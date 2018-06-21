فعالية صيفنا ابداع شاركينا ياحواء اللمة

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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أهلا وسهلا بكن ّ رائدات منتدى عالم المرأة اللماوية
حرصًا منّا على الرّقي بلمتنا والاتيان بكل ماهو حصري ومُميز اتّفقنا على فكرة وهي فعالية صيف اللمة لسنة 2018
،فما هي الفعالية؟
هي عبارة عن نشاطات مُخطّط لها من قِبل المُشرفات
في كلّ رُكن يتمّ الإعلان عنها في مواضيع نضعها ونشرح فيها طريقة سير العمل
فعالية بجهد عضواتنا ومشاركاتهن المثمرة فعاليات عضوات اللمة هنّ نجماتها وأميراتها
دائما الحصرية والتميّز عنوانــــنا
بعد انتهاء موسمـــــــ فعالية الصــيف
كلّ عضوة تساهم بمواضيع مميزة وحصرية
في الفعالية
ستُمنح ختم فعالية صيف حواء اللمة 2018
+يتمّ اختيار أفضل المواضيع المساهمة
على جميع الأركان
لمكافأة صاحباتها في نهاية فصل الصيف
الأركان التي تقام فيها الفعالية :
انتظروا فهارس الفعالية في الأركان الأربع
مع @عآشقة الجنـة
الجوائز:
أوسمة + نقاط تميز
الجوائز:
أوسمة + نقاط تميز
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