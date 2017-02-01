افضل الخلطات والطرق الطبيعية لتطويل الشعر بشكل طبيعي وبسرعة

تطويل الشعر وتكثيفة افضل الخلطات والطرق الطبيعية لتطويل الشعر بشكل طبيعية وبسرعة اليكم بعض خلطات تطويل الشعر وتكثيفة بسرعة. اولا خلطة ماء الارز لي تطويل وتكثيف الشعر قومي بنقع كوب من الارز الابيض في لتر من الماء واتركية لمدة يوم كامل وبعدها اضيفي الي الماء نصف كوب من خل التفاح واغسلي شعرك بهذا الخليط واتركية لمدة ساعه علي الاقل وسوف تلاحظين الفرق تعمل هذه الوصفة علي تطويل الشعر وتنعيم الشعرالخشن زيوت لتطويل الشعر بسرعة هناك بعض الزيوت الطبيعية التي تساعد علي تطويل الشعر بسرعة ,مثل 1.زيت الزيتون 2.زيت جوز الهند 3.زيت الافوكادو 4.زيت الجوجوبيا 5.زيت الثوم 6.زيت الجرجير خلطات لتطويل الشعر والعناية به 1.اهري موزة واحدة وضعي عليها ملعقة من زيت الزيتون وفركي شعرك بها لمدة 10 دقائق يساعد هذا علي تطويل الشعر وتنعيمة 2. اخفقي صفار بيضة واحدة معا ملعقة من العسل واتركية علي شعرك لمدة نصف ساعه وبعدها اغسلي شعرك بالماء البارد 3.يمكن الاستعانة بماء البصل من خلال تدليك فروة شعرك به لمدة 10 دقائق بشكل يومي وسوف تلاحظي الفرق المصدر:http://www.bdyagdeda.com/30-خلطة-طبيعية-لتطويل-وتكثيف-الشعر-بسرعة/