اختكم ليليا مرام عاونوها

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته نتمنى تكونوا كامل بخير وصحة اهل اللمة؟ جيت لهنا ومعرفتش وين ندير الموضوع هذا ؛ ذخلت منذ قليل للمنتدى وقريت موضوع الاخت سنايا " هل لك الحرية في التصرف في اموالك ٢" وقريت رد الاخت ليليا مرام رغم انني منعرفهاش بزاف لكن قريت بعض موضوعاتها فمنتدى واش راك تهدر وما شاء الله عليها ؛ لكن انتبهت بلي تهدر على مرضها ومكنتش حاطة فبالي بلي مرضها مرض خطير غير كي ردت على موضوع الاخت سنايا وقالت بلي لازمتها عملية ب 260 مليون يا الله فرج عليها راني حقا حزنت وفكرت مع روحي فحاجة لكن معلبليش اسك رايحين تتفاعلوا معاي فهذي الفكرة قلت واش رايكم لوكان نعاونوا اختنا هذي بالشوية حتى نجمعولها المال اللي يخصها ولو حتى نحطوا غير عشرة الاف انا اولا رايحة ندعم اختي ليليا ان شاء الله بلي نقدر الله غالب معنديش كيفاه نعاونها عالسريع وربي بفرج عليك اختي ويشفيك واللي يذخل على هذا الموضوع يعمل اشارة للاخت ليليا مرام باش ما تقولش هدرت عليها فغيابها ومتفهمنيش غلط انا ما قدرتش نديرلها اشارة الهاتف عندي مكرفس ههه والموضوع نتمنى يكون فبلاصته وميكونش مخالف للقوانين واذا كان مخالف للقوانين اعذروني والسلام عليكم