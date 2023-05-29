كيف تتم عملية تكميم المعدة

نسر الصعيد
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تكميم المعدة هو نوع من جراحة السمنة التي تستخدم لعلاج السمنة. وهي تنطوي على إزالة جزء كبير من المعدة، وترك أنبوب على شكل موزة أو "كم" في مكانه. الجزء المتبقي من المعدة يقارب حجم ثمرة الموز ويستوعب حوالي عُشر سعة المعدة الأصلية. هذا يقلل من كمية الطعام التي يمكن تناولها ويقلل أيضًا من الشهية عن طريق الحد من إفراز الهرمونات التي تحفز الجوع.
يتم إجراء العملية من خلال تنظير البطن باستخدام عدة شقوق صغيرة وأدوات متخصصة. أثناء العملية، تتم إزالة ما يقرب من 75٪ إلى 85٪ من المعدة ويتم تدبيس الجزء المتبقي معًا لتشكيل معدة جديدة أصغر. ثم يتم توصيل المعدة الجديدة بالأمعاء الدقيقة، متجاوزة بعضًا من عملية الهضم الطبيعية.
يعتبر التكميم بشكل عام أقل خطورة من الأنواع الأخرى لجراحة السمنة، مثل المجازة المعدية أو تحويل الاثني عشر، لأنها لا تنطوي على إعادة توجيه أو تجاوز أجزاء من الجهاز الهضمي. عادةً ما يكون وقت التعافي بعد التكميم أقصر منه في جراحات السمنة الأخرى، وعادة ما تكون الآثار الجانبية ضئيلة.
يعتبر تكميم المعدة إجراء فعال وآمن لفقدان الوزن. يعاني معظم المرضى من فقدان الوزن بشكل كبير خلال السنة الأولى بعد الجراحة، على الرغم من أن البعض قد يستغرق وقتًا أطول. يجب أن يفهم المرضى الذين خضعوا لهذه الجراحة أن تغييرات نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ضرورية للحفاظ على النجاح على المدى الطويل.
عملية تحويل المسار بالمنظار هي إجراء طفيف التوغل يمكن استخدامه لعلاج السمنة وأمراض التمثيل الغذائي الأخرى ذات الصلة. يتضمن هذا النوع من الجراحة استخدام شقوق صغيرة في البطن للوصول إلى الجهاز الهضمي. أثناء العملية، يقوم الجراح بإنشاء مجازة حول جزء من المعدة والأمعاء الدقيقة، مما يقلل من كمية السعرات الحرارية التي يمتصها الجسم. ثم يتم توصيل الجزء الالتفافي من الجهاز الهضمي إما بجزء من الأمعاء الدقيقة أو بالأمعاء الغليظة.
فوائد جراحة المجازة بالمنظار عديدة. بالمقارنة مع الجراحة المفتوحة التقليدية، يمكن إكمال هذا الإجراء بسرعة أكبر مع وقت أقل للشفاء بعد الجراحة. بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد جراحة المجازة التنظيرية في تقليل المضاعفات مثل العدوى وتشكيل الفتق.
تشمل المخاطر المحتملة المرتبطة بجراحة المجازة التنظيرية النزيف والعدوى وردود الفعل على التخدير. بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني بعض المرضى من مضاعفات طويلة الأمد مثل نقص الفيتامينات أو تغيرات في عادات الأمعاء.
بشكل عام، تعد عملية تحويل المسار بالمنظار خيارًا فعالًا لعلاج السمنة وأمراض التمثيل الغذائي ذات الصلة. ومع ذلك، من المهم أن يفهم المرضى جميع المخاطر المحتملة قبل الخضوع لهذا النوع من الإجراءات.
جراحة المجازة بالمنظار هي إجراء طفيف التوغل يستخدم لعلاج أنواع معينة من اضطرابات الجهاز الهضمي. عادة ما يتم تنفيذ الإجراء من قبل جراح مؤهل يستخدم أدوات متخصصة وتكنولوجيا التصوير لتوجيه الجراحة. أثناء الإجراء، يتم إجراء شق صغير في بطن المريض وإدخال منظار
تُجرى جراحة المجازة التنظيرية عمومًا تحت التخدير العام وتستغرق حوالي 2-3 ساعات. أثناء العملية، يتم إجراء عدة شقوق صغيرة في البطن يتم من خلالها إدخال أدوات خاصة. تستخدم الأدوات لتقسيم وتوصيل أجزاء من المعدة والأمعاء.
عادةً ما يستغرق التعافي من جراحة المجازة التنظيرية عدة أسابيع، ولكن يمكن لمعظم المرضى العودة إلى أنشطتهم الطبيعية في غضون ثلاثة أشهر أو نحو ذلك. تعد مضاعفات هذا النوع من الجراحة نادرة ولكنها يمكن أن تشمل العدوى والنزيف والفتق. المرضى الذين خضعوا لجراحة المجازة بالمنظار قد يعانون أيضًا من نقص التغذية بسبب ذلك
يتم إجراء العملية من خلال تنظير البطن باستخدام عدة شقوق صغيرة وأدوات متخصصة. أثناء العملية، تتم إزالة ما يقرب من 75٪ إلى 85٪ من المعدة ويتم تدبيس الجزء المتبقي معًا لتشكيل معدة جديدة أصغر. ثم يتم توصيل المعدة الجديدة بالأمعاء الدقيقة، متجاوزة بعضًا من عملية الهضم الطبيعية.
يعتبر التكميم بشكل عام أقل خطورة من الأنواع الأخرى لجراحة السمنة، مثل المجازة المعدية أو تحويل الاثني عشر، لأنها لا تنطوي على إعادة توجيه أو تجاوز أجزاء من الجهاز الهضمي. عادةً ما يكون وقت التعافي بعد التكميم أقصر منه في جراحات السمنة الأخرى، وعادة ما تكون الآثار الجانبية ضئيلة.
يعتبر تكميم المعدة إجراء فعال وآمن لفقدان الوزن. يعاني معظم المرضى من فقدان الوزن بشكل كبير خلال السنة الأولى بعد الجراحة، على الرغم من أن البعض قد يستغرق وقتًا أطول. يجب أن يفهم المرضى الذين خضعوا لهذه الجراحة أن تغييرات نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ضرورية للحفاظ على النجاح على المدى الطويل.
عملية تحويل المسار بالمنظار هي إجراء طفيف التوغل يمكن استخدامه لعلاج السمنة وأمراض التمثيل الغذائي الأخرى ذات الصلة. يتضمن هذا النوع من الجراحة استخدام شقوق صغيرة في البطن للوصول إلى الجهاز الهضمي. أثناء العملية، يقوم الجراح بإنشاء مجازة حول جزء من المعدة والأمعاء الدقيقة، مما يقلل من كمية السعرات الحرارية التي يمتصها الجسم. ثم يتم توصيل الجزء الالتفافي من الجهاز الهضمي إما بجزء من الأمعاء الدقيقة أو بالأمعاء الغليظة.
فوائد جراحة المجازة بالمنظار عديدة. بالمقارنة مع الجراحة المفتوحة التقليدية، يمكن إكمال هذا الإجراء بسرعة أكبر مع وقت أقل للشفاء بعد الجراحة. بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد جراحة المجازة التنظيرية في تقليل المضاعفات مثل العدوى وتشكيل الفتق.
تشمل المخاطر المحتملة المرتبطة بجراحة المجازة التنظيرية النزيف والعدوى وردود الفعل على التخدير. بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني بعض المرضى من مضاعفات طويلة الأمد مثل نقص الفيتامينات أو تغيرات في عادات الأمعاء.
بشكل عام، تعد عملية تحويل المسار بالمنظار خيارًا فعالًا لعلاج السمنة وأمراض التمثيل الغذائي ذات الصلة. ومع ذلك، من المهم أن يفهم المرضى جميع المخاطر المحتملة قبل الخضوع لهذا النوع من الإجراءات.
جراحة المجازة بالمنظار هي إجراء طفيف التوغل يستخدم لعلاج أنواع معينة من اضطرابات الجهاز الهضمي. عادة ما يتم تنفيذ الإجراء من قبل جراح مؤهل يستخدم أدوات متخصصة وتكنولوجيا التصوير لتوجيه الجراحة. أثناء الإجراء، يتم إجراء شق صغير في بطن المريض وإدخال منظار
تُجرى جراحة المجازة التنظيرية عمومًا تحت التخدير العام وتستغرق حوالي 2-3 ساعات. أثناء العملية، يتم إجراء عدة شقوق صغيرة في البطن يتم من خلالها إدخال أدوات خاصة. تستخدم الأدوات لتقسيم وتوصيل أجزاء من المعدة والأمعاء.
عادةً ما يستغرق التعافي من جراحة المجازة التنظيرية عدة أسابيع، ولكن يمكن لمعظم المرضى العودة إلى أنشطتهم الطبيعية في غضون ثلاثة أشهر أو نحو ذلك. تعد مضاعفات هذا النوع من الجراحة نادرة ولكنها يمكن أن تشمل العدوى والنزيف والفتق. المرضى الذين خضعوا لجراحة المجازة بالمنظار قد يعانون أيضًا من نقص التغذية بسبب ذلك