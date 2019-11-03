صور عالمية عبرت عن مآسى العالم

احيانا تستطيع صورة معبرة أو لقطة فوتغرافية أن تحكى وتسطر فصول مأساة

لا تتمكن الألأف الكلمات من وصفها بدقة كصورة واحدة .

نستعرض فى الموضوع التالى بعض أشهر الصور

التى لخصت ببراعة وأقتدار فائقين بعض الاحداث والماّسى العالمية او الشخصية

التى يعيشها سكان هذا الكوكب ،

فاكم من سيدات واطفال يعانون ويعيشون فى كبد

فكم من رجال قهرهتهم الظروف والفقر والعوز ​



خطأ واحد يمكن ان يدمر مجهود المئات ، احتفلات كوريا الشمالية باحد المناسبات الرياضية .

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الأجتجاجات فى مدينة ” تولوز ” الفرنسية .



يؤمن سكان التبت أنهم يجب ان يقوموا برحلة بالصورة التى نراها امامنا فى الصورة ليساعدهم على تنقية النفس والروح وكلما زادت المسافة ، زاد النقاء والصفاء الروحى.​



صورة لأحد الأفراد الذى تم تشويه بسبب الحروب الدائرة فى رواندا.



رغم البؤس والفقر والمرض الا ان مازالت الأبتسامة ترتسم على شفاه الايتام .​



صورة قفزة الثقة



صورة من هونج كونج



احد المتضررين من زلزال Sichuan وهو يبكى لدى عثوره على البوم الصور الخاص به وبعائلته تحت أنقاض منزله المنهار من جراء الزلزال.



قام Steve McCurry مصور الناشينوال جيورافيك بالتقاط هذه الصورة والتى حازت على لقب الفتاة الأفغانية صاحبة أجمل عينان فى العالم ، وتدرس الفتاة Sharbat Gula فى أحد المدارس المقامة فى واحد من معسكرات اللجوء العديدة والمنتشرة فى أفغانستان وكانت الفاتة تبلغ وقت التقاط الصورة 12 عاماً . ​



فازت هذه الصورة بأرفع جوائز التصوير الفوتغرافى وهى صورة لطفل صغير فى اوغندا المبتلية بالمجاعات يلفظ انفاسه الاخيرة ويمسك يديه احد أفراد البعثات التبشرية والتى قدمت لتقديم يد العون لضحايا المجاعات ، وقد رفض Mike Wells المصور الصحفى البريطانى الشهير الجائزة معرباً عن حزنه وأسفه الشديد ان تكون مأساة ووفاة هذا الطفل هى سبب تكريمه وحصوله على جائزة مادية او حتى معنوية .​



انهارت احد المدارس الدينية فى Port-au-Prince عاصمة هايتي فى نوفمبر 2008 وقتل ما يزيد عن 30 شخصاً تحت الأنقاض لأن وقع الانهيار فى وسط يوم دراسى واثناء تلقى الطلبه لدروسهم والتقطت عدسات مراسلى شبكة الرويترز هذه الصورة لرأس شاب محبوساً تحت الانقاض ولكنه مازال حياً .​