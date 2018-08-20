رابيو يفرض شروطه على إدارة سان جيرمان

فرض الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان، شروطه على إدارة ناديه، من أجل تجديد عقده، خلال الفترة المقبلة.وبحسب صحيفةالإيطالية، فإن أهم شروط رابيو، هي الحصول على 5 ملايين يورو، كراتب سنوي، لتجديد عقده.وينتهي عقد رابيو مع بطل فرنسا الصيف المقبل، وحينها سيمكنه الرحيل في صفقة انتقال حر، ولن يستفيد منه باريس سان جيرمان.وأشارت الصحيفة، إلى أن توماس توخيل المدير الفني الجديد لباريس، متمسك جدًا برابيو، ويريد أن يجعله من أعمدة الفريق الأساسية.يُذكر أن أندية يوفنتوس، ميلان، برشلونة، وليفربول، مهتمة بالظفر بخدمات الدولي الفرنسي هذا الصيف.ويتقدم ميلان السباق في الوقت الحالي، نظرًا لوجود ليوناردو، الذي يرتبط مع رابيو بعلاقة قوية جدًا، حيث قدم اللاعب لأول مرة مع باريس.