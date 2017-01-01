اهمية تصنيف العفش عند النقل

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة دينا فوزي, ‏21 فيفري 2017 على 09:17.

  1. دينا فوزي

    دينا فوزي :: عضو منتسِب ::

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    اهمية تصنيف العفش عند النقل

    اول مايخطر في بالنا عند قرار النقل من منزل الي اخر هو كيفية نقل العفش دون اي خسائر
    لذا يجب علينا ان نفرز جميع العفش و نصنفه لان كل شي من الاثاث
    له ما يلزمه للمحافظه عليه
    اولا : الاجهزة الكهربائية و كيفية فصلها عن الكهرباء بدون المساس بها
    و كيفية المحافظة علي جميع الوصلات الخاصة بها

    ثانيا: المطبخ و مافيه منن اواني و اطقم طعام يجب تغليفها ووضعها في الكرتون المقوي
    حتي لا يحدث بها اي كسر او ضياع اي قطعة
    ثالثا: القطع الاثرية و هي من الاشياء التي يجب الحفاظ عليه تمام لاهمية هذه القطع
    فيجب تغليفها بقطع النايلون ووضعها في الكرتون القوي كي نضمن عدم اصابتها باي خدش
    [​IMG]

    رابعا: المصنوعات الزجاجية و هي اشد القطع حساسية فاي صدمة قد تحدث بها
    [​IMG]

    خدش او كسر لذلا يجب وضعها بعناية داخل الفلين و الكرتون لكي نضمن عدم اصابتها باي خدش
    خامسا : المصنوعات الخشبية و هذه تتضمن جميع الاشياء المصنوعة من الخشب داخل المنزل من
    الغرف الرئيسية حتي اصغر قطعة خشبية فيجب لفها بالكامل بالنايلون كي لا تصاب بأي خدش
    و المحافظة الكاملة عليها
    المصدر : المنزل
     
    دينا فوزي, ‏21 فيفري 2017 على 09:17
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