قام فنان المناظر الطبيعية باستكمال متحفه الذى لا يمكن ان يتحرك من مكانه بسبب انه صممه من النباتات التى تنمو فى الحقول ، وقد اقام هذا الفنان عمله الرائع فى حقل قريب من مينيا بوليس ، وتعتبر لوحته الطبيعية هى طبق الاصل من اللوحة الرائعة لاشجار الزيتون التى قام بها الفنان فان جوخ فى عام 1889 ، وقد استغرق هذا الامر حوالى مدة ستة اشهر ، بسبب القيام باعمال الحفر والزراعة وقص الاعشاب والنباتات وتسويتها ، وقد تم تصوير هذا الفن الرائع من خلال الطيران . اغرب اللوحات الفنية ولا يمكن مشاهدة هذا الفن الرائع وانت على ارض الواقع بل انه من الافضل النظر اليه من اعلى ، وقد استخدم الفنان مع مجموعته بعض المحاصيل الزراعية لاستكمال فنه مثل اللفت ، القرع ، الخيار ، الشوفان ، والقمح وذلك حتى يحصل على مجموعة الوان مختلفة من المحاصيل الزراعية مثل اللون الاخضر ، البرتقالى ، الاصفر ، واللون الذهبى ، وقد اضاف الفنان قائلا انه راض تماما عن المجهود الذى قام به والنتيجة التى حصل عليها فى النهاية . اغرب اللوحات الفنية كما انه اضاف انه فخور للقيام بعمل قام به احد الفنانين المشهورين مثل فان جوخ فى العالم على الرغم من اختلاف المواد المستخدمة ، ويقوم هذا الفنان بالاعمال الفنية من خلال استخدام الاعشاب باطوال مختلفة ، ثم يقوم بحفر خندق حول لوحته ليحدد التصميم الذى سيقوم به ، ولابراز ملامح الصورة مما يجعل الصورة وكانها ثلاثية الابعاد . اغرب اللوحات الفنية واضاف ايضا قائلا انه يحاول دائما استخدام المحاصيل الزراعية التى تنمو بشكل سريع مثل الكوسا ، والقرع ، والبطيخ ، كما انه يفضل استخدام نبات القمح الا ان نبات الشوفان ينمو بشكل افضل ، وقال انه يقوم بتلك الاعمال الفنية مع مجموعة من الفنانين وهم يعملون مدة 70 ساعة فى الاسبوع . اغرب اللوحات الفنية