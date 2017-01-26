البقلاوة الجزائرية

الموضوع في 'منتدى المطبخ الجزائري' نشر بواسطة sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 19:06.

  1. sara fares

    sara fares :: عضو منتسِب ::

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    [​IMG]


    البقلاوة الجزائرية

    من الحلويات التقليدية وهي وصفة اجبارية تقريبا في الافراح والاعراس






    • مقادير العجينة

    • كيلو فرينة

    • 3 حبات بيض

    • 0.5 كاس زيت

    • رشة ملح

    • ماء وماء زهر مع بعضهم البعض

    • مقادير الحشوة

    • 4 كيلو غرامات من الكاوكاو اي الفول السوداني

    • كيلة ناقصة سكر

    • عطر اللوز

    • شاربات او عسل


    طريقة التحضير








    • اول العجينة نقوم بجمع كل مكونات العجينة مع بعضها البعض وندلكها قليلا ومن ثم نتركها لترتاح لتسهل استعمالها لاحقا







    • نقوم بتحضير الحشو بجمع جميع المكونات السابقة





    • [​IMG]



      نحضر ماكينة صنع البقلاوة كما في الصورة





    • [​IMG]






      نقوم بفرد العجينة كل مرة مع دهنها بالزبدة وبالطبقات في صينية الفرن حتى نكون طبقة ومن ثم نضع الحشوة ومن ثم نكرر وضع العجينة







    • وهكدا الى ان نتحصل على الشكل النهائي نقطعها الى معين ونزينها بحبات اللوز ونضعها في الفرن







    • وبعد طهوها وهي ساخنة نسقيها بالعسل ومن المفضل بالشاربات لكي تصبح خفيفة







    • وبالصحة والعافية
     
    sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 19:06
    #1
  2. sara fares

    sara fares :: عضو منتسِب ::

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    sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 19:06
    #2
  3. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    امممممممممممممممممممممممم شهيتيني
    شكرا لك
     
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    Malika Tlm, ‏25 فيفري 2017 على 20:15
    #3
  4. sara fares

    sara fares :: عضو منتسِب ::

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    العفوو اختي شكراا على مرورك العطر نورتي الموضوع بمرورك
     
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    sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 20:17
    #4