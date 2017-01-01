طريقة رائعة لحفظ شخصيات التاريخ

السلام عليكم

أصحاب الباكالوريا

علوا الهمة فقط و أقول لكل متأخر

لا داعي للقلق فقط

استيقظ يكفي عناقا للوسائد للكسل اللذيذ

استيقظ ودع الصباح بك يتنفس

وسترى النتائج باذن الله

المهم اليوم أحضرت لكم طريقة سهلة لحفظ الشخصيات

علمني اياها أستاذي ذكره الله بالخير

و أنا شخصيا حفظت بهذه الطريقة وأجبت بها في الباكالوريا الحمد الله كانت نقطة جيدة

في تنقيط الباكالوريا الشخصية عليها على الأكثر 0.75

يعني نحن مطالبين بوضع ثلاث معلومات عن الشخصية فقط والباقي زيادة

والمعلومات التي نضعها هي المنصب و أهم عمل وتاريخ هذا العمل

المهم اليوم أضع شخصيات الفصل الأول

وفي وقت لاحق أضع الباقي ​

ملاحظة {الشخصيات التي سأضعها هي كل الشخصيات المبرمجة للبكالوريا العلمية يعني لا داعي للالتفات للكتب التي تضع 45شخصية أو لا أعرف ماذا حتى لو راقبت البكالوريات السابقة لن تجد غيرها

-- -- -- معناه نفس الكلام }

تنقسم شخصيات الفصل الأول ل8 شخصيات سوفياتية

و 8 شخصيات أمريكية

وبعض الشخصيات الأخرى

الشخصيات الأمريكية

هاري ترومان رئيس أمريكي سابق /صاحب مبدأ ترومان / 1947

ايزنهاور -- -- -- /صاحب مشروع ايزنهاور /1957

كنيدي -- -- -- /واجه أزمة كوبا / 1962

نيكسون -- -- -- /وقع سالت 1 /1972

كارتر -- -- -- /وقع سالت 2 /1979

ريغن -- -- -- /صاحب مبادرة حرب النجوم /1983

بوش الأب -- -- -- /مؤسس النظام الدولي الجديد /1990



مارشال وزير خارجية و م أ / صاحب مشروع مارشال / 1947

الشخصيات االسوفياتية

ستالين هو زعيم سوفساتي /انتصر على النازية /1945

جيدانوف -- -- -- / صاحب مبدأ جيدانوف /1947

خرتشوف -- -- -- / أحد قادة الترويكا بعد وفاة ستالين /1953

مالينكوف -- -- -- / -- -- -- / 1953

بولغانين -- -- -- /-- -- -- / 1953

بريجنيف -- -- -- / و قع سالت 1 1972

و سالت 2 1979

غوربا تشوف -- -- -- / صاحب سياسة الغلاسنوست و البريسترويكا /1985

مولوتوف هو وزير خارجية الاتحاد السوفياتي /مؤسس الكوميكون /1949

بقية الشخصيات هي شخصيات نجدها في الفصل الأول و الثالث اذن سأضعها مع الفصل الثالث