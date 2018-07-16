واش رايكم في هذا التصرف هل هو غباء أم حيلة أم رياء

الامين محمد

الامين محمد

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#1
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#1
السلام عليكم أحباب اللمة أينما حللت أو ارتحلتم أو نزلتم
اليوم مساءا ذهبت في زيارة لبيت الوالد
الذي مر علي وقت ليس بالقليل
على آخر زيارة
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إلتقيت مع الجيران القدماء في الحي القديم
جلسنا عند الرصيف نتبادل اطراف الحديث
الطريق امام بيت الوالد ضيق جدا
حيث يتسع لسيارة واحد فقط
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الغريب ان الطريق كثير الاستعمال
لأنه يختصر المسافة و يقللها
لكن الاكثر غرابة و هو ان احد الجيران
اوقف شاحنته امام منزله ليسد الطريق
لاحظت الامر و اكننته في قلبي
فعلا احدث مشكل كبير فعدد السيارات التي اضطرت الى العودة للخلف
في ربع ساعة حوالي العشر سيارات
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بصدق ازعجني الامر فمن غير المهقول اقدام شخص على سد الطريق بينما له مكان اوسع
في الجهة الاخرى لان بيته ذا واجهتين
بقي الامر يحز في قلبي حتى أذن المغرب
قررنا المشي الى المسجد
سبقني اصدقاء و تأخرت عنهم و كنت امشي خلفهم
حتى وصلت الى بيت صاحب الشاحنة
فخرج مستعجلا الذهاب المسجد وجدت نفسي مضطرا ان امشي معه
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فسلم علي و سرنا معا
شد النتباهي امرا في غاية الغرابة و هو ان هذا الشخص كلما مرة على حجر و لو كان صغيرا في الطريق
انحنى له و أماطه قائلا و مكررا شطر الحديث إماطة الأذى عن الطريق
لم أفهم كيف يفكر فعلا
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هل هو لا يعرف أن شاحنته أكثر أذى قد يعرقل مصالح الناس
تخيلوا معي شخصا مريضا يسلك ذالك الطريق و يجد الشاحنة تسده قد يكون سببا في وفاة شخص
أو أمرأة حامل يستعجل بها أهلها المستشفى فيجدون الطريق مسدودة
هل السيد يرى أن الحجر أذية و رص الشاحنة في الطريق حق
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للأسف هكذا أشكال أصبحت كثيرة كالذباب في الصيف
يرون الدين في الأمور السهلة و البسيطة و يستصغرون الأمور الكبيرة لأنها تخدم مصالحهم
إخواني أرجوا أن ينتبه الجميع خصوصا أصحاب السيرات أين يوقفون سياراتهم
لأنها قد تكون مزعجة أو تكون هضم لحق من حقوق الناس
قد يرونه هينا و هو عند الله عظييم
 

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