جوارديولا واثق من عودة برشلونة أمام سان جيرمان

أبدى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ثقته في القدرات التي يملكها فريقه الأسبق برشلونة ولاعبوه، وقدرتهم على العودة بالنتيجة أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، رغم الهزيمة برباعية نظيفة في ملعب الأمراء.وأشار جوارديولا، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة، إلى أن ما حدث في باريس كان مفاجأة بالنسبة له، ولكن في كرة القدم أي شيء يمكن أن يحدث، مؤكدا أن هذه العبارة تنطبق أيضا على لقاء الإياب في الكامب نو.وأعرب جوارديولا عن دعمه للفريق الكتالوني في مهمته الشاقة أمام سان جيرمان، وكذلك دعمه للمدير الفني لويس إنريكي واللاعبين والإدارة.وقال جوارديولا إن برشلونة هو الفريق الأكثر هيمنة على الكرة في العالم خلال السنوات العشر الماضية، مطالبا الجميع بعدم توجيه أي انتقادات لإنريكي واللاعبين من أجل دعمهم في لقاء العودة، من أجل تصحيح المسار.​