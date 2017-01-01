طريقة رائعة لحفظ شخصيات التاريخ

الموضوع في 'بكالوريا 2017 للشعب العلمية، الرياضية والتقنية' نشر بواسطة طموحة, ‏19 فيفري 2017 على 21:28.

  1. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    أصحاب الباكالوريا
    علوا الهمة فقط و أقول لكل متأخر
    لا داعي للقلق فقط
    استيقظ يكفي عناقا للوسائد للكسل اللذيذ
    استيقظ ودع الصباح بك يتنفس
    وسترى النتائج باذن الله
    المهم اليوم أحضرت لكم طريقة سهلة لحفظ الشخصيات
    علمني اياها أستاذي ذكره الله بالخير
    و أنا شخصيا حفظت بهذه الطريقة وأجبت بها في الباكالوريا الحمد الله كانت نقطة جيدة
    في تنقيط الباكالوريا الشخصية عليها على الأكثر 0.75
    يعني نحن مطالبين بوضع ثلاث معلومات عن الشخصية فقط والباقي زيادة
    والمعلومات التي نضعها هي المنصب و أهم عمل وتاريخ هذا العمل
    المهم اليوم أضع شخصيات الفصل الأول
    وفي وقت لاحق أضع الباقي
    ملاحظة {الشخصيات التي سأضعها هي كل الشخصيات المبرمجة للبكالوريا العلمية يعني لا داعي للالتفات للكتب التي تضع 45شخصية أو لا أعرف ماذا حتى لو راقبت البكالوريات السابقة لن تجد غيرها
    -- -- -- معناه نفس الكلام }
    تنقسم شخصيات الفصل الأول ل8 شخصيات سوفياتية
    و 8 شخصيات أمريكية
    وبعض الشخصيات الأخرى
    الشخصيات الأمريكية
    هاري ترومان     رئيس أمريكي سابق /صاحب مبدأ ترومان / 1947
    ايزنهاور -- -- -- /صاحب مشروع ايزنهاور /1957
    كنيدي -- -- -- /واجه أزمة كوبا / 1962
    نيكسون -- -- -- /وقع سالت 1 /1972
    كارتر -- -- -- /وقع سالت 2 /1979
    ريغن -- -- -- /صاحب مبادرة حرب النجوم /1983
    بوش الأب -- -- -- /مؤسس النظام الدولي الجديد /1990

    مارشال وزير خارجية و م أ / صاحب مشروع مارشال / 1947


    الشخصيات االسوفياتية
    ستالين هو زعيم سوفساتي /انتصر على النازية /1945
    جيدانوف -- -- -- / صاحب مبدأ جيدانوف /1947
    خرتشوف -- -- -- / أحد قادة الترويكا بعد وفاة ستالين /1953
    مالينكوف -- -- -- / -- -- -- / 1953
    بولغانين -- -- -- /-- -- -- / 1953
    بريجنيف -- -- -- / و قع سالت 1 1972
    و سالت 2 1979
    غوربا تشوف -- -- -- / صاحب سياسة الغلاسنوست و البريسترويكا /1985

    مولوتوف هو وزير خارجية الاتحاد السوفياتي /مؤسس الكوميكون /1949
    بقية الشخصيات هي شخصيات نجدها في الفصل الأول و الثالث اذن سأضعها مع الفصل الثالث
    سلام أتمنى أن تكونو قد استفدتم

     
    طموحة, ‏19 فيفري 2017 على 21:28
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