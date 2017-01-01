هل لديك حرية التصرف في أموالك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أردت طرح موضوع أشكل علي لنناقشه وهو كيفية التصرف في مالك الخاص لست على الفقير ولا على الذي هو من طبقة متوسطة ولكني على ذلك الغني والثري ثراءا فاحشا قبل كلشي سأدعوكم أولا لقراءة هاذ الموضوع وبعدها سأحدثكم عن ظواهر أراها غريبة ولااعلم إن كان غيري يراها غريبة أم أنا وحدي من أراها غريبة توجد عائلة أعرفها عندهم دار ممكن تقول هي فيلا أربع طوابق وفناء كبير ومسبح بجانب الدار توجد أبارتمون فارغة وكلمة أبارتمون قليلة في حقها لأنو أبارتمون كبيرة و مجهزة بطريقة عصرية وهذه العائلة تستعمل هاذ البيت الكبير فقط في العطل لأنهم يسافرون ولديهم بيت من طابقين في نفس الولاية التي يعمل فيها الأب أما الأبارتمون فهي على الدوام فارغة استعملوها فقط لمدة عام والبيت الكبير يسكنه خمس أفراد وهم دائما مسافرون الأم عندها سيارتها الإبن الأول اشتروا له سيارته الإبن الثاني اشتروا له سيارته والأب أربع سيارات بماركات عالمية وعلما أنو يشتري سياراته مباشرة من البلد المنتج حسنا سأتحدث عن ظاهرة أخرى نساء عاملات وأزواجهن قائمون بمصاريفهن تجدها تعمل وتشتري القفطان بثمن ست ملايين ورأيت هاذ الشيء مرارا أو تظل دائما تشتري وتشتري وتشتري وعلى فكرة لست ضد الأناقة بالعكس أنا من المهووسات بالموضة والأناقة ولكن ليس من الضروري أن أصرف مالا كثيرا لأبدو في منظر أنيق وليس من الضروري أن أبقى طوال العام وأنا أشتري وأشتري وأشتري وكأن الموضة هي محور الحياة فهناك الموضة والأناقة وهناك التصرف العقلاني في المال وهنا أرجو أن تتذكرو أن الكلام موجه لأصحاب الثراء الفاحش والذين كل همهم هو صرف الأموال والسؤوال: هل من العدل أن يكسب أحدهم بيتين أو ثلاثا أو خمس أو أربع سيارات ولو بعرق جبينه وكان ماله حلالا وهنالك أناس في الشوارع نائمون وفي العراء ساكنون هناك من يقول هذا مالي وكسبته من عرق جبيني نعم جميعنا يعلم ذلك ولكن هناك محرومون وهناك أناس حالتهم مزرية وهنا سؤوال النقاش : الذين يملكون الأموال الطائلة وأصحاب الثراء الفاحش (ولست أتحدث عمن كسبوا أموالهم من حرام ) هل لهم الحق في التصرف كيفما يشاؤون في أموالهم أم واجب عليهم وجوبا مساعدة المحتاجين وللمتفقهين في الشرع ماذا يقول الدين في هذا ؟ وفي انتظار تفاعلكم سلام