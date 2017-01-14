اغرب اللوحات الفنية

الموضوع في 'منتدى عالم الصور والكاريكاتور' نشر بواسطة الشآعرة الفرنسية, ‏23 فيفري 2017 على 17:23.

  1. الشآعرة الفرنسية

    الشآعرة الفرنسية :: عضو مُشارك ::

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    قام فنان المناظر الطبيعية باستكمال متحفه الذى لا يمكن ان يتحرك من مكانه بسبب انه صممه من النباتات التى تنمو فى الحقول ، وقد اقام هذا الفنان عمله الرائع فى حقل قريب من مينيا بوليس ، وتعتبر لوحته الطبيعية هى طبق الاصل من اللوحة الرائعة لاشجار الزيتون التى قام بها الفنان فان جوخ فى عام 1889 ، وقد استغرق هذا الامر حوالى مدة ستة اشهر ، بسبب القيام باعمال الحفر والزراعة وقص الاعشاب والنباتات وتسويتها ، وقد تم تصوير هذا الفن الرائع من خلال الطيران .

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    اغرب اللوحات الفنية


    ولا يمكن مشاهدة هذا الفن الرائع وانت على ارض الواقع بل انه من الافضل النظر اليه من اعلى ، وقد استخدم الفنان مع مجموعته بعض المحاصيل الزراعية لاستكمال فنه مثل اللفت ، القرع ، الخيار ، الشوفان ، والقمح وذلك حتى يحصل على مجموعة الوان مختلفة من المحاصيل الزراعية مثل اللون الاخضر ، البرتقالى ، الاصفر ، واللون الذهبى ، وقد اضاف الفنان قائلا انه راض تماما عن المجهود الذى قام به والنتيجة التى حصل عليها فى النهاية .

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    اغرب اللوحات الفنية


    كما انه اضاف انه فخور للقيام بعمل قام به احد الفنانين المشهورين مثل فان جوخ فى العالم على الرغم من اختلاف المواد المستخدمة ، ويقوم هذا الفنان بالاعمال الفنية من خلال استخدام الاعشاب باطوال مختلفة ، ثم يقوم بحفر خندق حول لوحته ليحدد التصميم الذى سيقوم به ، ولابراز ملامح الصورة مما يجعل الصورة وكانها ثلاثية الابعاد .

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    اغرب اللوحات الفنية


    واضاف ايضا قائلا انه يحاول دائما استخدام المحاصيل الزراعية التى تنمو بشكل سريع مثل الكوسا ، والقرع ، والبطيخ ، كما انه يفضل استخدام نبات القمح الا ان نبات الشوفان ينمو بشكل افضل ، وقال انه يقوم بتلك الاعمال الفنية مع مجموعة من الفنانين وهم يعملون مدة 70 ساعة فى الاسبوع .

    [​IMG]

    اغرب اللوحات الفنية

    [​IMG]
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الشآعرة الفرنسية, ‏23 فيفري 2017 على 17:23
    #1
  2. الشآعرة الفرنسية

    الشآعرة الفرنسية :: عضو مُشارك ::

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    o_O(y)
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الشآعرة الفرنسية, ‏25 فيفري 2017 على 14:44
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    عمل ضخم ويتطلب جهد ووقت ...
    بارك الله فيك على الجهد والموضوع الرائع.
    تقبلي مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏27 فيفري 2017 على 09:19
    #3