موضوع رومنسي

السلام عليكم

النسخة الأصلية

الزوجة ..حبيبي النار احرقت اصبعي

الزوج .,. يمسك يدها و يقبل أصبعها و يقول

لا تلومي النار فلقد غارت من أصابعك

و يمسح عينيها من الدمع و يذهب الى المطبخ يكمل عنها طهي العشا



النسخة المقلدة على الطريقة الجزائرية

الزوجة الجزائرية ..لخضااااااااااار جري العافية راهي حرقتلي جد صباعي

من شهر وانا ننبح معاك باش تصلح الفور

الزوج الجزائري .. علاه يا الزايخة راكي عمية واش دا جدك للنار مليح ليك هاذي دعوتي يا العورة يا الجايحة

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الرومنسية و الحديث الهاديء و الحكمة و الحنية و الصبر

او

الصراخ و الحديث الجارح و العجلة و لا مبالات بمشاعر الطرف الآخر



بين هته و تلك هل نحن شعب يتقن فن الرومنسية و الحوار و الاستماع الى الطرف الآخر

و الصورة النمطية المأخوذة عنا هي ظلم لنا



هل وافق شن طبقة فالرجل الجزائري عصبي و اكملت المرأة القصة بالخشونة



هل توافقوني ان الجيل السابق كان يتقن فن التعامل افضل منا

و ان هذا الجيل عصبي



و هل يمكننا الجمع بين الرجولة و الرومنسية ام هما لا يجتمعان في قلب واحد

هل خشونة المرأة يمكنها التلاؤم مع انوثتها ام لا يمكن ان تجتمع الخشونة و الأنوثة في قلب واحد



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