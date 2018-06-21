فعالية صيفنا ابداع شاركينا ياحواء اللمة

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
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من الشرق
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#1
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أهلا وسهلا بكن ّ رائدات منتدى عالم المرأة اللماوية

حرصًا منّا على الرّقي بلمتنا والاتيان بكل ماهو حصري ومُميز اتّفقنا على فكرة وهي فعالية صيف اللمة لسنة 2018


،فما هي الفعالية؟


هي عبارة عن نشاطات مُخطّط لها من قِبل المُشرفات

في كلّ رُكن يتمّ الإعلان عنها في مواضيع نضعها ونشرح فيها طريقة سير العمل

فعالية بجهد عضواتنا ومشاركاتهن المثمرة فعاليات عضوات اللمة هنّ نجماتها وأميراتها

دائما الحصرية والتميّز عنوانــــنا


بعد انتهاء موسمـــــــ فعالية الصــيف


كلّ عضوة تساهم بمواضيع مميزة وحصرية

في الفعالية

ستُمنح ختم فعالية صيف حواء اللمة 2018


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+يتمّ اختيار أفضل المواضيع المساهمة

على جميع الأركان

لمكافأة صاحباتها في نهاية فصل الصيف


الأركان التي تقام فيها الفعالية :










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انتظروا فهارس الفعالية في الأركان الأربع


مع @عآشقة الجنـة



الجوائز:

أوسمة + نقاط تميز



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آخر تعديل:
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله فكرة جميلة ومحفزة ومشجعة لقسم وعالم المرأة
وتبدو ممتعة في آن واحد ^^
يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم على ما تقدمونه
ننتظر الإعلان وتوضيح سير الفعالية في مواضيع منفصلة
تحياتي​
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
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الإعجابات
3,384
النقاط
571
الإقامة
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الجنس
أنثى
#3

دائما متالقة حبيبتي
ومتالقات هن اميرات المنتدى بابداعاتهن
ان شاء الله نتوفقوا في طرح كل ما هو حصري وجديد
شكرا
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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الإعجابات
13,881
النقاط
1,401
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم

ما شاء الله
بارك الله فيكم
على الفعالية الجميلة
و الهادفة طبعا
في انتظار بداية الفعالية

بالتوفيق
 
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