فعالية صيفنا ابداع شاركينا ياحواء اللمة

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أهلا وسهلا بكن ّ رائدات منتدى عالم المرأة اللماوية ​

حرصًا منّا على الرّقي بلمتنا والاتيان بكل ماهو حصري ومُميز اتّفقنا على فكرة وهي فعالية صيف اللمة لسنة 2018 ​

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،فما هي الفعالية؟ ​

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هي عبارة عن نشاطات مُخطّط لها من قِبل المُشرفات ​

في كلّ رُكن يتمّ الإعلان عنها في مواضيع نضعها ونشرح فيها طريقة سير العمل ​

فعالية بجهد عضواتنا ومشاركاتهن المثمرة فعاليات عضوات اللمة هنّ نجماتها وأميراتها ​

دائما الحصرية والتميّز عنوانــــنا ​

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بعد انتهاء موسمـــــــ فعالية الصــيف ​

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كلّ عضوة تساهم بمواضيع مميزة وحصرية ​

في الفعالية ​

ستُمنح ختم فعالية صيف حواء اللمة 2018 ​

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+يتمّ اختيار أفضل المواضيع المساهمة ​

على جميع الأركان ​

لمكافأة صاحباتها في نهاية فصل الصيف ​

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الأركان التي تقام فيها الفعالية : ​

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انتظروا فهارس الفعالية في الأركان الأربع ​

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