البقلاوة الجزائرية من الحلويات التقليدية وهي وصفة اجبارية تقريبا في الافراح والاعراس مقادير العجينة كيلو فرينة 3 حبات بيض 0.5 كاس زيت رشة ملح ماء وماء زهر مع بعضهم البعض مقادير الحشوة 4 كيلو غرامات من الكاوكاو اي الفول السوداني كيلة ناقصة سكر عطر اللوز شاربات او عسل طريقة التحضير اول العجينة نقوم بجمع كل مكونات العجينة مع بعضها البعض وندلكها قليلا ومن ثم نتركها لترتاح لتسهل استعمالها لاحقا نقوم بتحضير الحشو بجمع جميع المكونات السابقة نحضر ماكينة صنع البقلاوة كما في الصورة نقوم بفرد العجينة كل مرة مع دهنها بالزبدة وبالطبقات في صينية الفرن حتى نكون طبقة ومن ثم نضع الحشوة ومن ثم نكرر وضع العجينة وهكدا الى ان نتحصل على الشكل النهائي نقطعها الى معين ونزينها بحبات اللوز ونضعها في الفرن وبعد طهوها وهي ساخنة نسقيها بالعسل ومن المفضل بالشاربات لكي تصبح خفيفة وبالصحة والعافية