هل تعلم عن القران الكريم

بسم الله رحمن الرحيم

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هل تعلم أن لفظ المسلمين تكرر في القرآن الكريم ؟

(41)

مرة

هل تعلم أن عدد آيات القرآن الكريم؟

(6236)

آية

هل تعلم أن عدد حروف القرآن الكريم؟

(340.740)

حرف

هل تعلم أن لفظ الملكوت تكرر في القرآن الكريم؟

(4)

مرات

هل تعلم أن عدد كلمات القرآن الكريم؟

(77277)

كلمة

هل تعلم أن لفظ روح القدس تكرر في القرآن الكريم؟

(4)

مرات

هل تعلم أن الدنيا تكررت في القرآن الكريم ؟

(115)

مرة

هل تعلم أن لفظ الركوع ومشتقاته تكرر في القرآن الكريم ؟

(13)

مرة

هل تعلم أن الآخرة تكررت في القرآن الكريم؟

(115)

مرة

هل تعلم أن لفظ الحج ومشتقاته تكرر في القرآن الكريم؟

(13)

مرة

هل تعلم أن لفظ الملائكة تكرر في القرآن الكريم؟

(68)

مرة

هل تعلم أن لفظ الطمأنينة ومشتقاته تكرر في القرآن الكريم؟

(13)

مرة

هل تعلم أن لفظ الشيطان تكرر في القرآن الكريم؟

(68)

مرة

هل تعلم أن لفظ القرآن تكرر في القرآن الكريم ؟

(68)

مرة

هل تعلم أن لفظ الحياة تكرر في القرآن الكريم؟

(71)

مرة

هل تعلم أن لفظ الرسل تكرر في القرآن الكريم؟

(368)

مرة

هل تعلم أن لفظ الحياة ومشتقاته تكرر في القرآن الكريم؟

(145)

مرة

هل تعلم أن لفظ الصلاة تكرر في القرآن الكريم؟

(68)

مرة

هل تعلم أن لفظ الموت ومشتقاته تكرر في القرآن الكريم؟

(145)

مرة

هل تعلم أن لفظ النجاة ومشتقاته تكرر في القرآن الكريم؟

(68)

مرة

هل تعلم أن لفظ السلام ومشتقاته تكرر في القرآن الكريم؟

(50)

مرة

هل تعلم أن لفظ الزكاة تكرر في القرآن الكريم؟

(32)

مرة

هل تعلم أن لفظ الصيف والحر تكرر في القرآن الكريم؟

(5)

مرات

هل تعلم أن لفظ اليوم تكرر في القرآن الكريم؟

(365)

مرة

هل تعلم أن الشتاء والبرد تكرر في القرآن الكريم؟

(5)

مرات

هل تعلم أن لفظ يعقوب تكرر في القرآن الكريم ؟

(7)

مرات

هل تعلم أن لفظ محمد تكرر في القرآن الكريم؟

(4)

مرات

هل تعلم أن لفظ يحيى تكرر في القرآن الكريم؟

(4)

مرات

هل تعلم أن لفظ سراج تكرر في القرآن الكريم؟

(4)

مرات

هل تعلم أن لفظ صالح تكرر في القرآن الكريم؟

(9)

مرات

هل تعلم أن لفظ إبراهيم تكرر في القرآن الكريم؟

(69)

مرة

هل تعلم أن لفظ شعيب تكرر في القرآن الكريم؟

(11)

مرة

هل تعلم أن لفظ إسماعيل تكرر في القرآن الكريم ؟

(12)

مرة

هل تعلم أن لفظ هود تكرر في القرآن الكريم ؟

(7)

مرات

هل تعلم أن لفظ إسحاق تكرر في القرآن الكريم؟

(17)

مرة

هل تعلم أن لفظ يونس تكرر في القرآن الكريم؟

(4)

مرات

هل تعلم أن لفظ إدريس تكرر في القرآن الكريم؟

(2)

مرتين

هل تعلم أن لفظ لوط تكرر في القرآن الكريم؟

(27)

مرة

هل تعلم أن لفظ أيوب تكرر في القرآن الكريم؟

(4)

مرات

هل تعلم أن لفظ يوسف تكرر في القرآن الكريم ؟

(27)

مرة

هل تعلم أن لفظ موسى تكرر في القرآن الكريم؟

(136)

مرة

هل تعلم أن لفظ الشَهر تكرر في القرآن الكريم؟

(12)

مرة

هل تعلم أن لفظ عيسى تكرر في القرآن الكريم؟

(25)

مرة

هل تعلم أن لفظ البخل تكرر في القرآن الكريم؟

(12)

مرة

هل تعلم أن لفظ آدم تكرر في القرآن الكريم؟

(25)

مرة

هل تعلم أن لفظ الحسرة تكرر في القرآن الكريم؟

(12)

مرة

هل تعلم أن لفظ نوح تكرر في القرآن الكريم؟

(43)

مرة

هل تعلم أن لفظ الطمع تكرر في القرآن الكريم؟

(12) مرة

هل تعلم أن لفظ داود تكرر في القرآن الكريم؟

(16) مرة

هل تعلم أن لفظ الجحود تكرر في القرآن الكريم؟

(12) مرة

هل تعلم أن لفظ سليمان تكرر في القرآن الكريم؟

(17) مرات

هل تعلم أن أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى ؟

هو القلم

هل تعلم أن لفظ الإسراف ومشتقاته تكرر في القرآن؟

(23) مرة

هل تعلم أن أول ما كتب القلم ؟

أنا التواب أتوب على من تاب

هل تعلم أن لفظ السرعة ومشتقاته تكرر في القرآن؟

(23) مرة

هل تعلم أن أول يوم خلقه الله ؟

هو يوم الأحد

هل تعلم أن لفظ السلطان ومشتقاته تكرر في القرآن؟

(37) مرة

هل تعلم أن أول شيء بناه الله ؟

هو السماء

هل تعلم أن لفظ النفاق ومشتقاته تكرر في القرآن ؟

(37) مرة

هل تعلم أن أول جبل وضع على الأرض ؟

جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

هل تعلم أن لفظ الابتلاء ومشتقاته تكرر في القرآن الكريم؟

(37) مرة

هل تعلم أن أول بيت بُنِيَ ؟

هو الكعبة المشرفة

هل تعلم أن لفظ الخيانة ومشتقاته تكرر في القرآن الكريم؟

(16) مرة

هل تعلم أن أول من سجد لآدم من الملائكة ؟

هو إسرافيل

هل تعلم أن لفظ الخبث ومشتقاته تكرر في القرآن الكريم؟

(16) مرة

هل تعلم أن أول الأنبياء ؟

آدم عليه السلام

هل تعلم أن لفظ البصر ومشتقاته تكرر في القرآن الكريم؟

(148) مرة

هل تعلم أن أول أنبياء بني إسرائيل ؟

هو موسى عليه السلام

هل تعلم أن لفظ القلب ومشتقاته تكرر في القرآن الكريم؟

(148) مرة

هل تعلم أن أول الأنبياء بعد آدم عليه السلام ؟

هو موسى عليه السلام

هل تعلم أن لفظ النفع ومشتقاته تكرر في القرآن الكريم؟

(50) مرة

هل تعلم أن أول ما هبط الله آدم عليه السلام إلى الأرض؟

أهبطهُ بالهند

هل تعلم أن الفساد ومشتقاته تكرر في القرآن الكريم؟

(50) مرة

هل تعلم أن أو بلد عمّرت بعد الطوفان بمصر ؟

هي منف

هل تعلم أن لفظ البر ومشتقاته تكرر في القرآن الكريم؟

(20) مرة

هل تعلم أن أول من سكن فيها ؟

هو يبصر بن حام بن نوح

هل تعلم أن لفظ الثواب ومشتقاته تكرر في القرآن الكريم؟

(20) مرات

هل تعلم أن: عدد سور القرآن هي 114 سورة؟

هل تعلم أن: سورة النمل تحتوي على بسملتين؟

هل تعلم أن: عدد الآيات 6348 وهذا العدد يتكون من الآيات كلها بما فيها البسملة لأن البسملة تعتبر آية من آيات القرآن الكريم؟

هل تعلم أن: عدد البسملات في القرآن 113 في بداية كل سورة ما عدا سورة براءة، ويكتمل عدد البسملات في القرآن الكريم ليطابق عدد السور في سورة النمل حيث الآية: "((إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ))؟

هل تعلم أن: بعض أسماء القران الكريم هي: القرآن، المصحف، الفرقان، الكتاب، الذكر؟

هل تعلم أن: سورة التوبة لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟

هل تعلم أن: عدد السور المكية 86 سورة؟

هل تعلم أن: عدد السور المدنية 28 سورة؟

هل تعلم أن: السور التي يطلق عليها الطواسين هي ثلاث سور وهي: سورة الشعراء، وسورة النمل، وسورة القصص. وأطلق هذا الإسم عليهم لأن السورتين الأوليين تبتدئان بالحروف ((طسم))، ولأخيرة تبدأ بالحروف ((طس))، فلوجود هذه الحرفان الطاء والسين سميت بهذا الإسم.؟

هل تعلم أن: سورة الفاتحة تسمى بـ:"أم الكتاب" و "وأم القرآن" و"السبع المثاني."؟

هل تعلم أن: أطول سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة، وأقصر سورة هي سورة الكوثر؟

هل تعلم أن: أقسام السور هي: السبع الطوال، المئون، المثاني، المفصل؟

هل تعلم أن: إحدى تأويلات الحروف المقطعة كـ: "ألم" و"حم" و"طسم" هي أن القرآن يؤشر إلى أن العرب لن تستطيع أن تؤلف مثل القرآن الكريم مع أن القرآن يستخدم نفس الحروف التي يستخدمها العرب؟

هل تعلم أن: يجب عليك السجود عند قراءتك أو سماعك لإحدى الآيات التالية: آية 15 من سورة السجدة وآية 37 من سورة فصلت وآية 62 من سورة النجم وآية 19 من سورة العلق؟

هل تعلم أن: قراءة سورة الإخلاص (قل هو الله أحد...) ثلاث مرات تعدل ختم القرآن؟

هل تعلم أن: من قرأ سورة النساء في كل جمعة أمن ضغطة القبر؟

هل تعلم أن: أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا؟

هل تعلم أن: الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) تنبأ بزمان لا يعرف الناس فيه القرآن إلا بالصوت الحسن؟

هل تعلم أن: الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قاتل الناس على تنزيل القرآن، والإمام علي (عليه السلام) قاتل على تأويله؟

هل تعلم أن: القرآن نزل تبيانا لكل شيء: ((وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْء))؟ ومن الجميل أن تبيانه لكل شيء يشمل تبيانه لنفسه

هل تعلم أن: القرآن هو الثقل الأكبر وأهل البيت هم الثقل الأصغر، وأننا مأمورون بالتمسك بهما، وسوف نُسأل عنهما يوم القيامة؟

هل تعلم أن: من جمال لغة القرآن قال فيه ألد أعدائه - الوليد بن المغيرة - عندما أرد هو ونفر من قريش أن يطيحوا بالرسول بأن يقولوا أنه مجنون أو شاعر: "والله إن لقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمعذق، وإنه ليعلوا وما يعلى عليه، وما أنتم بقائلين من قولكم ذلك شيئاً إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: ساحر جاء بقول هو سحر، ويفرق بين المرء وابنه، وبين المرء ​