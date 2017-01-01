بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لماذا لا تصلي ؟ لماذا لا تصلي ؟ عقوبة تارك الصلاة في الدنيا والاخرة ؟؟ - في الدنيا :- ما دمت لا تصلي ينزع الله البركة من عمرك . ما دمت لا تصلي ظلمة مستديمة في وجهك . ما دمت لا تصلي كل عمل تعمله لاتؤجر عليه من الله . ما دمت لا تصلي لايرفع دعاؤك الى السماء. مادمت لاتصلي لايقبل دعاء غيرك لك . مادمت لاتصلي تمقتك الخلائق في دار الدنيا . - عند الموت :- ما دمت لا تصلي ستموت ذليلاً. ما دمت لا تصلي ستموت جائعاً. ما دمت لا تصلي ستموت عطشاناً ولوسقيت بحار الدنيا. في القبر :- مادمت لا تصلي سيضيق عليك قبرك حتى تختلف أضلاعك. مادمت لا تصلي سيوقد عليك قبرك وتتقلب على الجمر كل ليله وكل نهار. مادمت لا تصلي فلك موعد مع ثعبان كل يوم خمساً فما زال يعذبك عن ترك صلاة الفجر حتى صلاة الظهر وما زال يعذبك عن ترك صلاة الظهر حتى صلاة العصر وهكذا.... بكل ضربة من هذا الثعبان تغوص في الأرض سبعين ذراعا . في يوم القيامة:- مادمت لا تصلي ستسحب على وجهك على جمر من النار. مادمت لا تصلي ينظرالله إليك بعين الغضب وقت الحساب فيقع لحم وجهك. مادمت لا تصلي ستاحسب حساباً شديداً ويأمر الله بك إلى النار. فهل مازلت لا تصلي؟؟؟ سبحآن الله و بحمده سبحآن الله العظيم اللهم أغفر لكآتب الرسآله وقارئهآ ومرسلهآ اللهم أغفر للمؤمنين و المؤمنآت الأحيآء منهم والأموات الحمد الله على نعمة الإسلام ولانني أصلي