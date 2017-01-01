لحظة قبل ان تتزوج (ي)

قتلنا التخمام ولم نجد حل وقد تجاوزت الثلاثين ولم اخطب ولا مرة

الزواج أصبح حلم بسبب الصعوبات المادية بالأخص وفقدان الثقة بين الطرفين

بالنسبة لي لا يهمني العرس ولا القاعة

فأمنيتي أن أتزوج دون عرس بل عشاء بسيط وينتهي الأمر

المشكلة ان هذا الجيل حصر الزواج في مظهريات فارغة فستان أبيض وقاعة حفلات وديسك جوكي وما يسمونه ليلة العمر وهي اشياء لا معنى لها بنظري

الزواج أعمق من ذلك.

الزواج مودة ورحمة

الزواج أن تجد روحا تسكن روحك وتقف معك في كل الظروف

هذه الحياة متعبة فلا نزيدها تعبا في العيش في المحرمات

الآن العلاقة المحرمة انتشرت وأصبح الغالبية يريد معرفة الطرف الاخر قبل الخطبة

المخطوبين يعيشون كالمتزوجين

عنصر المفاجأة أصبح غائبا في الزواج لذلك سرعان ما يتسلل الملل للزوجين لانهم عرفوا كل شيء في فترة الخطبة وهناك من تتزوج وهي حامل للأسف!!!

ابتعدنا عن ديننا علاقات محرمة باطل وزواج بمهور خيالية والنتيجة محاكم تعج بقضايا الطلاق

ربي يصلح الاحوال. ​