كيش بالدجاج ساهل ماهل بالصور

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Fleur Rouje

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
6 مارس 2018
المشاركات
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النقاط
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العمر
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الإقامة
جزائر
الجنس
أنثى
#1
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مقادير العجينة:

250 غ دقيق مغربل
125 زبدة لينة مقطعة قطع صغيرة
1/20 ملعقة صغيرة سكر + 1/2 ملعقة صغيرة ملح
1 بيضة

الطريقة :

كنخدمو الطحين و السكر و الملح يأطراف الاصابع للحصول على خليط مرمل ثم نضيف البيضة و ندلك جيدا للحصول على عجينة لينة نقوم بلفها في البلاستيك الغدائي و إدخالها الثلاجة لمدة ربع ساعة ثم نطلقها بالمدلاك و نغلف بها قالب الكيك







ندخلها الفرن لتطبخ نصف طياب فقط ثم نمر لتحضير الحشوة

المقادير :

نصف كيلو من هبرة الدجاج مقطعة شرائط
2 بصلات متوسطين مشلظين
معدنوس مفروم
ملح و إبزار حسب الرغبة
ذرة مصبرة

الطريقة :

نشحرو البصل و الدجاج كل على حدة في الزيت مع رشة ملح و إبزار و المعدنوس
نخلطهم بعد الطبخ مع بعض و نفرع الخليط على عجين الكيش ثم نضع فوقهم حبيبات الذرة المصبرة






و نمر لتحضير الصلصة و نحتاج لـ :

4 بيضات
3 ملاعق كبار قشدة طرية
3 ملاعق كبار حليب بارد
رشة ملح و قليل من الجوزة المحكوكة




خلط جيدا و نصب فوق خليط البصل و الدجاج و نرش بالجبن المفروم ز ندخلها الفرن




و ها هو الكيش ديالنا واجد بالصحة و الراحة حبيباتي






 
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