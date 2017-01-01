لتجاهل فنا..

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة (منير), ‏24 فيفري 2017 على 13:04.

  1. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة وبركاته
    في كثير من الأحيان قد يلجأ الانسان إلى تجاهل الآخرين لأن بعض الأشخاص لا حل لهم إلا التجاهل.
    ولكن قبل التصرف إزاء الناس بهذه الطريقة لا بد أن نتساءل هل كان هذا التجاهل بقصد إيذاء الاخرين.
    أو لمجرد تجاوز مرحلة عابرة؟
    التجاهل فن لابد من الإلمام به والتدرب عليه.
    بما يسمى إدارة فن التجاهل.
    فقد تتعرض خلال حياتك اليومية لكلمات مشينة ومعيبة.
    ومواقف حرجة لا يسعك إلا تجاهلها.
    كما يتجاهل حبيب حبيبته لا لأنه لا يحبها.
    وإنما هي طريقة معينة.
    تتبع سماته الشخصية كما فهمها الطرف الآخر.
    وهنا أيضا قد تواجه بعض الأسئلة.
    فهل ترى التجاهل بعينك أم بعين المرسل ؟
    وهل تمارس هذا التجاهل تحديا
    للآخر أم تحديا لنفسك؟
    أم أنه فن يحقق لنا الراحة لا للتغلب على الآخرين بأي شكل من الأشكال؟
    ومن أمثلة التجاهل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حين يتجاهل الأصنام أثناء العبادة ويوجه عبادته لرب الكعبة.
    ومن تطبيقات هذا الفن تجاهل أفعال الصبي قبل السابعة.
    فهو يربى بالحب و يجب أن نستبدل المحبوبات بالأخطاء. ونتجاهل تلك الأخطاء ولا نركز عليها فنعززها لديه.
    ولكن لا نتجاهل بحيث يتعود الطفل على الخطأ وإنما نربطه بالممارسة الصحيحة.
    فنصحح الأخطاء عن طريق تجاهلها دون لفت نظره إليها.
    قد تجد بعض الناس شخصيته متصيدة.
    ويعتبر التجاهل ضعفا..
    بل ويتلذذ بتصيد الأخطاء ويتقصاها عند الآخرين.
    والبعض يعتبر التجاهل مرادفا للقوة.
    ويستخدمه بطريقة جيدة لتقليص الأخطاء.
    أو استدراج الآخر لمعرفة ما عنده
    والتجاهل حقيقة يتأثر بالسمات الشخصية والأهدأف والأخلاق.
    فمن الممكن تجاهل الزوج إذا كان يؤذي الزوجة والأولاد.
    ويدقق في كل شيئ.
    تبعا لسماته الشخصية كأن يكون قلقا وسواسيا ودقيقا ولا يتجاهل الأشياء الصغيرة.
    وقد يكون هذا الرجل في نفس الوقت صادقا ومحترما ولكن هذا التدقيق الشديد أفسد علاقته بأهله.
    كما يُستخدم التجاهل بقصد الإهمال العاطفي.
    بهدف التأديب.
    وعندما ورد الوعظ والهجر بمعنى التجاهل.
    في القرآن سمعه البعض بآذانهم فقط دون أن يلمسوا حقيقته وفحواه.
    وإنما كان يجب أن يعظها بما يناسبها لا بما يناسب الزوج نفسه.
    التقدير حاجة إنسانية وإذا لم تقدر الآخر فلن تحصل على شيئ منه. والتجاهل يعزز هذا المفهوم عند بعض الناس لا كلهم.
    تجاهل أخطاء المحبوب يندرج تحت هذا الفن أيضا.
    أما تجاهل الترفع والتحقير.
    فلم يكن خلق الأنبياء والرواد. والتجاهل بهذه الطريقة يعدم التواصل الإنساني.
    فالمفروض أن أشير الى الخطأ إذا كان متكررا أما إذا كان عابرا فلا حاجة للإشارة إليه فور حدوثه.
    كم من أم جاءتني في العيادة تشكو ابنا عاقا.
    تأملت جيدا.
    فإذا الام متطلبة للبر أيما تطلب و البر لاينتزع انتزاعا .
    وانما هو يمنح بالحب.
    وهي دقيقة جدا.
    ولا تتقن فن التجاهل.
    وكم من زوج وصل مع زوجته إلى طريق مسدود.
    لأنه لم يستخدم فن التجاهل. وحتى أنني أعرف اخا لي بدأ يكره أمه.
    لعدم قدرته على التجاهل.
    وكان الأولى أن يتعلم كيف يتقن التجاهل حتى يوقف غيره عند حده.
    يجب أن ندرك أن التجاهل فنا يمكننا أن نتعلمه ونعلمه لغيرنا فالرائد من يجعل روادا له من أعدائه.
    فان بادلهم الرجم بالرجم لن يرتقي بنفسه ولا بغيره.
    والأدبيات الدينية لا تقتصر على العبادة فقط وإنما تعلم مهارات التواصل والاخلاق.
    إن التجاهل إذا جاء من نفس راقية.
    ونفس واثقة مطمئنة.
    وكان مصدره القناعة.
    فإنه يدعو إلى التقارب بين الناس ويزيل الكثير من الخلافات بينهم وقل من يتقن هذا الفن
    منير
    ابن الاسلام
     
    حلم كبير و ميلينا معجبون بهذا.
    (منير), ‏24 فيفري 2017 على 13:04
    #1
  2. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    شكرا لموضوعك القيم
    احيانا يكون التجاهل دواء للنفوس المريضة التي يصيبها الغرور والتكبر و عدم احترام اي شخص التجبر
    واحيانا يكون ايضا دواء للمرأة التي لا تحترم زوجها و تهجره ولا ترعاه
    و التجاهل يقع بعد اليأس من صلاح الفرد
     
    ميلينا, ‏24 فيفري 2017 على 13:24
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    أخي الكريم درسك في منتهى الروعة وفلسفة اسلامية راقية تستحق التحية والوقوف تقديرا لقلمك. لمست بين اسطرك انك دكتور لابد وأن مرضاك من المرضى المحضوضين ،الذين حضو بطبيب ومفكر ...
    سلمت تلافيف مخك من الهرم والعجز وزادها الله نشاطا وقوة.
    التجاهل فن الكبار ورعاة الامور ،فالكبير بتجاهله اخطاء الصغير رحمه ،وبتنبيهه بحب زاده ثقة.
    وراعي الامر من زوج او اب أو أمير أو رئيس أو من ولاه الله منصبا على رعية ،بتجاهله أخطاء رعيته جعلها تطمئن له وتعطيه من الحقوق عليها المزيد ،والذكي من يضع قوانين صارمة للمخطىء ،لكن مع ثغرات يتنفس منها من أخطأ أول مرة،أو من أخطأ وهو لا يعلم ...
    فهكذا يكون قد ربى رعيته بالقوانين وكسب ثقتهم به. لان الوصي على الرعية كالوالد الذي يؤنب أولاده ويرحمهم.

    شرحت التجاهل بطريقة رائعة بارك الله فيك.
    تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏24 فيفري 2017 على 13:34
    #3