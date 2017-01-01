اهمية تصنيف العفش عند النقل اول مايخطر في بالنا عند قرار النقل من منزل الي اخر هو كيفية نقل العفش دون اي خسائر لذا يجب علينا ان نفرز جميع العفش و نصنفه لان كل شي من الاثاث له ما يلزمه للمحافظه عليه اولا : الاجهزة الكهربائية و كيفية فصلها عن الكهرباء بدون المساس بها و كيفية المحافظة علي جميع الوصلات الخاصة بها ثانيا: المطبخ و مافيه منن اواني و اطقم طعام يجب تغليفها ووضعها في الكرتون المقوي حتي لا يحدث بها اي كسر او ضياع اي قطعة ثالثا: القطع الاثرية و هي من الاشياء التي يجب الحفاظ عليه تمام لاهمية هذه القطع فيجب تغليفها بقطع النايلون ووضعها في الكرتون القوي كي نضمن عدم اصابتها باي خدش رابعا: المصنوعات الزجاجية و هي اشد القطع حساسية فاي صدمة قد تحدث بها خدش او كسر لذلا يجب وضعها بعناية داخل الفلين و الكرتون لكي نضمن عدم اصابتها باي خدش خامسا : المصنوعات الخشبية و هذه تتضمن جميع الاشياء المصنوعة من الخشب داخل المنزل من الغرف الرئيسية حتي اصغر قطعة خشبية فيجب لفها بالكامل بالنايلون كي لا تصاب بأي خدش و المحافظة الكاملة عليها المصدر : المنزل