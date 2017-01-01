الاختبار الثلاثي الثالث في التاريخ و الجغرافيا 1 ثانوي

نموذج لاختبار الثلاثي الثالث في التاريخ و الجغرافيا 1 ثانوي الـــــــــــــتـــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ: الجزء الأول س1:اشرح المفاهيم التالية : معركة نافارين - النهضة - الاستعمار الحديث س2:أجب عما يلي أ-ما هي العوامل التي أدت الى قيام النهضة الأوروبية ؟ ب-بين أسباب تأخر ظهور القوميات في أوروبا و ما أهدافها ؟ الجزء الثاني السند:عرفت أوروبا خلال القرن 19 ميلادي ازدهارا كبيرا للرأسمالية و تعددت مظاهرها فانعكس ذلك على مختلف مظاهر الحياة و أحدثت تحولات عميقة في البنية الاقتصادية و الاجتماعية المطلوب:بناء على السند و اعتمادا على ما درست أ-ما هي أسباب ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا قبل غيرها ؟ ب-بين أهم التغيرات التي أحدثتها في البنية الاقتصادية و السياسية الجــــــــــــــــــــــــــــغرافــــــــــــــــــــــــــيا: الجزء الأول س1:اشرح ما يلي:علم السكان - الموارد - الصفيح - العجز الغذائي س2:أجب عما يلي أ-ما هي أهم مقذوفات البراكين ؟ ب-بم يقاس الزلزال ؟ الجزء الثاني اليك الجدول الذي يمثل نسب تطور سكان المدن في الجزائر من 1954 الى 2004 2004 1996 1987 1977 1966 1954 السنة 59% 53% 49% 40% 31% 25% النسبة