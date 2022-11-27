Omnyah
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 نوفمبر 2022
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 3
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
توفر الترجمة الأكاديمية للنصوص العلمية والتقنية أداة لنشر أنشطة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي (R & D & I). التغلب على حواجز اللغة في نشر الابتكار التكنولوجي والعلمي هو عامل حاسم لاقتصاد المعرفة.
نظرًا لأنه لا يكفي توليد النتائج ، يجب توصيلها بشكل صحيح.
يعطي الترتيب الصحيح للأفكار وهيكلها ، باتباع طريقة مصممة لنقل المعلومات بدقة ، قيمة لمحتواها. علاوة على ذلك ، فإن عالمنا المعولم يتطلب نقل المعلومات بلغات مختلفة ، مع انتشار واضح للغة الإنجليزية.
المترجم المحترف ذو الخبرة البحثية هو الملف الشخصي المثالي لترجمة النصوص العلمية. بعد كل شيء ، لا يتعلق الأمر فقط باختيار الكلمات الدقيقة ، ولكن أيضًا بفهم بنية النص ومحتواه. هذه هي الطريقة الوحيدة لاستخدام الموارد اللغوية والخطابية والوثائقية المناسبة للنشر.
الترجمة الأكاديمية كبحث
من ناحية أخرى ، تتضمن الترجمة العلمية أيضًا العمل البحثي. تشمل مهام البحث التي سيضطلع بها المترجم العلمي ما يلي:
فحص المراجع الببليوغرافية والبحث عنها ؛
البحث عن المصادر باللغات الأصلية والهدف ؛
دراسة المصطلحات بشكل منهجي ؛
تطوير موارد لغوية محددة ، مثل المعاجم وقوائم الاختصارات ؛
تدقيق البيانات والجداول والأشكال.
بالإضافة إلى الترجمة ، في ماستر نساعدك على تعديل النص الأصلي لتكييفه مع معايير أسلوب المنشور الأكاديمي الذي تم تصميمه من أجله. على سبيل المثال ، يمكننا تكييف إجراءات الاقتباس ، والاصطلاحات الببليوغرافية ، وهيكل المحتوى ، وما إلى ذلك. كما نساعدك أيضًا في كتابة وترجمة الملخص لمقالك ، مع الحفاظ على الطول الأقصى المسموح به. بالإضافة إلى ذلك ، ننصحك طوال عملية كتابة ورقتك الأكاديمية.
هل تبحث عن مترجم لمنشورك الأكاديمي القادم؟ نحن نقدم لك أكثر بكثير من مجرد الترجمة.
خدمة ذات قيمة مضافة عالية
التوثيق الببليوغرافي
يعد التوثيق الببليوغرافي وإنتاج المراجع من أكثر المراحل شاقة في البحث الأكاديمي وعملية الكتابة والترجمة. في ماستر نساعدك في هذا العمل الوثائقي الشاق. نتحقق من المراجع ، ونبحث في المصادر ، ونكتشف ما إذا كانت هناك ترجمة منشورة بالفعل باللغة الهدف ، لذلك يمكن الاستشهاد بها في قائمة المراجع ، كما نقوم بتوثيق الاستشهادات والتحقق من سلامة المراجع من حيث النص ككل. .
نحن لا نسهل عليك فقط إدارة بياناتك الببليوغرافية ، ولكننا نكيفها أيضًا مع اصطلاحات كل منشور. بالإضافة إلى ذلك ، نتحقق من أن روابط المنشورات الإلكترونية عبر الإنترنت لا تزال محدثة وصالحة.
الترجمة الأكاديمية لمختلف النصوص والتخصصات
يمكن تصنيف النصوص الأكاديمية والعلمية إلى ثلاث فئات رئيسية:
الأعمال التي تمنح درجة أكاديمية ، مثل أطروحات الدكتوراه ومشاريع نهاية الدرجة ؛
تقارير وملخصات ومراجعات المشاريع البحثية ؛
المنشورات العلمية سواء كانت مقالات أو أوراق أو مقالات أو كتب أو دراسات.
كل نوع من هذه الأنواع من النصوص له خصائصه الشكلية والخطابية. وغني عن القول ، نحن بحاجة إلى معرفتهم من أجل التعامل مع الترجمة بشكل صحيح. هذا ما يمكننا من اختيار السجل الصحيح (رسمي إلى حد ما ، حسب الحاجة) ، وفي النهاية ، الهيكل الذي يتطابق مع المحتوى.
عندما يتعلق الأمر بالنصوص الفنية غير الأكاديمية ، على الرغم من أنها أقل خضوعًا للاتفاقيات الرسمية ، فإنها تشكل صعوبات مماثلة لتلك الخاصة بالنشر العلمي. التحدي الرئيسي الذي يواجهونه هو إجراء مناقشة واضحة ودقيقة ومنظمة للأفكار باستخدام المصطلحات المناسبة.
مجالات خبرتنا الرئيسية في الترجمة الأكاديمية هي العلوم الإنسانية والاجتماعية ، والاقتصاد ، والعلوم الطبيعية ، والطب والعلوم القانونية. فيما يتعلق بالنصوص الفنية غير الأكاديمية ، يمكننا أيضًا تغطية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتكنولوجيا قطاع الإلكترونيات والطاقة ، بالإضافة إلى مجالات الموضوعات المتخصصة الأخرى.
ترجمة أكاديمية بثلاث لغات
نقوم بترجمة وتحرير النصوص الأكاديمية باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
اختر ماستر ، فريق من المترجمين والمحررين في خدمة العلم.
نظرًا لأنه لا يكفي توليد النتائج ، يجب توصيلها بشكل صحيح.
يعطي الترتيب الصحيح للأفكار وهيكلها ، باتباع طريقة مصممة لنقل المعلومات بدقة ، قيمة لمحتواها. علاوة على ذلك ، فإن عالمنا المعولم يتطلب نقل المعلومات بلغات مختلفة ، مع انتشار واضح للغة الإنجليزية.
المترجم المحترف ذو الخبرة البحثية هو الملف الشخصي المثالي لترجمة النصوص العلمية. بعد كل شيء ، لا يتعلق الأمر فقط باختيار الكلمات الدقيقة ، ولكن أيضًا بفهم بنية النص ومحتواه. هذه هي الطريقة الوحيدة لاستخدام الموارد اللغوية والخطابية والوثائقية المناسبة للنشر.
الترجمة الأكاديمية كبحث
من ناحية أخرى ، تتضمن الترجمة العلمية أيضًا العمل البحثي. تشمل مهام البحث التي سيضطلع بها المترجم العلمي ما يلي:
فحص المراجع الببليوغرافية والبحث عنها ؛
البحث عن المصادر باللغات الأصلية والهدف ؛
دراسة المصطلحات بشكل منهجي ؛
تطوير موارد لغوية محددة ، مثل المعاجم وقوائم الاختصارات ؛
تدقيق البيانات والجداول والأشكال.
بالإضافة إلى الترجمة ، في ماستر نساعدك على تعديل النص الأصلي لتكييفه مع معايير أسلوب المنشور الأكاديمي الذي تم تصميمه من أجله. على سبيل المثال ، يمكننا تكييف إجراءات الاقتباس ، والاصطلاحات الببليوغرافية ، وهيكل المحتوى ، وما إلى ذلك. كما نساعدك أيضًا في كتابة وترجمة الملخص لمقالك ، مع الحفاظ على الطول الأقصى المسموح به. بالإضافة إلى ذلك ، ننصحك طوال عملية كتابة ورقتك الأكاديمية.
هل تبحث عن مترجم لمنشورك الأكاديمي القادم؟ نحن نقدم لك أكثر بكثير من مجرد الترجمة.
خدمة ذات قيمة مضافة عالية
التوثيق الببليوغرافي
يعد التوثيق الببليوغرافي وإنتاج المراجع من أكثر المراحل شاقة في البحث الأكاديمي وعملية الكتابة والترجمة. في ماستر نساعدك في هذا العمل الوثائقي الشاق. نتحقق من المراجع ، ونبحث في المصادر ، ونكتشف ما إذا كانت هناك ترجمة منشورة بالفعل باللغة الهدف ، لذلك يمكن الاستشهاد بها في قائمة المراجع ، كما نقوم بتوثيق الاستشهادات والتحقق من سلامة المراجع من حيث النص ككل. .
نحن لا نسهل عليك فقط إدارة بياناتك الببليوغرافية ، ولكننا نكيفها أيضًا مع اصطلاحات كل منشور. بالإضافة إلى ذلك ، نتحقق من أن روابط المنشورات الإلكترونية عبر الإنترنت لا تزال محدثة وصالحة.
الترجمة الأكاديمية لمختلف النصوص والتخصصات
يمكن تصنيف النصوص الأكاديمية والعلمية إلى ثلاث فئات رئيسية:
الأعمال التي تمنح درجة أكاديمية ، مثل أطروحات الدكتوراه ومشاريع نهاية الدرجة ؛
تقارير وملخصات ومراجعات المشاريع البحثية ؛
المنشورات العلمية سواء كانت مقالات أو أوراق أو مقالات أو كتب أو دراسات.
كل نوع من هذه الأنواع من النصوص له خصائصه الشكلية والخطابية. وغني عن القول ، نحن بحاجة إلى معرفتهم من أجل التعامل مع الترجمة بشكل صحيح. هذا ما يمكننا من اختيار السجل الصحيح (رسمي إلى حد ما ، حسب الحاجة) ، وفي النهاية ، الهيكل الذي يتطابق مع المحتوى.
عندما يتعلق الأمر بالنصوص الفنية غير الأكاديمية ، على الرغم من أنها أقل خضوعًا للاتفاقيات الرسمية ، فإنها تشكل صعوبات مماثلة لتلك الخاصة بالنشر العلمي. التحدي الرئيسي الذي يواجهونه هو إجراء مناقشة واضحة ودقيقة ومنظمة للأفكار باستخدام المصطلحات المناسبة.
مجالات خبرتنا الرئيسية في الترجمة الأكاديمية هي العلوم الإنسانية والاجتماعية ، والاقتصاد ، والعلوم الطبيعية ، والطب والعلوم القانونية. فيما يتعلق بالنصوص الفنية غير الأكاديمية ، يمكننا أيضًا تغطية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتكنولوجيا قطاع الإلكترونيات والطاقة ، بالإضافة إلى مجالات الموضوعات المتخصصة الأخرى.
ترجمة أكاديمية بثلاث لغات
نقوم بترجمة وتحرير النصوص الأكاديمية باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
اختر ماستر ، فريق من المترجمين والمحررين في خدمة العلم.
كيفية التواصل مع مكتب ماستر للخدمات التعليميةلكي تحصل على كافة الخدمات التي يوفرها لك مكتب ماستر للخدمات التعليمية. وفرنا لك في هذه النقطة كافة وسائل التواصل التي من الممكن أن تتواصل مع مكتب ماستر من خلالها. وتتمثل هذه الوسائل في النقاط التالية:
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