كل ما يهم معلم السنة الخامسة مذكرات،معلقات،برامج،وثائق ، اختبارات بداية السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد : يسرني أن أضع بين أيديكم هذه المجموعة من المذكرات و الوثائق الخاصة بالسنة الخامسة و التي تم إعدادها خلال السنة الدراسية الفارطة 2010/2011 و إن كان ت تحتاج إلى إضافات و تنقيح إلا أنها يمكن الاستفادة منها و لا تنسونا بالدعاء و آمل أن يتم إعادة الرفع و النشر بعد التعديل حتى تعم الفائدة . 1 ـ التدرج السنوي لبرنامج السنة الخامسة : http://www.mediafire.com/?wdofohd2zw6k41j 2 ـ التمثيل البياني و هرم الأعمار : http://www.mediafire.com/?mb47isbdnm1dr1m 3 ـ كشف النقاط الجماعي : http://www.mediafire.com/?m0bbv6wpfuviauy 4 ـ مذكرات التربية الإسلامية : http://www.mediafire.com/?qpsk48hqb9u84fg 5 ـ مذكرات التربية المدنية : http://www.mediafire.com/?uzek2v25a1fl4p1 6 ـ مذكرات التربية العلمية و التكنولوجية : http://www.mediafire.com/?w0wl9ol90k8ppk3 ـ مذكرات التربية العلمية في قرص يحوي تجارب علمية و منجز التطبيقات : http://www.mediafire.com/?060tdee6ll9vlnl 7 ـ مذكرات التاريخ : http://www.mediafire.com/?iq545rcpx6oofhh 8 ـ مذكرات الرياضيات في حاجة إلى تعديل : http://www.mediafire.com/?69rn56w9iw93jdm 9 ـ مذكرات اللغة العربية : ـ المحور الأول : الهوية الوطنية http://www.mediafire.com/?yy0d8c0dyev6v77 ـ المحور الثاني : القيم الإنسانية http://www.mediafire.com/?l98vaitfg5joi8t ـ المحور الثالث : الأيام الوطنية و العالمية http://www.mediafire.com/?lu8p3z6c9505rha ـ المحور الرابع : الحياة الإجتماعية http://www.mediafire.com/?juyi6715abx745p ـ المحور الخامس :الخدمات الإجتماعية http://www.mediafire.com/?b76lsjknjmwxjac المحور السادس : الحقوق و الواجبات http://www.mediafire.com/?ggum6uhiees1m1v ـ المحور السابع : الرياضة و الصحة http://www.mediafire.com/?j3kfrg7h1d432r2 ـ المحور الثامن : عالم الإبداع و الإبتكار http://www.mediafire.com/?e6ibmavxze1m0ok ـ المواضيع المستحدثة في السنة الخامسة : ـ الإعلام الآلي : http://www.mediafire.com/?lu2cx5cerb1i6ka ـ احترام القانون : http://www.mediafire.com/?116p9h2whmojtky ـ يوم المعلم : http://www.mediafire.com/?aptg7ya8yxsgg98 ـ أضحية العيد : http://www.mediafire.com/?sjms821cwj1s9e1 ـ الخدمة الوطنية : http://www.mediafire.com/?wqjzmzze43lnw8h ـ نماذج من امتحانات نهاية المرحلة الابتدائية و الإمتحانات الشهرية و الفصلية : http://www.mediafire.com/?ca4ro6bk4e65sj6