كل ما يهم معلم السنة الخامسة مذكرات،معلقات،برامج،وثائق ، اختبارات

الموضوع في 'منتدى سنة خامسة إبتدائي' نشر بواسطة abdou35, ‏3 مارس 2017 على 07:56.

  1. abdou35

    abdou35 :: عضو منتسِب ::

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    كل ما يهم معلم السنة الخامسة مذكرات،معلقات،برامج،وثائق ، اختبارات

    بداية السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد :
    يسرني أن أضع بين أيديكم هذه المجموعة من المذكرات و الوثائق الخاصة بالسنة الخامسة و التي تم إعدادها خلال السنة الدراسية الفارطة 2010/2011 و إن كان ت تحتاج إلى إضافات و تنقيح إلا أنها يمكن الاستفادة منها و لا تنسونا بالدعاء و آمل أن يتم إعادة الرفع و النشر بعد التعديل حتى تعم الفائدة .

    1 ـ التدرج السنوي لبرنامج السنة الخامسة :
    http://www.mediafire.com/?wdofohd2zw6k41j

    2 ـ التمثيل البياني و هرم الأعمار :
    http://www.mediafire.com/?mb47isbdnm1dr1m

    3 ـ كشف النقاط الجماعي :
    http://www.mediafire.com/?m0bbv6wpfuviauy

    4 ـ مذكرات التربية الإسلامية :
    http://www.mediafire.com/?qpsk48hqb9u84fg

    5 ـ مذكرات التربية المدنية :
    http://www.mediafire.com/?uzek2v25a1fl4p1

    6 ـ مذكرات التربية العلمية و التكنولوجية :
    http://www.mediafire.com/?w0wl9ol90k8ppk3

    ـ مذكرات التربية العلمية في قرص يحوي تجارب علمية و منجز التطبيقات :
    http://www.mediafire.com/?060tdee6ll9vlnl

    7 ـ مذكرات التاريخ :
    http://www.mediafire.com/?iq545rcpx6oofhh

    8 ـ مذكرات الرياضيات في حاجة إلى تعديل :
    http://www.mediafire.com/?69rn56w9iw93jdm

    9 ـ مذكرات اللغة العربية :

    ـ المحور الأول : الهوية الوطنية
    http://www.mediafire.com/?yy0d8c0dyev6v77
    ـ المحور الثاني : القيم الإنسانية
    http://www.mediafire.com/?l98vaitfg5joi8t
    ـ المحور الثالث : الأيام الوطنية و العالمية
    http://www.mediafire.com/?lu8p3z6c9505rha
    ـ المحور الرابع : الحياة الإجتماعية
    http://www.mediafire.com/?juyi6715abx745p
    ـ المحور الخامس :الخدمات الإجتماعية
    http://www.mediafire.com/?b76lsjknjmwxjac
    المحور السادس : الحقوق و الواجبات
    http://www.mediafire.com/?ggum6uhiees1m1v
    ـ المحور السابع : الرياضة و الصحة
    http://www.mediafire.com/?j3kfrg7h1d432r2
    ـ المحور الثامن : عالم الإبداع و الإبتكار
    http://www.mediafire.com/?e6ibmavxze1m0ok

    ـ المواضيع المستحدثة في السنة الخامسة :

    ـ الإعلام الآلي :
    http://www.mediafire.com/?lu2cx5cerb1i6ka
    ـ احترام القانون :
    http://www.mediafire.com/?116p9h2whmojtky
    ـ يوم المعلم :
    http://www.mediafire.com/?aptg7ya8yxsgg98
    ـ أضحية العيد :
    http://www.mediafire.com/?sjms821cwj1s9e1
    ـ الخدمة الوطنية :
    http://www.mediafire.com/?wqjzmzze43lnw8h

    ـ نماذج من امتحانات نهاية المرحلة الابتدائية و الإمتحانات الشهرية و الفصلية :
    http://www.mediafire.com/?ca4ro6bk4e65sj6
     
    abdou35, ‏3 مارس 2017 على 07:56
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