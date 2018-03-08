كيش بالدجاج ساهل ماهل بالصور

Fleur Rouje
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مقادير العجينة:
250 غ دقيق مغربل
125 زبدة لينة مقطعة قطع صغيرة
1/20 ملعقة صغيرة سكر + 1/2 ملعقة صغيرة ملح
1 بيضة
الطريقة :
كنخدمو الطحين و السكر و الملح يأطراف الاصابع للحصول على خليط مرمل ثم نضيف البيضة و ندلك جيدا للحصول على عجينة لينة نقوم بلفها في البلاستيك الغدائي و إدخالها الثلاجة لمدة ربع ساعة ثم نطلقها بالمدلاك و نغلف بها قالب الكيك
ندخلها الفرن لتطبخ نصف طياب فقط ثم نمر لتحضير الحشوة
المقادير :
نصف كيلو من هبرة الدجاج مقطعة شرائط
2 بصلات متوسطين مشلظين
معدنوس مفروم
ملح و إبزار حسب الرغبة
ذرة مصبرة
الطريقة :
نشحرو البصل و الدجاج كل على حدة في الزيت مع رشة ملح و إبزار و المعدنوس
نخلطهم بعد الطبخ مع بعض و نفرع الخليط على عجين الكيش ثم نضع فوقهم حبيبات الذرة المصبرة
و نمر لتحضير الصلصة و نحتاج لـ :
4 بيضات
3 ملاعق كبار قشدة طرية
3 ملاعق كبار حليب بارد
رشة ملح و قليل من الجوزة المحكوكة
خلط جيدا و نصب فوق خليط البصل و الدجاج و نرش بالجبن المفروم ز ندخلها الفرن
و ها هو الكيش ديالنا واجد بالصحة و الراحة حبيباتي