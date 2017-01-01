حكمة

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة نعمات, ‏24 فيفري 2017 على 18:28.

  1. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    لقد زكى الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تزكية ما زكها لأحد من خلقه
    زكاه في عقله
    فقال/ ما ضل صاحبكم وما غوى /النجم
    زكاه في بصره/ ما زاغ البصر وما طغى /النجم
    زكاه في فؤاده /وما كذب الفؤاد ما رأى /النجم
    زكاه في صدره فقال/ ألم نشرح لك صدرك
    وزكاه في دكره فقال/ ورفعنا لك دكرك / الشرح
    زكاه في معلمه فقال/ علمه شديد القوى /النجم
    زكاه في صدقه /فقال/ وما ينطق عن الهوى/النجم
    زكاه في حلمه فقال /بالمؤمنين رءوف رحيم/ التوبة
    وزكاه كله فقال/ وإنك لعلى خلق عظيم / القلم
    فصلوا عليه وسلموا تسليما
    اللهم إجعلنا رفقائه في الجنة
     
    نعمات, ‏24 فيفري 2017 على 18:28
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