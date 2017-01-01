السلام عليكم لقد زكى الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تزكية ما زكها لأحد من خلقه زكاه في عقله فقال/ ما ضل صاحبكم وما غوى /النجم زكاه في بصره/ ما زاغ البصر وما طغى /النجم زكاه في فؤاده /وما كذب الفؤاد ما رأى /النجم زكاه في صدره فقال/ ألم نشرح لك صدرك وزكاه في دكره فقال/ ورفعنا لك دكرك / الشرح زكاه في معلمه فقال/ علمه شديد القوى /النجم زكاه في صدقه /فقال/ وما ينطق عن الهوى/النجم زكاه في حلمه فقال /بالمؤمنين رءوف رحيم/ التوبة وزكاه كله فقال/ وإنك لعلى خلق عظيم / القلم فصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إجعلنا رفقائه في الجنة