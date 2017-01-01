اختكم ليليا مرام عاونوها

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏27 فيفري 2017 على 20:36.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
    نتمنى تكونوا كامل بخير وصحة اهل اللمة؟
    جيت لهنا ومعرفتش وين ندير الموضوع
    هذا ؛ ذخلت منذ قليل للمنتدى وقريت موضوع الاخت سنايا " هل لك الحرية في التصرف في اموالك ٢"
    وقريت رد الاخت ليليا مرام رغم انني
    منعرفهاش بزاف لكن قريت بعض موضوعاتها فمنتدى واش راك تهدر وما شاء الله عليها ؛ لكن انتبهت بلي تهدر على مرضها ومكنتش حاطة فبالي بلي مرضها مرض خطير غير كي ردت على موضوع الاخت سنايا وقالت بلي لازمتها عملية ب 260 مليون
    يا الله فرج عليها راني حقا حزنت وفكرت مع روحي فحاجة لكن معلبليش اسك رايحين تتفاعلوا معاي فهذي الفكرة
    قلت واش رايكم لوكان نعاونوا اختنا هذي
    بالشوية حتى نجمعولها المال اللي يخصها
    ولو حتى نحطوا غير عشرة الاف
    انا اولا رايحة ندعم اختي ليليا ان شاء الله
    بلي نقدر الله غالب معنديش كيفاه نعاونها
    عالسريع وربي بفرج عليك اختي ويشفيك
    واللي يذخل على هذا الموضوع يعمل اشارة للاخت ليليا مرام باش ما تقولش هدرت عليها فغيابها ومتفهمنيش غلط
    انا ما قدرتش نديرلها اشارة الهاتف عندي
    مكرفس ههه
    والموضوع نتمنى يكون فبلاصته وميكونش
    مخالف للقوانين
    واذا كان مخالف للقوانين اعذروني
    والسلام عليكم
     
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    الصحافية الساخرة, ‏27 فيفري 2017 على 20:36
    #1
  2. حمزةusma

    حمزةusma :: عضو فعّال ::

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    ربي يشفيها اختنا وان شاء الله. في اقرب وقت تديرها العملية
     
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    حمزةusma, ‏27 فيفري 2017 على 20:40
    #2
  3. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

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    Mustapha Bita, ‏27 فيفري 2017 على 20:50
    #3
  4. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    بارك الله فيكي اختي على المبادرة الطيبة في ميزان حسناتك ان شاء الله
    ربي يشفيك اختي ليليا و ان شاء الله في أقرب وقت ديري العملية و تبراي باذن الشافي المعافي
    دعواتنا ليك اختي ربي يحفظك
     
    sozy, ‏27 فيفري 2017 على 20:58
    #4
  5. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    sozy, ‏27 فيفري 2017 على 20:59
    #5