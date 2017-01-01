هذه قصة فيدال كاسترو مع الجزائريين...

سلام عليكم و رحمة من الله تعالى

أخوة أيمان أقدم لكم في هدا موضوع نبذة عن قصة زعيم أسطوري فيدال كاسترول و الجزائر قصة حب .....



هو الزعيم الأسطوري لكوبا، فيدل كاسترو، الذي توفي عن عمر ناه ز الـ90 عاما، هو أحد الأولاد الخمسة لأب من أصل إسباني، كان يملك مساحات واسعة من الأراضي، وولد كاسترو في بلدة بيران بالقرب من مدينة مياري الكوبية في 13 أوت 1926.



درس في مدرسة كاثوليكية بمدينة سانتياغو دي كوبا، ثاني أكبر مدينة جنوب شرقي البلاد، وفي ثانوية يسوعية بالعاصمة هافانا، ودرس المرحلة الجامعية في كلية الحقوق بجامعة هافانا وتخرج منها عام 1950، وعمل في مجال المحاماة لفترة قصيرة ثم بدأ في خوض السياسة بترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الكوب ي عام 1952.



اقتحم كاسترو مع 100 من أصدقائه ثكنة مونكادا العسكرية 26 جويلية 19 53، للانقلاب على رئيس البلاد حينها فولغينسيو باتيستا، إلا أن عملية السيطرة على الحكم باءت بالفشل، وتعرض إثر ها كاسترو لعقوبة سجن لمدة 16 عاما، إلا أنه أخلي سبيله بعد 21 شهرا من سجنه في جزيرة جوفينتد، بقرار عفو عام.



أسس فيدل كاسترو عا م 1955 منظمة جديدة سميت بـ"حرك ة 26 جويلية" وبدأ بخوض حرب عصابات شارك فيها إلى جانبه، أخاه الصغير الرئيس الحالي راؤول كاسترو، والثوري الماركسي، الأرجنتيني إرنستو تشي جيفارا.









وعقب هروب الرئيس باتسيتا في 31 ديسمبر 1958، بعد فقده دعمه السياسي، انتقل كاسترو من جبال مايسترا إلى هافانا، ثم تسلم منصب رئيس الوزراء بين عامي 1959-19 76، ومن ثم أصبح رئيسا للبلاد منذ 1976 إلى 2008. ​ هو الزعيم الأسطوري لكوبا، فيدلز الـ90 عاما، هو أحد الأولاد الخمسة لأب من أصل إسباني، كان يملك مساحات واسعة من الأراضي، وولد كاسترو في بلدة بيران بالقرب من مدينة مياري الكوبية في 13 أوت 1926.درس في مدرسة كاثوليكية بمدينة سانتياغو دي كوبا، ثاني أكبر مدينة جنوب شرقي البلاد، وفي ثانوية يسوعية بالعاصمة هافانا، ودرس المرحلة الجامعية في كلية الحقوق بجامعة هافانا وتخرج منها عامي عام 1952.اقتحم كاسترو مع 100 من أصدقائه ثكنة مونكادا العسكرية 26 جويلية 19ها كاسترو لعقوبة سجن لمدة 16 عاما، إلا أنه أخلي سبيله بعد 21 شهرا من سجنه في جزيرة جوفينتد، بقرار عفو عام.أسس فيدل كاسترو عاة 26 جويلية" وبدأ بخوض حرب عصابات شارك فيها إلى جانبه، أخاه الصغير الرئيس الحالي راؤول كاسترو، والثوري الماركسي، الأرجنتيني إرنستو تشي جيفارا.



من أهم إجراءات فترة حكم كاسترو هو الإصلاح الزراعي الجذري، وبدأ بتصدير السكر الذي كان يعد لبنة هامة في اقتصاد البلاد، إلى الاتحاد السوفييتي حينها، الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات بين كوبا والولايات المتح

ه الصحية، وأعلن في 19 فيفري 2008 تخليه عن منصبه كرئيس مجلس الدولة الذي كان يتولاه منذ 1976.



وعقب تخليه عن السلطة، بدأ كاسترو الذي هو ثالث أطول زعيم بقي في الس

يل الاستخباراتي أكثر من ساعتين، ولا شيء حدث، إلى أن اكتشف بأن المحاولة باءت بالفشل، لأن كاسترو قدم العلبة هدية لأحدهم زاره، فيما راح يدخن مع ضيفه لفائف من علبة ثانية كانت لديه. وعند خروج الدبلوماسي وبيده الهدية، تصرفت "سي.آي.ايه

راء القضبان، وبعضهم قد لا يزال حيا خلفها على ما يعتقدون.



وأطرف محاولة هي ما استهدفوا من ورائها "تسخيف" كاسترو، بمخطط أعده قسم التقنيات في CIA الأميركية، حين تم حشو لفائف سيجار بمادة BZ المسببة للهلوسة عند أول استنشاق، ليبدو الرجل الثوري في مؤتمر صحافي دولي كان سيعقده بهافانا، مهلوساً على التلفزيون أمام مئات الآلاف والمسؤولين الكوبيين. لكن ما حدث قبلها بدقائق





مقابل "احتفالات" لرحيله



العالم يبكي كاسترو



خلفت وفاة فيدل كاسترو رئيس كوبا السابق وزعيم الثورة الشيوعية عن 90 عاما، ردود فعل متبانية، رغم إجماع الغالبية انه كان شخصية تاريخية متميزة.



ففي الهند، التي كانت حليفا لكوبا في حركة عدم الانحياز، أعرب الرئيس براناب مخرجي عن المواساة في وفاة كاسترو، واصفا الزعيم الكوبي الراحل بأنه صديق الهند الحميم.

فلاديمير بوتين، عن تعازيه للرئيس والحكومة والشعب الكوبي في وفاة الزعيم التاريخي فيدل كاسترو، وقال إن "فيديل كاسترو يعتبر رمزا للتاريخ الحديث، حيث بفضله وفضل زملائه حصلت كوبا على الاستقلال وأصبحت عضوا مؤثرا في المجتمع الدولي ومثالا للعديد من الشعوب والدول".



وفي القارة السمراء، أعرب رئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما، عن حزنه الشديد لوفاة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، الذي كرس حياته للحفاظ على حق كوبا في السيادة وتقرير المصير، وقال زوما أن "كاسترو كان يعمل من أجل حرية الشعوب المضطهدة الأخرى في جميع أنحاء العالم".



بالمقابل، شهدت مدينة ميامي الأمريكية، حيث يوجد مجتمع كوبي كبير، بعض الاحتفالات، وقال رامون ساول سانشيز، زعيم "الحركة الديمقراطية"