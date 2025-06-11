أحببتها لكنها اكبر مني سنا

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم احبتي الطيبين في اللمة الغالية
الزواج و البحث عن الشريك المناسب
الجملة السابقة تعتبر احد اهم الكلمات التي قد تمر على حياة البشر

الزواج ذالك الرابط العظيم و الميثاق الغليظ بين جسدين بروح واحدة
و الزواج مؤسسة و لبنة اساسية في تكوين و في التأثير على المجتمع بالسلب او الايجاب
قد يكون الانسان متطبع على قلة الاهتمام لكن عندما يصل الى هذا المشروع تجده يفكر ليجد
السكن و الراحة و الحب و الانسجام

و كل انسان يضع شروطا أساسية و اخرى كمالية ليختار شريكه
منا من يركز على التدين و منا من يزيد الاصل و الاهل و قد يضاف الجمال و السن و المستوى التعليمي
و الجانب المادي و ربما السكن الخاص و العمل و و و و و و
هته الشروط مرنة ما يرال البعض اساسي يران الغير كمالي يعني كل انسان و طريقة تفكيره
و رؤيته الخاصة للحياة

من بين المطبات او العوائق التي نراها تتجدد مع كل جيل و هو عائق مستمر
و مسيل للكثير من الحبر و الكثير من الحوارات و النقاشات
و هو سن الزوجة و حتى ادقق اكثر عندما يختار الرجل شريكة او امرأة و تكون اكبر منه سنا
حتى و ان وجدها تلم على جل شروطه كأن تكون على سبيل المثال لا الحصر
تكون هته المرأة جميلة و متدينة و مثقفة و بنت اصل و و و و
يعني لا عيب فيها
لكنه سنها اكبر من سن الرجل الذي يريدها

هنا الاشكال او المشكلة سيتلاقاها الجانبين
الرجل بداية من اهله و اصدقائه و مجتمعه الكل يقول
ما دهاك و ليش راح تتزوج اكبر منك كلمات تقال باللسان تصريحا و تلميحا
و غمزا و همزا و تقال بلغة العين و الاشارات كلها تذم الاختيار

المرأة الكل يعيب عليها على اختيار رجل اصغر منها عائلتها و اخوتها
محيطها و صديقاتها و معارفها كلها تعيب عليها و لكل طريقته
حتى و ان حملت بين طياتها حسن النية و سيئها

للنقـــــــــــــــــــــاش
انت كرجل ان وجدت النموذج المثالي الذي تريده لكن الشريكة المقترحة
تكبرك سنا هل تواصل ام تتراجع
دافع عن فكرتك و وسع النقاش حولها

أنت كامرأة وجدت الرجل المناسب و النموذجي الذي تريدينه لكنه اصغر منك سنا
هل تقبلين الزواج منه ام ترفضين
دافعي عن افكارك و توسعي في النقاش و التحليل

إليكم الخط
أحببتها لكنها اكبر مني سنا
 
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عفوا حبيبي انت اكبر مني سنا
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