لحظة قبل ان تتزوج (ي)

السلام عليكم جميعا رواد قسم الحياة الزوجية اهلا وسهلا بكم من منا لا تحلم بالزواج ومن منكم يا شباب لا يفكر في الارتباط بعيدا عن الحكم والمواعظ وكلام الابحاث دعونا نفكر لحظة ولكن لحظات قبل ان نتزوج تقولون كيف لزواج يدوم دهرا والعمر كله ان نفكر به في لحظات ؟ سوف اجيبكم ان نخصص لحظات احسن من نخسر اعوام الزواج كل منا يراه ارتباط مخيف بينما هو علاقة مهمة جدا وصعبة بقدر ما هي سهلة كيف ؟ اللحظة الاولى التي يجب ان نقكر ها هي :.. الاختيار الكل يقول احسن الاختيار هل ترون ان حسن الاختيار هو الحل وهل كل ما نختاره حسن حياتنا وجعلها افضل اليس الإخيار ان نتعايش حتى مع اختيارنا الخطأ ومحاولة تصحيحه اللحظة الثانية نفكر بها في : بعد حسن الاختيار والذي يشمل حتى اهل الفتاة او اهل الرجل ياتي الجمال الذي غالبا ما يكون اول سبب للزواج بتلك الفتاة او وسامة الرجل دعونا نفكر لحظة الجمال قسم لأقسام فهل فكرنا في جمال الروح اكيد لا مجرد كلام وحكم ومواعظ والكل يبحث عن جمال الجسد طيب عندما ينتهي جمال الجسد مع مرور السنين او حادث او شي فهل بهذا الزواج منتهي او تعاد الكرة مع اسباب نفسها مع تغيير المرأة هذا امر تافه بالنسبة لي لحظة اخرى نفكر فيها ب : الاولاد الزواج ليس إمرأة ورجل ومرح وحب طوال الوقت بل اولادك ومستقبل وتربية ومسؤولية هل تجد نفسك بعد سنة او سنتين اب او ام هل انتما على استعداد لمسؤولية اكبر او انكما انانيان تفكران فقط بقاعة الحفلات والمدعويين والعرس المبهر امام الناس هنا اعتبرها لحظة مهمة يجب التفكير بها لحظة اخرى هي : تققيم النفس هل انا مستعدة نفسيا للزواج بمعنى انا ربما هادئة او العكس طرفي الآخر كيف سيكون هل انا مستعدة لاكون عكسه وهل انت كرجل مستعد ان تتقبل امرأة بكل صفاتها عصبية او العكس او لها طباع معينة قد تتعايش معها وقد لا وان لاتكون هناك انانية من طرفك وان تتقبلك هي وترضي لانك الرجل بينما انت لا تتقبل طباعها وهنا عليكما المناقشة في نفسيتكما وهذا امر مهم جدا مهما ذكرنا من لحظات يبقى الامر معلق بكم انتم وما تريدون نقاشكم : هل انتم المتزوجون بكل صراحة فكرتم في هذا ؟ وهل اصطدمتم بواقع معاكس لما حضرتم له ؟ المقبلون على الزواج كيف وجتدم اللحظات التي ذكرتها وهل لكم اضافات برأيكم التفكير قبل الزواج في هذا خطأ ام امر مهم وشكرا لكم