 فيفري 2017 على 16:58.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    نموذج لاختبار الثلاثي الثالث في التاريخ و الجغرافيا 1 ثانوي

    الـــــــــــــتـــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ:

    الجزء الأول
    س1:اشرح المفاهيم التالية : معركة نافارين - النهضة - الاستعمار الحديث

    س2:أجب عما يلي
    أ-ما هي العوامل التي أدت الى قيام النهضة الأوروبية ؟
    ب-بين أسباب تأخر ظهور القوميات في أوروبا و ما أهدافها ؟

    الجزء الثاني
    السند:عرفت أوروبا خلال القرن 19 ميلادي ازدهارا كبيرا للرأسمالية و تعددت مظاهرها فانعكس ذلك على مختلف مظاهر الحياة و أحدثت تحولات عميقة في البنية الاقتصادية و الاجتماعية
    المطلوب:بناء على السند و اعتمادا على ما درست
    أ-ما هي أسباب ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا قبل غيرها ؟
    ب-بين أهم التغيرات التي أحدثتها في البنية الاقتصادية و السياسية

    الجــــــــــــــــــــــــــــغرافــــــــــــــــــــــــــيا:

    الجزء الأول
    س1:اشرح ما يلي:علم السكان - الموارد - الصفيح - العجز الغذائي

    س2:أجب عما يلي
    أ-ما هي أهم مقذوفات البراكين ؟
    ب-بم يقاس الزلزال ؟

    الجزء الثاني
    اليك الجدول الذي يمثل نسب تطور سكان المدن في الجزائر من 1954 الى 2004
    2004 1996 1987 1977 1966 1954 السنة 59% 53% 49% 40% 31% 25% النسبة
     
    الفتى المغامر, ‏17 فيفري 2017 على 16:58
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